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Автор Руслан Веснянко

Президент Украины превратился в "открывашку"?

Мир » Бывший СССР » Украина

У президента Украины Петра Порошенко, похоже, появилась новая страсть - страсть к "открытиям". Украинцы и смеются, и плачут...

22 июня президент Украины Петр Порошенко открыл часть отремонтированной автомобильной трассы Киев — Днепропетровск — Запорожье — Мариуполь.

В рамках грандиозной программы имени премьера Владимира Гройсмана по восстановлению отечественных автомобильных направлений, на которых некогда был асфальт, отремонтировали небольшой участок протяженностью 23,74 километра (общая длина магистрали — 650 километров). В интернете пользователи вволю постебались над манией президента регулярно делать "открытия".

Вот некоторые яркие высказывания.

"До конца избирательной кампании президент откроет в стране все дорожные знаки, дороги, мосты, детские садики, школы, больницы, кладбища, ворота, калитки, шлагбаумы и собачьи будки. Откроет закон Ома, ряды Фурье, решит теорему Ферма и мимоходом зажжет все звезды. Вот такой наш президент", — пишет Юрий Касьянов.

"Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано аж почти 24 километра на трассе Днепропетровск — Запорожье. Это невиданная победа, которой должен гордиться каждый украинец! Благодарные жители близлежащих сел сносят под дорожный знак Н-08 цветы и венки, зажигают и ставят возле знака свечи. Петр Алексеевич! Какой же вы молодец!" — загордился Ростислав Демчук.

Пиарщики администрации Порошенко постоянно озадачены поиском объектов, которые их шеф мог бы почтить своим присутствием при их открытии.

Напомним, 15 мая случилось знаменательное событие всеукраинского масштаба, о котором взахлеб поведали СМИ президентского пула и блогеры, состоящие на службе министерства пропаганды имени Стеця. Петр Алексеевич собственноручно перерезал ленточку на открытии нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Киевской области. Но в данном случае президентские помощники крупно лоханулись. И даже не столько значимостью объекта, как тем, что в тот же день президент России проехал на "КамАЗе" по Крымскому мосту, тем самым открыв движение по нему. А ведь до этого порохоботские политологи и блогеры в один голос утверждали, что фото и видео строящегося грандиозного сооружения сняты на декорациях "Мосфильма". Теперь "пластинка" сменилась: они утверждают, что мост вскоре неминуемо рухнет и замерли в ожидании этого.

Мужественно пережив этот провал, пиарщики Петра Алексеевича нашли ему очередную "открывашку". Уже 1 июня президент, не зная покоя, прибыл на очередное открытие. И это на сей раз был отремонтированный мост. Целых пять лет шло восстановление этого объекта у молдавского села Паланка на автодороге в Одесской области. Воодушевленный своим "подвигом" президент Украины совсем осмелел и решил замахнуться даже на мост через Дунай. Правда в пылу новаторства Петр Алексеевич совсем забыл о замороженном строительстве крайне важного для столицы Подольского мостового перехода, начатого в далеком 1993-м. Не говоря уже о том, что при его власти в киевском метро не было открыто ни одной новой станции.

Зато президент продолжает в поте лица совершать иные открытия. Одиннадцать лет продолжался ремонт Бескидского тоннеля в Карпатах, проложенного еще в австро-венгерские времена, аж в 1886-м. Разве мог президент не почтить своим присутствием столь долгожданное событие? Разумеется, нет! И вот Порошенко открыл этот путь, произнес чувственную речь о мужественно преодоленных проблемах в условиях российской агрессии (этот обязательный пункт присутствует во всех его речах) и сдернул кусок ткани. А под ним оказалась памятная доска, которая сообщит потомкам, что этот грандиозный транспортный объект был открыт именно Петром Алексеевичем.

В свете этой мании приходит понимание того, почему новый автовокзал на южной окраине Киева, открытый мэром Киева Виталием Кличко в декабре 2016-го до сих пор не функционирует. Видимо, его законсервировали на тот случай, чтобы при необходимости его по второму разу открыл уже президент. А то если он все запустит в строй, как-то неудобно будет такую пропагандистскую идею остановить. Так что ждем-с!

Неспокойно живется Петру Алексеевичу. То он полетел в Испанию проведать свои владения и оттуда в очередной раз сказать России окончательное "прощай", то он посетил книжную ярмарку и сфотографировался с подготовленными для этого посетителями, то посетил с "официальным визитом" завод в Запорожье. Старается человек! Ведь хочется ему быть и дальше при власти. А для этого надо для приличия победить в президентских выборах, хотя соцопросы последнего времени постоянно уверяют, что в рейтинге всех претендентов он давно не входит даже в тройку лидеров.

Поэтому Порошенко старается показывать свою незаменимость: если не он, то кто же спасет нацию и страну? Ну очень хочется ему продемонстрировать хотя бы пару-тройку достижений, а их ведь нет. Про безвизовый режим он хоть и продолжает напоминать, но эта тема уже совершенно неактуальна: кто мог — уже воспользовался, всем остальным это до фиолетовой лампочки. Приходится, как бы не слыша возражений хора европейцев, продолжать вешать избирателям на уши манну небесную о сладкой жизни в НАТО и Евросоюзе, сроки "вступления" в которые все время почему-то отодвигаются. Ну или морочить верующим голову другой "скорой радостью" — созданием приватной церкви имени Порошенко. Или же рассказывать байки о все новых "реформах", от которых "увеличивается благосостояние" (не уточняя, что он имеет в виду себя).

Вот такая "жизнь по-новому" на Украине. Весь этот словесный понос президента схож с анекдотом, в котором доктор советует пациенту бороться с фантазиями соседа о его сексуальных подвигах фразой: "А кто вам мешает говорить то же самое?"

И поэтому жителям Украины остается использовать для выживания свое чувство юмора, что они с успехом и делают. Из свежего. Хочу откупорить себе бутылку пива, но опасаюсь, не прибежит ли на открытие Петр Алексеевич...

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