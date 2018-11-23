Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили

Какие санкции и для чего Россия ввела в отношении Украины "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук Юрий Почта.

Но прежде всего, по его мнению, нашей власти надо заниматься собственной экономикой, чтобы быть конкурентоспособными в применении мягкой силы на постсоветском пространстве. Пока же в этой борьбе наша страна начисто проигрывает Америке.

Что же делать, если в краткосрочной перспективе нет надежды на построение сильной экономики? Как заставить США считаться с интересами России?

— Юрий Михайлович, нынешние украинские власти сами разрушают страну со страшной силой. Сейчас мы ограничиваем экспорт украинских товаров, а по торговому балансу они и так в большом минусе. У них нет валютных поступлений, а долгов они набрали множество. В следующем году надо около семи миллиардов долларов заплатить кредиторам только за обслуживание долга. А если мы сейчас прекратим экспортировать, у них совершенно не будет валюты, и ситуация продолжит усугубляться с еще большей силой и скоростью. Возможно, дойдет до полной нестабильности, дефолта и краха государственной системы, так?

— Согласен, такое вполне возможно. В данном случае вину я бы возложил на Запад, это он поощряет украинскую власть, он ее поддерживает во внутренней политике, закрывая глаза на необандеровские и антирусские настроения, на антинародную политику, безумную коррупцию и так далее. Для публики они слегка журят, но на самом деле, все это поощряется.

Просто Украина попала в сферу Запада. Запад ее поглощает, пожирает, как удав кролика, но при этом ласково поглаживая и обещая счастливое будущее после пищеварительного тракта. Украина сейчас — как тяжелобольной, который лежит рядом с нами в больнице. Он стонет, проклинает нас, отравляет атмосферу Ну что нам его додушить что ли?… — Бессмысленно. Но и помочь невозможно.

— А почему бы и не додушить?

— Да нет, это невозможно…

— А потом — эта территория реинкарнируется, возможно, возродится и станет лучше…

— Нет, это — не наша политическая культура, не наши политические ценности.

— И не православная традиция.

— Наша страна сейчас в своей политической культуре сочетает дореволюционнные, советские марксистские и либеральные западные ценности. Очень сложное такое гибридное образование.

Скажем, экономическая политика правительства — либеральная, политика президента и силовых структур — патриотическая, основанная на национальных ценностях, суверенитете и так далее. Народ стремится к социальной справедливости, это идею марксизм в нас очень глубоко заложил.

А Украина стала жертвой западной экспансии на восток, хотя в целом она уже явно не состоялась. Но нам надо избежать максимальных негативных последствий для себя. Вот, собственно, и получается так. Хотя хотелось бы, конечно, свести все потери к минимуму.

— А какие могут быть негативные последствия для нас? Чем украинская власть может ответить? Обострением в Донбассе? Тогда России останется только официально признать Донбасс, что еще больше ускорит развал несостоявшейся страны. И, видимо, чем скорее это случится, тем лучше будет для всех.

— Украина активно участвует в демонизации нашего руководства, в криминализации нашего общества, в очернении нашего народа и нашей истории, потому что — когда какой-нибудь безумный политик на Украине заявляет, что русский язык — язык варваров и дикарей, — Запад аплодирует. Всплывают все шовинистические, антироссийские стереотипы, которые на Западе формировались несколько столетий.

Они никуда не исчезли. Они все также существуют и лелеются. Россия всегда для Запада представляла загадку, потому что страна всегда вроде бы отставала от Запада, тем не менее завоевать ее и превратить в свою колонию никогда не удавалось. И вот совсем недавно — после распада Советского Союза, казалось, что теперь-то Россия уже покорно следует за Западом.

Мы отказались от внешней политики, Андрей Козырев получал указания из Госдепартамента делать то-то и то-то и с готовностью исполнял. Прекрасно! Они заявляли, что у нас нет геополитических интересов и так далее. Но мы, в конце концов, осознали, куда нас это ведет, и начали проводить независимую внешнюю политику, воссоздавать экономику, и это вызвало очень серьезные опасения на Западе.

Ведь есть единый глобальный проект — американский либеральный, и вдруг из него выпадает такая большая страна. Поэтому ее надо сдерживать, всячески ограничивать, демонизировать — сделать так, чтобы народ на Западе воспринимал Россию как воплощение зла. Это — американская концепция. Америка воплощает мировое добро, а есть какие-то враги, которые воплощают мировое зло.

В советские годы на этой роли был Советский Союз, потом появились исламские террористы, а сейчас — снова Россия. Кстати, это — находка для западного военно-промышленного комплекса, потому что он начинает возрождаться после периода спада. НАТО надо усилиться, возродиться, хотя эта организация не имеет никакого смысла для своего существования.

И для политиков, которые руководят своими обществами в период очень серьезных экономических кризисов, это очень удобно. Ведь им надо найти какое-то объяснение всех проблем, объяснить, что надо терпеть, и показать, против кого сплотиться.

Поэтому отношения с Западом действительно ухудшаются и будут ухудшаться, что бы мы не делали, на какие бы уступки не шли. Западные политики уже просто теряют разум, доводят ситуацию до критической. Уже такой накал, что может наступить момент, когда какая-то случайная вещь может спровоцировать глобальный конфликт. Это очень опасно.

Мы сейчас находимся в ситуации, как перед началом Первой и Второй мировой войны. Отдельные шаги, отдельные политики, преследуя свои частные цели, доводят до того, что уже выйти из этой ситуации невозможно, идет эскалация конфликта, в результате начинается бойня, которая длится много лет. А потом все удивляются — а как это могло быть?

Ненависть в отношении России нагнетается настолько, что населению западных стран становится уже все равно: ну и черт с ними — с этими русскими. Если мы там начнем с ними войну, то — все нормально. И Украина Западу для этого очень удобна. Нынешние украинские власти активно в этом участвуют.

Запад тут же все их бредни подхватывает и перепевает. А потом идет обратная перепечатка. В украинской прессе, ссылаются уже на западные СМИ: Россия — это самая страшная страна в мире и надо против нее вооружаться. И так далее. Так и гоняют по кругу…

Во всем этом хорошо только одно — у нас исчезают последние иллюзии относительно гуманизма и толерантности Запада. Это общество — крайне жестокое, нацеленное на извлечение максимальной прибыли любой ценой.

Когда какая-то страна подходит в качестве добычи, она захватывается, поглощается, подавляется и так далее. Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили, как Югославию, Ирак, Ливию и так далее.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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