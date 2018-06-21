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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинская власть, упорно добивавшаяся превращения страны в сырьевую колонию Запада, нуждается в первобытном нацизме для поддержания собственной жизнеспособности.

Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый. 388454.jpeg

С таким жестким заявлением выступил адвокат Андрей Гожый, защищающий арестованного журналиста Василия Муравицкого.

По его словам, "вроде бы как в европейской стране в XXI веке, на полях которой в ВОВ полегло миллионы народов, снова становится ребром вопрос нацизма. Почему так произошло? Есть экономический базис и есть политическая надстройка".

Гожый подчеркнул, что Украина банально превратилась в сырьевую колонию с внешним управлением. "Вот и весь наш экономический базис. Что самое интересное, мы поставляем на экспорт те же самые товары, что и в XX веке. Единственное, что добавилось, — человеческие органы", — подчеркнул он.

В сырьевой колонии режим не может обойтись без нацизма, потому что авторитарному режиму нужны враг и миссия. В данном случае работает "защита Европы от Путина", пояснил эксперт.

Он также отметил, что власть нелегитимна даже в данный момент, поскольку она узурпирована. Нет коалиции, а значит, вся дальнейшая структура власти, от правительства до прокуратуры, — нелегитимна. Поэтому функции нацистов — пропаганда войны и идеология, почему мы должны гибнуть.

"Почему сын Порошенко в Лондоне, Авакова — в Италии, а люди по одну и другую линию фронта должны умирать? "Потому що ми велика нация, ми несемо свит Европы и захищаем от Мордора". Дальше — это террор и грязная работа, но тут ясно, зачем нужны нацисты", — подчеркнул он.

Гожый добавил, что нацисты создают контраст. Нацисты говорят: "не носишь вышиванку — расстрелять, за русский язык — сажать на десять лет". А власть говорит: "вот видите, а мы вам только языковые квоты введем". Далее, нацисты нужны как контроль экстремистского контингента. Каждое общество имеет определенный процент полусумасшедших, девиантных и прочих. Лучше их собрать в одну кучу, дать пятнистую форму, вооружить и контролировать и перенаправлять их злобу, обозначил ситуацию Гожый.

"По сути, поднятие рейтинга власти на противопоставлении. Делим Украину пополам, мобилизируем свой электорат, голосуем, побеждаем. Устраняем от выборов Крым и Донбасс. В Донбассе урны не поставишь, но создать тяжелый механизм голосования власть должна. Она просто этих людей отбрасывает, выбрасывая их из правового поля.

Далее — сетка агитаций и юношеский максимализм. Зачем власти нанимать агитаторов на выборы, если есть набор дурачков, которые могут бесплатно бегать, используя стадный инстинкт.

И седьмое — это то, что в 90-е годы криминалитет, который промышлял тогда вымогательством, переродился. Если тогда платили за "крышу", то сейчас приходят люди к нашим бизнесменам и говорят: "Давай на АТО, а то сепаром будешь", — рассказал Гожий.

"История знает только два пути: выборы и кровавая революция. Лучше начать с выборов", — резюмировал Гожый, с иронией добавив, что одни такое уже прошли в 2014 году. Результаты как-то не вдохновляют…

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Темы Украина война на Украине война в Донбассе выборы президента украинские националисты
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