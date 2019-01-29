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Автор Руслан Веснянко

Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США

Мир » Бывший СССР » Украина

В запорожском дворце спорта "Юность" 20 января прошло шумное политическое шоу, на котором Александра Вилкула официально провозгласили кандидатом в президенты Украины.

Вилкул:

Сначала представлю героя статьи. Родился 44 года назад в Кривом Роге. Окончил Криворожский технический университет по специальности "Открытые горные работы". Был генеральным директором двух горно-обогатительных комбинатов, входящих в компанию "Метинвест" Рината Ахметова. В 2010–2012 годах — глава администрации Днепропетровской области; вице-премьер Украины в 2012–2014-м (при Викторе Януковиче). Кандидат в мастера спорта по самбо и шахматам. Отец Юрий Вилкул — мэр Кривого Рога.

Выдвинула его в президенты вновь созданная партия-клон "Оппозиционного блока". Фактически это бывшая малоизвестная "Индустриальная партия", у которой специально к этому съезду сменили вывеску на "Партия развития и мира". Получившийся по принципу "сильно быстро делали" политсуррогат, как говорят политологи, является фикцией, потому что, по законам Украины, выдвижение в президенты возможно либо на партийном съезде, либо как самовыдвижение, а не на пиар-форуме. А маркетологи использовали для этого действа символы и бело-голубые цвета "бабушки" — "Партии регионов", намекая на "родственные" связи.

Правда с графическим символом кандидата получилась лажа. Дизайнеры проявили "креативность" и на рекламном плакатике написали фамилию Вiлкул на украинском (большой привет русскоязычному юго-востоку) и нечто на латинице — willcool (см. фото). Если предположить, что это два слова на английском, то можно перевести как "быть холоду". В общем, игра слов вокруг фамилии политика получилась провальной. Соцсети живо откликнулись на этот "каламбур".

"И в чем тут креативность? Желание понравиться вашингтонскому папику и сделать картинку западным СМИ? Эта надпись хоть как-то понятна избирателю-бабушке или человеку средних лет? Они все на английском общаются? Где избиратель — простой человек — в этой повестке? — возмущен Sergey Tizik. — Если это заигрывание с юным поколением, то сколько той молодежи, которая вообще пойдет на выборы? Целевая аудитория этого лозунга — пять процентов от всех избирателей. Западные политтехнологи, пиарщики и СМИ захлебнутся в восторге: "Ах, как мило, это круто!" Но они не являются избирателями. "Двойка" креативщику за незнание ЦА!"

"Слоган избирательной кампании не может не вызвать недоумения. Для 90 процентов потенциальных избирателей "Оппоблока" сочетание WillCool — бессмысленный набор английских букв, вызывающий только раздражение. Из оставшихся десяти процентов, может, один оценит красоту игры: может, "будет клево" или "будет спокойно". Но основное значение все же "холодно". Да и вообще, стоит ли обращаться к украинскому юго-востоку на языке Маккейна?" — недоумевает украинский политтехнолог Василий Стоякин.

"Трамп заранее показал Порошенко и Ахметову, какое место займет их "ручной" Вилкул на президентских выборах на Украине", — так политический эксперт Дмитрий Корнейчук прокомментировал фотографию американской чиновницы, которая держит в руках футболку Willcool с цифрой девять.

"А рейтинг Вилкула видели? Ахметов в Ляшко больше "души" вкладывает, чем в Вилкула, и оставшиеся два месяца ситуацию уже не изменят. Ну нельзя же, в самом деле, уж настолько выдавать желаемое за возможное. И два слова о молодежи: на западе Украины она за нациков, на юго-востоке — за Зеленского. Даже если нам это и не нравится. Так что, увы, will be cool не будет", — разочарована Елена Буданова.

Елена намекает на мнение оппозиционера Александра Онищенко, который был вынужден уехать из Украины и уже в Лондоне опубликовать тайно сделанные им компрометирующие записи разговоров с Петром Порошенко в его президентском кабинете. Так вот, политик утверждает, что главный богач Украины Ринат Ахметов активно финансирует предстоящие президентские выборы. А распределение добровольных "взносов" олигарха выглядит так: Порошенко — 60 процентов, Ляшко — 30 процентов, Вилкул — десять процентов.

"А вы знаете, сколько денег и человеческих ресурсов вам понадобится, если вы хотите поучаствовать в общенациональных выборах на Украине? Подкладывайте под челюсть что-нибудь мягонькое, и посчитаем вместе, — подробно рассказывает адвокат Татьяна Монтян в своем видеоблоге. — Реальным кандидатом можно считать только того, у кого есть 100 миллионов долларов и минимум 100 тысяч человек в команде. Все остальные кандидаты — "технари" или фрики. А что касается конкретно Вилкула, то ради его поддержки наконец-то расчехлили и использовали "секретное оружие" — блогера Анатолия Шария, чтобы в интересах Порошенко "откусить" пару процентов у Юрия Бойко. Зря, что ли, Толика четыре года откармливали?"

"Выдвижение Вилкула — самое красочное с момента начала регистрации кандидатов. Массовое действо с множеством VIP-персон (чего стоит только поддержка кандидатуры со стороны популярнейшего журналиста Анатолия Шария) было отлично срежиссировано. Хотя пение гимна и заключительное "Слава Украине!" можно было бы и не вставлять в программу. Кандидат от "Метвинвеста" стал третьим (но не последним), кто претендует на голоса избирателей юго-востока Украины. Его выдвижение — вопрос технологический, задача — отобрать часть голосов (а при благоприятных условиях и обойти) Евгения Мураева и Юрия Бойко, что непросто, поскольку ранее этот политик находился в тени своих более влиятельных конкурентов", — комментирует Василий Стоякин.

В ходе пиар-форума в Запорожье кандидат в президенты представил свою предвыборную программу, состоящую из четырех шагов. Посмотрим и мы на эти шаги. Вилкул предлагает начать с установления мира. Он утверждает, что стрелять в Донбассе перестанут сразу после его вступления в должность. А в течение полугода после введения в регион миротворцев из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Швеции, Австрии и Финляндии и вовсе наступит прочный мир. Возникает вопрос: а зачем эти многочисленные миротворцы нужны, если прекратится огонь?

Далее кандидат хочет провести переговоры с Россией и США, то есть участники нормандского формата Германия и Франция им игнорируются, равно как и представители Донбасса. Но самое главное в этом то, что правительство РФ в декабре включило Вилкула и других "ахметовских" политиков в санкционный список. Поэтому российские власти прямым текстом дают понять: с Вилкулом не будут вести никаких переговоров. В общем, первое же обещание оказалось фикцией, разбившись о реалии политической жизни.

Дальше — интереснее! Русскоговорящий Вилкул ратует за единую Украину с одним государственным языком (украинским). То есть фактически он тоже (как нынешний президент Порошенко) против выполнения минских договоренностей, предполагающих федерализацию страны. А уж как "обрадовал" он своих потенциальных избирателей поддержкой украинского языка!

И, кстати, Вилкул также желает перекроить многострадальную Конституцию Украины: предлагает отменить всенародное избрание президента, отдав это право Верховной раде, хотя это очень непопулярная в народе идея.

О прочих популистских лозунгах, вроде запрета на применение армии внутри страны (а сейчас это разве официально разрешено?), уменьшения числа чиновников в десять раз и снижения налогов, говорить сложно, потому что начинает душить смех.

"Программа Вилкула хороша, но в ней есть неоднозначные нормы. Например, вряд ли стоит накануне принятия националистического закона о языке говорить о государственном одноязычии. Хотя надо помнить главное —выборы программами не выигрываются", — резюмирует Василий Стоякин.

В 2017 году с нардепа хотели снять депутатскую неприкосновенность, но правящая коалиция не позволила это сделать. Вспомним также то, как вместе с коллегами из "Оппоблока" Вилкул голосовал за пресловутую судебную реформу, причем даже агитировал за нее. Об этом говорит политолог Михаил Погребинский: "Обычно голосование в интересах власти вызвано разными формами давления на фракцию. В этой ситуации можно только сказать, что несмотря на сложные взаимоотношения между "Оппоблоком" и администрацией президента они не готовы на открытое противостояние по важному для президента вопросу".

Вообще, с голосованиями нардепа в Раде ситуация интересная. В ноябре 2018-го против введения военного положения выступили такие его коллеги по фракции, как Юрий Павленко и Нестор Шуфрич, а Вилкул свою карточку не использовал (аналогично он поступил и при голосовании по пенсионной реформе). Зато, например, 17 января 2019 года кандидат в президенты "голосовал" в Верховной раде, хотя доказано, что физически в это время он находился в Донецкой области. В ответ на обвинения в "кнопкодавстве" депутат Вилкул просто не нашел, что сказать в свое оправдание.

А в целом пиар-форум в Запорожье показал и доказал, что вновь перекрасившиеся экс-регионалы продолжают фактически оставаться партией власти, ради собственных шкурных интересов поддерживая олигархов. Так что украинцев по-прежнему будут обворовывать по схемам вроде "Роттердам +" (главный бенефициар — Ринат Ахметов), а у государства забирать и банкротить крупные предприятия (вроде "Укртелекома" и "Киевэнерго", которые довели до ручки менеджеры того же Ахметова). И, конечно, вряд ли ставленник олигарха захочет и сможет изменить это положение вещей.

Поэтому на словах кандидат главного богача Украины будет обещать все что угодно, лишь бы за него хоть кто-нибудь проголосовал (сейчас рейтинг Вилкула менее 1,9 процента). А вот на деле сохранение позиций его спонсора Ахметова означает, что и впредь киевляне будут без горячей воды, а жители украинской провинции — без отопления зимой.

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#МОНТЯН: Что почем на украинских выборах
Темы выборы Украина эксперты президент Ринат Ахметов Елена Буданова Татьяна Монтян Анатолий Шарий Василий Стоякин Александр Вилкул Дмитрий Корнейчук Александр Онищенко Михаил Погребинский выборы президента на Украине 2019
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