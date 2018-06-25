В Киеве признали необратимое обнищание Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович выступил с заявлением о том, что украинские власти своими реформами довели страну до обнищания.

Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" напомнил, что "впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания".

Он также упрекнул власти Украины во лжи. По словам Рабиновича, в стране происходит резкий рост цен, о чем свидетельствует Государственная служба статистики Украины, однако руководство страны заявляет об обратном.

"Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо", — посетовал депутат.

Он также коснулся вопроса, почему уровень оплаты труда самый низкий в Европе.

По его мнению, "украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе только потому, что 40 процентов экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы. Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство", мрачно отметил Рабинович.

Это не первое громкое заявление лидера украинской партии "За жизнь". До этого Вадим Рабинович пояснил, что страны Европы лишь делают вид, что стремятся финансово помочь Украине. По мнению политика, они лишь пытаются овладеть национальным богатством страны.

Он прямо говорил, что Украина разваливается. Это, по его словам, обусловлено тем, что Европейский союз требует от его государства снять мораторий на вывоз леса. Политик придерживается мнения, что все это приведет к тому, что Украина потеряет Карпаты.

Он напомнил, что до конца текущего года Киеву необходимо выплатить 12,5 миллиарда долларов, в следующем году — ровно 12 миллиардов, а в году 2020-м еще 10,2 миллиарда. По расчетам депутата, это далеко не все долги украинского правительства. Он заявил, что в общей сложности за Киевом числится долг в 117 миллиардов долларов.

Рабинович заявил, что это ни много ни мало петля для украинской экономики и государства в целом. По его словам, не обязательно быть экономистом или политологом, чтобы понять, что страна просто не в состоянии выплатить такие деньги.

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