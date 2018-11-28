Польский журналист шокирован: "Украинцы безразличны к своей Родине"

Польский журналист отправился на вокзал в Варшаве с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали. Ситуацию комментирует Татьяна Монтян.

"После недавних событий в Керченском проливе негодование в отношении России было выражено польским правительством, президентом Анджеем Дудой, представителями Европейского союза, в том числе главой Европейского совета Дональдом Туском и Советом Безопасности ООН", пишет пишет Патрик Осовски в Wiadomosci. wp. pl.

"Но меня больше всего интересовало, что думают украинцы обо всем этом", — продолжает автор. Он задавал свои вопросы на автовокзале в Варшаве, откуда "каждые несколько минут курсируют автобусы на Украину и обратно". Ответы, как он пишет, его "шокировали" своей "безразличностью"

"Я спросил у украинцев, кто виноват: "Путин или Порошенко?". "Трудно сказать, кто знает, как именно это началось, ответил Андрей из Львова. "Может, Порошенко. Я не знаю подробностей, но все это связано с политикой. Я с запада Украины. Там спокойно, — сказал другой собеседник. "У меня нет времени, чтобы следить за этим", — заметил "20 летний юноша".

"Возможно, что даже Украина начала. Это неизвестно. Нехорошо, что они захватили эти корабли, но наши должны были защищаться, а они не атаковали", — подчеркнула одна из двух женщин "заробитчанок". "Мы считаем, что это все в преддверие выборов. У президента мало поддержки, он пытается что-то сделать. Пройдут выборы, все успокоится", — добавила она.

"Откуда взялось такое отношение наших восточных соседей? Может быть, их правительство так плохо, что украинцы не видят шансов улучшить свое положение? Может быть, у них нет альтернативы и нет кандидатов, на которых стоит голосовать на предстоящих выборах? Является ли российская пропаганда такой сильной, что они начинают верить в сказки Владимира Путина? Я не знаю, но каждая из этих версий довольно пессимистична", — такими вопросами завершает Осовски свою статью.

Интересны комментарии под статьей, вот самые популярные:

— Путин показывает зубы своим оружием всем агрессорам, США ищут войну и готовят к войне Украину и Польшу, которые будут только мешать, так что политика PiS (правящая партия Польши "Закон и Справедливость") приведет страну к катастрофе.

— Очень частая причина прибытия молодых украинцев в Польшу — это готовность дать взятку в призывную комиссию, чтобы получить отсрочку и, желательно, освобождение от военной службы. И это доказывает, что молодые украинцы не собираются умирать за Порошенко, как думают его "спонсоры".

— Украина — это искусственно созданная страна без истории, традиции и национальной идентичности. Еще до войны поляки в пограничных районах называли их "русинами".

— Разговаривая с украинским другом, я выразил провокационную мысль о том, что было бы лучше, если бы Россия завоевала Украину. Он был в восторге от этой идеи, они скучают по России.

— У Путина есть много причин говорить о том, что Украина — страна, которая не достойна своей территории, и предложение Польши оккупировать старые польские территории не лишено логики.

— Вы можете жить с украинцами, но с большой дистанцией и ограниченным доверием, вы можете пить с другом всю ночь, а утром он перережет вам горло.

— Восточная Украина ждет с тоской первый российский танк, который появится на горизонте и при виде которого будет расстреляна вся армия Порошенко. Народ Восточной Украины не может дождаться вооруженного освобождения от киевского режима.

— Украинцы не чувствуют себя связанными со своей страной (за исключением края Бандеры) и немногими настоящими патриотами, сражающимися за свою страну на востоке. Сильная Украина была бы более непредсказуемой, чем Россия. У нас были бы проблемы с таким соседом. Я считаю, что это государство — искусственное создание, в котором значительная часть граждан является пророссийской. Ошибочно оснащать и модифицировать эту страну, потому что рано или поздно она повернется против нас. Лучшим и безопасным решением было бы разделение Украины на российскую часть и автономную часть, которая вместе со Львовом присоединилась бы к Польше с принятием в Европейский Союз. Все это должно происходить мирным путем, с возможностью выбора места жительства для украинцев.

Как сказала "Правде.Ру" украинская правозащитница, публицист Татьяна Монтян, "они (украинцы в Польше) перекрестились, что свалили из этого бесперспективного дурдома и заняты совершенно другими вещами: семьей, своей жизнью. Патриотизм, по мнению адвоката, не имеет отношения "к поддержке мелкой гуляющей швали, которая захватила власть на Украине". Как раз патриоты это те, кто это власть не поддерживают, какой нормальный человек будет поддерживать полную деградацию в своей стране, послемайданное разрушение, заметила адвокат.

По мнению Татьяны Монтян, "путинская пропаганда не работает вообще". "Она настолько бездарная, топорная, что поверить в нее может только умственно отсталый".

"Рагули не хотят приводить войну к себе домой, поэтому на западной Украине все спокойно, что не скажешь про восток. Будем надеяться, что выборы состоятся. Покамест у Пети (Петра Порошенко-Ред) не получилось блицкригом их отложить. А там поживем, увидим. Может он еще что-то придумает в конце 30-дневного военного положения, какую-нибудь еще провокацию замутит. Боюсь, как бы за весь этот цирк не расплатился кровью наш Восток", — завершила Татьяна Монтян.

Фото: ПАТ "Укрзалізниця"

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