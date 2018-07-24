Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма

Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. Ну то есть осталось менее полутора лет — и полуостров снова станет украинским. При одном условии — если на этой найдут деньги.

О существовании документа на своей странице в "Фейсбуке" сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он также выложил скан 38-страничного документа. Официального подтверждения этой информации нет. Следует также учитывать, что сам Журавко настроен по отношению к нынешним киевским властям весьма критически.

Однако же он подчеркивает, что "…это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе под названием: "План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы".

Документ якобы был разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

"Возвращение и реинтеграция" полуострова подразумевает следующее: сбор доказательств "нарушения прав человека в Крыму"; поиск улик против России, чтобы было чем подкрепить иск в Международный уголовный суд. Кроме того, предполагается поддержка деятельности международной платформы "Друзья деоккупации Крыма" и финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове.

Также планируется создание подразделений ВСУ, которые будут состоять из переселенцев из Крыма для дальнейшего "освобождения" полуострова.

Но на реализацию сего проекта денег у властей нет, уверен экс-депутат. А потому собирать средства на его исполнение будут при помощи волонтеров, а также требовать денег от региональных властей и местных жителей, рядом с домами которых будут размещаться вновь формируемые соединения, считает Журавко.

Повторимся, официального подтверждения существования такого плана нет. И будет ли — неизвестно. Весьма вероятно, что план будет объявлен фальшивкой. Тем более, что некоторые его пункты выглядят сомнительно даже при поверхностном анализе. К примеру, Россия не признает полномочия Международного уголовного суда.

Вместе с тем, стоит напомнить, что вообще говоря недостатка в планах насчет Крыма в Киеве нет. Причем самых разных. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что был заявлен, например, проект по превращению Крыма в остров. Его реализация предусматривает строительство через Перекопский перешеек судоходного Черноморско-Азовского канала. Речь идет о том, чтобы обеспечить коммерческое судоходство между

Черным и Азовским морем, на котором находится порт Мариуполь. И через который, в частности, идет на экспорт продукция металлургической промышленности Украины. Здесь, впрочем, речь не столько о полуострове, сколько о попытках придумать маршрут в обход Керченского пролива и Крымского моста.

Ранее руководители меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России) предлагали организовать морскую блокаду Крыма. Задача была поставлена масштабная, но вдохновляли примеры энергетической, водной, продовольственной и прочих блокад. Но не получилось — оказалась, что это посложнее, чем взорвать несколько опор линий электропередач.

С тех пор в меджлисе с идеями "возвращения" Крыма стало как-то скудно. Но если информация Журавко верна, то работа все равно кипит — только теперь уже в других структурах.

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