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Автор Любовь Степушова

Олигархи выдвигают Тимошенко править страной

Мир » Бывший СССР » Украина

Юлия Тимошенко выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы марта 2019 года и представила программу политических реформ, которая, по ее словам, приведет Украину к уровню Сингапура. У нее высокие шансы на победу, поэтому нас интересует вопрос: как она будет выстраивать отношения с Россией?

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Свою программу Тимошенко озвучила на "Всеукраинском форуме" своей партии "Батькивщина" и затем на своей странице в Facebook.

Перечислив все недостатки сегодняшней власти (хаотичность, коррупцию, бесхребетность), лидер "Батькивщины" пообещала, что если она выиграет, то проведет референдум по новой Конституции Украины с целью преобразования ее в парламентскую республику "канцлерского типа", а затем сама станет канцлером страны. Тимошенко также пообещала сделать из Украины "новый Сингапур", "но с гораздо большей площадью, множеством умных людей, ресурсов и возможностей". Она признала, что одной из главных проблем современной Украины является массовый побег населения за рубеж. "Когда Украина потеряет украинцев, это будет глобальной проблемой для нас", — предупредила политик.

Суть реформ Тимошенко — в создании народного самоуправления в виде "сети гражданских платформ", которые объединятся в "Национальную ассамблею самоуправления". Этот орган сможет накладывать вето на решения Рады, самостоятельно назначать глав органов исполнительной власти, антикоррупционных судей и на референдуме — сроки переизбрания Рады. Тимошенко предлагает наделить граждан правом законодательной инициативы, а редактирование законопроектов осуществлять при помощи "лайков" в соцсетях.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин, эта программа "даже не утопия, а чепуха". "Ее программа называется "Новый курс", и это плагиат с программы американского президента Рузвельта во время Великой депрессии 1930 года", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру". По его мнению, нельзя создать из Украины подобие Сингапура, "эта программа была очень специфическая, для очень маленького международного субъекта — бывшей колонии Великобритании — и имела целью создание мощной военно-морской базы в этом регионе".

"Когда она говорит о Сингапуре, она также имеет в виду его лидера, который путем очень жесткой диктатуры создал данное государство. То есть, она хочет стать своеобразным диктатором в XXI столетии, но для Украины это абсолютно неприемлемый путь", — продолжил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Олег Соскин.

Экономист пояснил "Правде.Ру", что за Тимошенко голосуют в основном жители малых городов и определенная часть сельского населения. "Это население депрессивных районов — несамостоятельное, полунищее, лишенное надежды. По нынешним временам их голосов хватит, чтобы ей победить. Она самый главный противник Порошенко и во второй круг обязательно пройдет", — заключил Олег Соскин в интервью "Правде.Ру".

Со своей стороны, руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что уровень поддержки Тимошенко среди избирателей растет, а Порошенко падает "с зимы с темпом 0,7-0,8 процента в месяц", и переломить ситуацию не помогают "инициативы сделать единую поместную Церковь, насаждение евроатлантической утопии, обещания о вступлении в НАТО и ЕС".

По словам эксперта "Правды.Ру", "Батькивщина" — это единственная партия, которая преодолевает пятипроцентный барьер во всех без исключения регионах страны, в отличие от "Блока Порошенко", "который плавно скатывается к пятипроцентному барьеру". "У Порошенко совершено безнадежный антирейтинг, его не воспринимают ни на западе, ни на востоке, ни на юге, ни на севере страны. У Тимошенко тоже есть проблема антирейтинга, это ключевая ее проблема, которую ей надо решить, для того чтобы расширить свою электоральную базу, так как во втором туре побеждает тот, у кого антирейтинг ниже", — заметил эксперт для "Правды.Ру".

"У Порошенко с этим на Украине крайне плохо. Надежды на то, что удастся провести удобного спарринг-партнера, например, Юрия Бойко не оправдались", — отметил в интервью "Правде.Ру" Андрей Золотарев.

По его мнению, парламентский тип республики для Украины сегодня является "приемлемым", так как "олигархический кооператив не имеет кандидата на этих выборах и для содержателей украинской политики было бы проще диверсифицировать риски, поэтому парламентская республика является для них компромиссным вариантом".

Тимошенко, по слова эксперта "Правды.Ру", пока не имеет четкой позиции в отношении России, "пока стратегически ее позиция не очень сильно отличается от того, что говорит действующий президент и его команда". "Но экономические проблемы настолько остры, что на псевдопатриотическую истерию просто нет финансовых ресурсов. Поэтому с высокой долей вероятности этот курс будет в значительной степени скорректирован вне зависимости от ее субъективных желаний. Это объективная реальность, иначе будет экономический крах", — сказал Андрей Золотарев для "Правды.Ру".

Заметим, что президентские выборы 2019 года — это третья попытка лидера "Батькивщины" возглавить Украину. Согласно июньскому опросу украинской социологической группы "Рейтинг" на предмет предпочтительной кандидатуры на президентский пост, Юлия Тимошенко набрала 16 процентов голосов. Петр Порошенко занял лишь четвертое место — за него готовы отдать голоса 8,6 процента. Столько же респондентов склонны проголосовать за правого политика Олега Ляшко и певца Сергея Вакарчука.

Главное требование избирателей к будущему президенту, согласно исследованию, — прекращение военных действий на востоке Украины, этого хотят 63 процента респондентов; 49 процентов ожидают борьбы с коррупцией; 40 процентов — возрождения промышленности.

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Темы выборы Украина Олег Соскин Юлия Тимошенко Андрей Золотарев выборы президента Украины
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