Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США

В запорожском дворце спорта "Юность" 20 января прошло шумное политическое шоу, на котором Александра Вилкула официально провозгласили кандидатом в президенты Украины.

Сначала представлю героя статьи. Родился 44 года назад в Кривом Роге. Окончил Криворожский технический университет по специальности "Открытые горные работы". Был генеральным директором двух горно-обогатительных комбинатов, входящих в компанию "Метинвест" Рината Ахметова. В 2010–2012 годах — глава администрации Днепропетровской области; вице-премьер Украины в 2012–2014-м (при Викторе Януковиче). Кандидат в мастера спорта по самбо и шахматам. Отец Юрий Вилкул — мэр Кривого Рога.

Выдвинула его в президенты вновь созданная партия-клон "Оппозиционного блока". Фактически это бывшая малоизвестная "Индустриальная партия", у которой специально к этому съезду сменили вывеску на "Партия развития и мира". Получившийся по принципу "сильно быстро делали" политсуррогат, как говорят политологи, является фикцией, потому что, по законам Украины, выдвижение в президенты возможно либо на партийном съезде, либо как самовыдвижение, а не на пиар-форуме. А маркетологи использовали для этого действа символы и бело-голубые цвета "бабушки" — "Партии регионов", намекая на "родственные" связи.

Правда с графическим символом кандидата получилась лажа. Дизайнеры проявили "креативность" и на рекламном плакатике написали фамилию Вiлкул на украинском (большой привет русскоязычному юго-востоку) и нечто на латинице — willcool (см. фото). Если предположить, что это два слова на английском, то можно перевести как "быть холоду". В общем, игра слов вокруг фамилии политика получилась провальной. Соцсети живо откликнулись на этот "каламбур".

"И в чем тут креативность? Желание понравиться вашингтонскому папику и сделать картинку западным СМИ? Эта надпись хоть как-то понятна избирателю-бабушке или человеку средних лет? Они все на английском общаются? Где избиратель — простой человек — в этой повестке? — возмущен Sergey Tizik. — Если это заигрывание с юным поколением, то сколько той молодежи, которая вообще пойдет на выборы? Целевая аудитория этого лозунга — пять процентов от всех избирателей. Западные политтехнологи, пиарщики и СМИ захлебнутся в восторге: "Ах, как мило, это круто!" Но они не являются избирателями. "Двойка" креативщику за незнание ЦА!"

"Слоган избирательной кампании не может не вызвать недоумения. Для 90 процентов потенциальных избирателей "Оппоблока" сочетание WillCool — бессмысленный набор английских букв, вызывающий только раздражение. Из оставшихся десяти процентов, может, один оценит красоту игры: может, "будет клево" или "будет спокойно". Но основное значение все же "холодно". Да и вообще, стоит ли обращаться к украинскому юго-востоку на языке Маккейна?" — недоумевает украинский политтехнолог Василий Стоякин.

"Трамп заранее показал Порошенко и Ахметову, какое место займет их "ручной" Вилкул на президентских выборах на Украине", — так политический эксперт Дмитрий Корнейчук прокомментировал фотографию американской чиновницы, которая держит в руках футболку Willcool с цифрой девять.

"А рейтинг Вилкула видели? Ахметов в Ляшко больше "души" вкладывает, чем в Вилкула, и оставшиеся два месяца ситуацию уже не изменят. Ну нельзя же, в самом деле, уж настолько выдавать желаемое за возможное. И два слова о молодежи: на западе Украины она за нациков, на юго-востоке — за Зеленского. Даже если нам это и не нравится. Так что, увы, will be cool не будет", — разочарована Елена Буданова.

Елена намекает на мнение оппозиционера Александра Онищенко, который был вынужден уехать из Украины и уже в Лондоне опубликовать тайно сделанные им компрометирующие записи разговоров с Петром Порошенко в его президентском кабинете. Так вот, политик утверждает, что главный богач Украины Ринат Ахметов активно финансирует предстоящие президентские выборы. А распределение добровольных "взносов" олигарха выглядит так: Порошенко — 60 процентов, Ляшко — 30 процентов, Вилкул — десять процентов.

"А вы знаете, сколько денег и человеческих ресурсов вам понадобится, если вы хотите поучаствовать в общенациональных выборах на Украине? Подкладывайте под челюсть что-нибудь мягонькое, и посчитаем вместе, — подробно рассказывает адвокат Татьяна Монтян в своем видеоблоге. — Реальным кандидатом можно считать только того, у кого есть 100 миллионов долларов и минимум 100 тысяч человек в команде. Все остальные кандидаты — "технари" или фрики. А что касается конкретно Вилкула, то ради его поддержки наконец-то расчехлили и использовали "секретное оружие" — блогера Анатолия Шария, чтобы в интересах Порошенко "откусить" пару процентов у Юрия Бойко. Зря, что ли, Толика четыре года откармливали?"

"Выдвижение Вилкула — самое красочное с момента начала регистрации кандидатов. Массовое действо с множеством VIP-персон (чего стоит только поддержка кандидатуры со стороны популярнейшего журналиста Анатолия Шария) было отлично срежиссировано. Хотя пение гимна и заключительное "Слава Украине!" можно было бы и не вставлять в программу. Кандидат от "Метвинвеста" стал третьим (но не последним), кто претендует на голоса избирателей юго-востока Украины. Его выдвижение — вопрос технологический, задача — отобрать часть голосов (а при благоприятных условиях и обойти) Евгения Мураева и Юрия Бойко, что непросто, поскольку ранее этот политик находился в тени своих более влиятельных конкурентов", — комментирует Василий Стоякин.

В ходе пиар-форума в Запорожье кандидат в президенты представил свою предвыборную программу, состоящую из четырех шагов. Посмотрим и мы на эти шаги. Вилкул предлагает начать с установления мира. Он утверждает, что стрелять в Донбассе перестанут сразу после его вступления в должность. А в течение полугода после введения в регион миротворцев из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Швеции, Австрии и Финляндии и вовсе наступит прочный мир. Возникает вопрос: а зачем эти многочисленные миротворцы нужны, если прекратится огонь?

Далее кандидат хочет провести переговоры с Россией и США, то есть участники нормандского формата Германия и Франция им игнорируются, равно как и представители Донбасса. Но самое главное в этом то, что правительство РФ в декабре включило Вилкула и других "ахметовских" политиков в санкционный список. Поэтому российские власти прямым текстом дают понять: с Вилкулом не будут вести никаких переговоров. В общем, первое же обещание оказалось фикцией, разбившись о реалии политической жизни.

Дальше — интереснее! Русскоговорящий Вилкул ратует за единую Украину с одним государственным языком (украинским). То есть фактически он тоже (как нынешний президент Порошенко) против выполнения минских договоренностей, предполагающих федерализацию страны. А уж как "обрадовал" он своих потенциальных избирателей поддержкой украинского языка!

И, кстати, Вилкул также желает перекроить многострадальную Конституцию Украины: предлагает отменить всенародное избрание президента, отдав это право Верховной раде, хотя это очень непопулярная в народе идея.

О прочих популистских лозунгах, вроде запрета на применение армии внутри страны (а сейчас это разве официально разрешено?), уменьшения числа чиновников в десять раз и снижения налогов, говорить сложно, потому что начинает душить смех.

"Программа Вилкула хороша, но в ней есть неоднозначные нормы. Например, вряд ли стоит накануне принятия националистического закона о языке говорить о государственном одноязычии. Хотя надо помнить главное —выборы программами не выигрываются", — резюмирует Василий Стоякин.

В 2017 году с нардепа хотели снять депутатскую неприкосновенность, но правящая коалиция не позволила это сделать. Вспомним также то, как вместе с коллегами из "Оппоблока" Вилкул голосовал за пресловутую судебную реформу, причем даже агитировал за нее. Об этом говорит политолог Михаил Погребинский: "Обычно голосование в интересах власти вызвано разными формами давления на фракцию. В этой ситуации можно только сказать, что несмотря на сложные взаимоотношения между "Оппоблоком" и администрацией президента они не готовы на открытое противостояние по важному для президента вопросу".

Вообще, с голосованиями нардепа в Раде ситуация интересная. В ноябре 2018-го против введения военного положения выступили такие его коллеги по фракции, как Юрий Павленко и Нестор Шуфрич, а Вилкул свою карточку не использовал (аналогично он поступил и при голосовании по пенсионной реформе). Зато, например, 17 января 2019 года кандидат в президенты "голосовал" в Верховной раде, хотя доказано, что физически в это время он находился в Донецкой области. В ответ на обвинения в "кнопкодавстве" депутат Вилкул просто не нашел, что сказать в свое оправдание.

А в целом пиар-форум в Запорожье показал и доказал, что вновь перекрасившиеся экс-регионалы продолжают фактически оставаться партией власти, ради собственных шкурных интересов поддерживая олигархов. Так что украинцев по-прежнему будут обворовывать по схемам вроде "Роттердам +" (главный бенефициар — Ринат Ахметов), а у государства забирать и банкротить крупные предприятия (вроде "Укртелекома" и "Киевэнерго", которые довели до ручки менеджеры того же Ахметова). И, конечно, вряд ли ставленник олигарха захочет и сможет изменить это положение вещей.

Поэтому на словах кандидат главного богача Украины будет обещать все что угодно, лишь бы за него хоть кто-нибудь проголосовал (сейчас рейтинг Вилкула менее 1,9 процента). А вот на деле сохранение позиций его спонсора Ахметова означает, что и впредь киевляне будут без горячей воды, а жители украинской провинции — без отопления зимой.

Фото автора

Читайте также:

Выборы на Украине: попытка номер три Юлии Тимошенко

Олигархи выдвигают Тимошенко править страной

Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом

Президентом Украины станет шоумен? ВИДЕО