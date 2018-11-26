Чем занята голова у украинских политиков

Ученые обнаружили, что в некоторых местах земной атмосферы существуют озоновые дыры. А над Украиной (особенно над правительственным кварталом столицы) разверзлась огромная логическая дырища, поражающая мозги украинских политиков.

Кандидат в президенты, известный шоумен и спонсор АТО уже очень долгое время рекламирует ювелирные изделия. Причем, строго определенной компании. И так настойчиво он это делает, что мысль о том, что смотрящий за "Кварталом" Владимир Зеленский является владельцем (или, как минимум, совладельцем) этой фирмы, просто считает своим долгом проникнуть в наш мозг.

Казалось бы, а что в том предосудительного? Другие знаменитости вон рекламируют даже презервативы и женские прокладки, так что тут такого? Да, собственно, все бы ничего, если бы это происходило не в стране, официально признанной беднейшей в Европе.

Бабушкам, которым не хватает пенсии на еду (не говоря уже об оплате ЖКХ, чтобы чиновным паразитическим мордоворотам из "Нефтегаза" набралось на очередной "перевод маме"), в самый раз бежать за колечком или сережками.

Директор винницкого базара (нынче по недоразумению являющийся премьер-министром Украины), обливаясь горючими крокодильими слезами "сожаления", дрожащей рукой всё же подписал распоряжение о поднятии цен на газ.

Хотя до этого он уже пару раз зуб давал, что больше этого никогда делать не будет. Пан Владимир Гройсман, а на вашем рынке разве вас не научили, что за базар нужно отвечать?

Но так как ваше так называемое руководство нашей экономикой столь успешно, что она опустилась на самое европейское дно, то понятно, что денег в казне нет. А тетеньке Кристин Лагард (которая шефиня МВФ) долги отдавать ведь надо!

Но тут встает во весь ваш рост сложный вопрос: а где же их взять?!? Ну не в своей же тумбочке-сейфе! Поэтому бедолаге пришлось снова на коленях подползти к миссис Лагард и попросить новый кредит под гарантии выполнения её бессовестно-грабительских требований (по которым эту пресловутую цену на голубое топливо необходимо поднять ещё раз в 2019 году). Ведь иначе придется объявить дефолт, за которым - неминуемое увольнение по статье "полная профессиональная непригодность" и даже заведение уголовного дела (список статей УК будет весьма велик).

Да, кстати, его предшественник Арсений Яценюк (более известный в народе, как Кролик) ровно пять лет назад с пеной изо рта критиковал тогдашнюю "преступную" власть за то, что газ для населения очень дорогой (тогда он был в 11 раз дешевле!) и, мол, топлива собственной добычи вполне должно хватать для нужд населения.

У ставшего через полгода после этого премьером критикана случилась внезапная полная амнезия, и он начисто забыл о своем рацпредложении. Тяжелый недуг несчастного Кролика был безжалостен — он успел построить лишь 30 метров "великой украинской стены" на границе с "оккупантом", но зато на радость патриотам запретил авиасообщение между Украиной и "агрессором".

"Заработав" за год неправедными трудами миллиард зеленых американских президентов, Яценюк с глубоким чувством исполненного долга отправился на их родину. Но там ему стало скучно, и он решил вернуться из США, чтобы попробовать половить ещё немного рыбешек в мутных предвыборных водах.

Не избежал печальной участи и наш гарант непонятно чего (ибо украинская конституция уже даже не пустой звук, а немая черная дыра). Любитель торжественных открытий фельдшерских пунктов и общественных остановок без устали ездит по миру с протянутой рукой: "Сам я не местный! Подайте бедному президенту на открытие очередного магазина Roshen!" Ну очень бережливый у нас Петр Алексеевич! В самом деле, не свои же деньги тратить?!? У него их ведь не так много — за год состояние увеличилось лишь в жалких восемь раз…

И он ведь не такой лох, как хозяин Грузии Бидзина Иванишвили, который ради продвижения своей кандидатки на президентских выборах потратил кровные полмиллиона баксов на погашение кредитов (не более $755) всех граждан Грузии! Так что братья грузины в данном случае не указ Рошену I.

Не избежал этой страшной эпидемии, поражающей мозг, и европеец, живущий в Киеве. Смотрящий за Украиной от Евросоюза Хьюг Мингарелли сообщил нам, что, оказывается, за последние четыре года благодаря нынешней симпатичной ему власти мы достигли значительного прогресса в здравозахоронении и пенсионном геноциде, языковом беспределе и установлении европейских цен на топливо.

И главное, чего мы не заметили, но он разглядел со стороны: происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа! И мы теперь в глубоких раздумьях: с кем Хьюг у нас пьет и что именно? Или он употребляет что-то позабористее?…

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