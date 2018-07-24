Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Бывший СССР
Дети Донбасса
Автор Антон Куликов

Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. Ну то есть осталось менее полутора лет — и полуостров снова станет украинским. При одном условии — если на этой найдут деньги.

Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма. 389993.jpeg

О существовании документа на своей странице в "Фейсбуке" сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он также выложил скан 38-страничного документа. Официального подтверждения этой информации нет. Следует также учитывать, что сам Журавко настроен по отношению к нынешним киевским властям весьма критически.

Однако же он подчеркивает, что "…это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе под названием: "План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы".

Документ якобы был разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

"Возвращение и реинтеграция" полуострова подразумевает следующее: сбор доказательств "нарушения прав человека в Крыму"; поиск улик против России, чтобы было чем подкрепить иск в Международный уголовный суд. Кроме того, предполагается поддержка деятельности международной платформы "Друзья деоккупации Крыма" и финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове.

Также планируется создание подразделений ВСУ, которые будут состоять из переселенцев из Крыма для дальнейшего "освобождения" полуострова.

Но на реализацию сего проекта денег у властей нет, уверен экс-депутат. А потому собирать средства на его исполнение будут при помощи волонтеров, а также требовать денег от региональных властей и местных жителей, рядом с домами которых будут размещаться вновь формируемые соединения, считает Журавко.

Повторимся, официального подтверждения существования такого плана нет. И будет ли — неизвестно. Весьма вероятно, что план будет объявлен фальшивкой. Тем более, что некоторые его пункты выглядят сомнительно даже при поверхностном анализе. К примеру, Россия не признает полномочия Международного уголовного суда.

Вместе с тем, стоит напомнить, что вообще говоря недостатка в планах насчет Крыма в Киеве нет. Причем самых разных. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что был заявлен, например, проект по превращению Крыма в остров. Его реализация предусматривает строительство через Перекопский перешеек судоходного Черноморско-Азовского канала. Речь идет о том, чтобы обеспечить коммерческое судоходство между

Черным и Азовским морем, на котором находится порт Мариуполь. И через который, в частности, идет на экспорт продукция металлургической промышленности Украины. Здесь, впрочем, речь не столько о полуострове, сколько о попытках придумать маршрут в обход Керченского пролива и Крымского моста.

Ранее руководители меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России) предлагали организовать морскую блокаду Крыма. Задача была поставлена масштабная, но вдохновляли примеры энергетической, водной, продовольственной и прочих блокад. Но не получилось — оказалась, что это посложнее, чем взорвать несколько опор линий электропередач.

С тех пор в меджлисе с идеями "возвращения" Крыма стало как-то скудно. Но если информация Журавко верна, то работа все равно кипит — только теперь уже в других структурах.

Читайте также:

Адмирал Касатонов: Как Россия отстояла Черноморский флот?

Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"

Как крымчане посмотрели на себя со стороны

Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Крым Борис Бабин Петр Порошенко Алексей Журавко
Обсудить (1)
Актуальная аналитика
События недели
США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Личность в культуре
Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря
Читательский топ
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Субпродукты уберегут от многих болезней
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Сейчас читают
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу
Мировая кооперация
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Видео 
Наш офицер на Диком Западе
Житейские истории
Наш офицер на Диком Западе Видео 
Как крымчане посмотрели на себя со стороны
Власть
Как крымчане посмотрели на себя со стороны Видео 
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Видео 
Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря
Личность в культуре
Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря
Новости Все >
США и Китай схлестнулись в Черногории
Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя
Амазонка: обнаружен 50-летний мужчина неизвестного науке племени
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
"Нет черным лесорубам": с Украины в ЕС вывезено 660 тыс тонн древесины
Вводится налог на водопроводную воду. Пока в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен

Стражи правопорядка Ашхабада подавили бунт, начавшийся из-за выросших цен на мясо.

Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
США и Канада
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Украина
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной

По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.

Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян

Пальмовое масло получают из плодов пальмы масличной. Оно доступно и дешево для производителей, но его употребление может дорого обойтись россиянам.

"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Кошелек
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Общество
Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием
Антон Куликов Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма Антон Куликов Инна Шейхатович Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря Инна Шейхатович Любовь Степушова Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство? Любовь Степушова
Комментарии
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Новейшая "Праща Давида" не помогла против старых советских ракет
Новейшая "Праща Давида" не помогла против старых советских ракет
Новый приказ минобороны ставит в тупик
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
eBay защитит авторские права
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Новый приказ минобороны ставит в тупик
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Как торговая война Трампа отражается на экономике США
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью

Зачем Трамп так "подставился" на встрече в Хельсинки? За что его на самом деле ругают на родине? Почему на него ополчились все политические силы его страны? Как будут развиваться отношения России и США в дальнейшем? На эти и другие вопросы в видеостудии "Правды.Ру" ответил телеведущий и писатель Роман Бабаян.

Путин нравится Трампу искренностью
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Северная Америка
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался