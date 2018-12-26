Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?

Россия расширила антиукраинские санкции. На удивление в списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева, отстаивая деловые отношения с Россией. Почему они оказались ее врагами?

Среди фигуранов парламентарии Александр Вилкул, экс-мэр Харькова Геннадий Добкин, экс-"регионал" Юлий Йоффе, политики оппозиционеры Борис Колесников, Евгений Мураев, Вадим Новинский.

"Вдумайтесь, кто попал в списки", — отреагировал Мураев в Facebook. "Новинский, который защищает интересы православной церкви, Добкин, Вилкул, Колесников, люди, которые могут составить конкуренцию группе Фираташа-Левочкина. Под санкции попали абсолютно все представители юго-восточного электората, люди которые избирались по мажоритарным округам и защищали интересы русскоязычных, православных, которые стоят на защите миллионов людей", — написал Мураев.

Михаил Добкин написал в Twitter: "Внести в список всех, кто голосовал за исключение (Юрия) Бойко (партия " За жизнь") и (Сергея) Левочкина из фракции ОБ ("Оппозиционного блока") в ВР (Верховной Раде) и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает!".

Как пишет "Страна.uа"это депутаты, которых причисляют к "ахметовской" части оппозиции — Вадим Новинский является партнером Рината Ахметова по корпорации "Метинвест", а Александра Вилкула "ахметовская" группа собирается выдвигать кандидатом в президенты Украины. Отдельно издание упоминает Евгения Мураева, который осенью вышел из партии "За жизнь" и основал свою партию "Наши".

По мнению издания, всех их Кремль обвиняет в работе на раскол оппозиции в интересах Петра Порошенко, что выливается в ослаблении позиции кандидана на пост президента — Юрия Бойко.

В сети отметили, что российское правительство состарило попавшего по санкции депутата Евгения Мураева почти на десяток лет, указав неверный год рождения. Так же пользователи отмечают, что есть повторы имен, которые фигурировали в предыдущем списке. Подписывал документ премьер Дмитрий Медведев, над ними работал его аппарат или аппарат МИДа - неизвестно, но, так или иначе, остается вопрос в целесообразности таких санкций.

Как сказал "Правде.Ру" директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов, "некоторые из этих людей имеют достаточно четко выраженную пророссийскую позицию". Эксперт подтвердил, что "это люди, которые не вошли в "Оппозиционный блок" во главе с Бойко и Левочкиным, за которыми стоит Фирташ, и в политическую силу "За жизнь", которую возглавляет Рабинович, и за которой стоит Виктор Медведчук. Но, вместе с тем, в списке нет самого Ахметова, заметил Денис Денисов.

"Это некая недосказанност и нелинейность, совершенно излишние в нынешних условиях. На мой взгляд, это, как минимум, странное решение. Потому что таких политиков как Мураев вносить в подобные списки не выгодно для России. Это точно не позитивно влияет на возможности и ресурсы Российской Федерации для выстраивания нормальных взаимоотношений с целым рядом политиков на территории Украины и на ситуацию на Украине", — резюмировал Денис Денисов.

Со своей стороны директор Украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил для "Правды.Ру", что попадание в списки ахметовской части оппозиционного блока "является следствием внутреннего украинского конфликта между двумя группами — ахметовской и группой Медведчука". "Виктор Медведчук — сегодня очень влиятельная фигура, которая является единственным ключевым переговорщиком между Украиной и Россией. Я думаю, что в значительной мере его позиция могла повлиять на включение этих людей в санкционные списки. Поскольку две группы бывшего оппозиционного блока борются за один бело-голубой электорат, включение в санкционные списки — это больше политическая санкция со стороны России, это попытка дать пророссийскому электорату в Украине знать, за кого голосовать", - отметил Руслан Бортник.

Напоминаем, что фигурантов санкций ждет замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, запрещено перечисление денежных средств за приделы РФ. Выборы Президента Украины состоятся31 марта 2019 года. 26 декабря истек срок военного положения , которое ввел Петр Порошенко после керченского инцидента.

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