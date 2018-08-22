Зачем Украине радикалы и националисты

Мы недавно писали о том, что на Украине за последние пару месяцев произошло не менее шести нападений на отдельных цыган, а также на их таборы, был и смертельный случай. Однако не только цыгане попадают под горячие руки радикалов и националистов.

В одном из сел Сумской области проживают много вынужденных переселенцев из Донбасса. Аборигены открыто недолюбливают чужаков, обосновывая это так: "Вы — не наши, вы — русские!" И именно на национальной почве в деревне произошел кровавый инцидент. Местным жителям категорически не понравилось, что переселенец-инвалид не разговаривает на украинском языке, и они толпой набросились на экс-шахтера, нанесли увечья и даже якобы хотели переехать его автомобилем. Бедолаге удалось-таки вырваться и убежать в больницу.

После того как эта история стала известна на Украине и за ее пределами, провластные СМИ пытались представить ее фантазией пострадавшего, основываясь на словах главы местной администрации, который рассказал о том, что дело обстояло как банальная драка перебравших собутыльников. Но даже в таком случае поверить в то, что вдесятером беспричинно устроили расправу над новым односельчанином, можно только наивным читателям.

Тут впору вспомнить о другом чиновнике районной госадминистрации Херсонской области. Он свое отношение к таким же переселенцам описал в Facebook: назвал их всех "дебильноватыми", обосновав это тем, что они не говорят на украинском языке. Понятно, что все эти чинуши не только по своим собственным убеждениям так говорят и действуют, а берут пример со "старших товарищей". Если целый премьер-министр Арсений Яценюк может называть жителей Донбасса "недочеловеками", а так называемый министр культуры Евгений Нищук усомнился в их "генетической чистоте", то почему бы и местным "божкам" не проявить свой "патриотизм"?

Жителям Донбасса (как переселившимся, так и оставшимся) ставят в упрек то, что они русские. Впрочем, такие же абсурдно-нахальные претензии со стороны всяких истеричных дам (и не только) предъявляются и многим другим русскоговорящим жителям страны. Это ли не проявление национализма? О какой единой стране и нации в таких условиях говорят киевские властители?

Скоро выборы, и для украинской власти (особенно для Порошенко) антироссийская истерика — это главный козырь в политических интригах и желании стать президентом, полагает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Президент и его друзья не могут похвастаться зарплатами граждан, как в ЕС, или реальными экономическими успехами, поэтому они используют (и будут использовать) антироссийскую истерику. Решение о запрете железнодорожного сообщения с Россией — это один из факторов такой антироссийской истерики.

Беда в том, что на Украине нет нормальной политической силы, которая могла бы реально противостоять этим радикалам, которых создал Майдан. Так что выборы на Украине будут всегда полны глупостей и желанием запугать жителей Украины страшными русскими и на этом фундаменте делать себе политическую карьеру", — говорит эксперт.

Это обыкновенный фашизм, утверждает украинский политолог Александр Дудчак. "К сожалению, часть населения поддается заданному властью тренду: кто-то пытается выслужиться, кто-то рефлексирует, считая, что иначе будет белой вороной. После смены власти они будут изображать искреннее сожаление и даже каяться. Они качнули этот маятник и должны быть готовы к адекватной расплате", — прогнозирует эксперт.

Атмосфера страха — это инструмент, который позволяет людям, захватившим власть на Украине, управлять обществом, объясняет украинский политик Александр Голуб. "Оппозиционные СМИ фактически уничтожены или сведены на нет. Оставшиеся упражняются между собой в разжигании ненависти как в внутри страны (к политическим оппонентам), так и к внешним врагам — прежде всего к России. Правда в последнее время достается и Польше с Венгрией, — поясняет политик. — Власть таким образом решает две задачи: реальную оппозицию выталкивает на маргинес, а из маргиналов лепит себе послушный управляемый электорат, который живет не разумом, а инстинктами. Для временного "управления" этого достаточно. А о будущем страны они и не думают".

Порошенко ориентируется на радикально настроенных избирателей, поэтому ему надо демонстрировать неприемлемость риторики, которую можно было бы назвать пророссийской (исключение делается для Юрия Бойко, рассматриваемого его командой как удобный спарринг-партнер во втором туре президентских выборов). Радикалы, которым позволено с оружием ходить по улицам, полностью контролируемы силовыми структурами. Нападают они только на тех, на кого можно и ровно в отведенных им рамках, пояснил политтехнолог Василий Стоякин.

Заигрывая с правыми радикалами, власть хочет сделать союзниками патриотический электорат, одновременно стравливая украинское общество с целью отвлечь от насущных проблем, говорит политический эксперт Кирилл Молчанов. "Гораздо проще управлять страной, в которой активное меньшинство все время ищет внутренних врагов вместо того, чтобы настоятельно поинтересоваться у властей, почему у нас низкие пенсии и зарплаты при растущих тарифах и уровне коррупции", — комментирует эксперт.

"Происшествие на Сумщине необходимо классифицировать как проявление нацизма. Именно нацизма, а не национализма или патриотизма. Подобные настроения целенаправленно поддерживались пропагандой героизма Бандеры и других неоднозначных исторических фигур, концепции генетической враждебности Украины и России, — считает политолог Александр Лазарев. — Разумеется, за время длительной поддержки эта идеология набрала серьезные обороты в центральном и западном регионах нашей родины и вряд ли полностью контролируется властью. Но в скором времени она утратит и внутреннюю целесообразность, а следовательно, можно предположить, что в будущем Украину может постичь массовая дебандеризация страны, хотя она, скорее всего, не повлияет на настроения западной ее части".

Читайте также:

Зачем историю Украины превращают в беллетристику

История Украины набекрень

Украина как страна уверенно идет ко дну

Украина придумала новый план: Крым станет островом

Украина: в Европу без виз и без штанов