Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса

Украинская ЦИК своим постановлением 31 декабря 2018 года из "соображений безопасности" закрыла избирательные участки в России.

С такой инициативой выступил глава МИД Павел Климкин. Он выразил свою озабоченность тем обстоятельством, что украинцы, пришедшие голосовать в посольство и консульства на территории РФ, окажутся в опасности.

"Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будет провокаций. И опасаемся, что люди, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, придут на избирательные участки на территории России или же войдут в состав избирательных комиссий, могут стать мишенью для российских спецслужб", — пытался объясниться Климкин.

"Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будет участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", — добавил глава МИД Украины.

Спрашивать главного дипломата о том, что же мешает в любое другое время российским чекистам контактировать с легально находящимися в стране гастарбайтерами, бесполезно — логика ему, как хорошо известно, не присуща. Тем не менее ЦИК вняла мнению уроженца Курска и приняла соответствующее решение.

Тем социально активным гражданам Украины, которые желают всенепременно отдать свой голос за одного из кандидатов (можно смело предположить, что не за Петра Порошенко), ЦИК официально и на полном серьёзе предлагает поехать для голосования в украинские посольства в Астане, Тбилиси или Хельсинки.

Наверное, можно поехать и в одну из стран Прибалтики. Правда, ни ЦИК, ни МИД не собираются возмещать эти лишние затраты своим гражданам. Кроме того, чтобы въехать в страны Евросоюза, украинцам необходим либо биометрический паспорт, либо шенгенская виза. Вряд ли это есть у заробитчан, въезжающих в РФ по общегражданскому паспорту.

"Закрытие участков — это антиконституционное преступное действие. Если конституционный суд Украины не отменит это решение, они сядут потом, после выборов. Они лишили миллионы людей права голосовать. Это преступление. Не могу поверить тому, что в такой великой стране, как Украина, есть глава МИД, который несёт такие глупости: якобы во время войны не можем там голосовать. Почему вы торгуете с Россией каждый день? Наша торговля увеличивается ежемесячно", — возмутился народный депутат из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Решение украинских властей достаточно логично: если Россия объявлена страной-агрессором и вообще недружественным государством, то почему на её территории должны проводиться выборы? — недоумевает политтехнолог Василий Стоякин.

"Опять же, есть основания полагать, что украинские избиратели будут подвергаться нападениям (так, как это было с российскими избирателями на Украине на прошлогодних выборах — каждый ведь судит по себе) или давлению со стороны спецслужб. В целом же это ещё один шаг к разрыву дипломатических отношений. Нарушение прав граждан? Да, но ведь война идёт. Права украинских граждан, проживающих в России, нарушены уже тем, что они проживают в России", — жёстко комментирует Стоякин.

Существуют разные версии о причинах закрытия избирательных участков в РФ, и все они в какой-то степени верны, — размышляет политолог Александр Лазарев.

"Основные, более вероятные — это электоральные предпочтения граждан Украины, проживающих в России: логично, что они — не в пользу действующей власти. Но и без этого демарша вряд ли бы были созданы условия для голосования более чем трёх миллионов граждан, находящихся там.

Как показывает практика, голосующих за рубежом исчисляют несколькими тысячами, но это никак не даёт никакого права отнимать у них конституционное право выбирать. Вторая версия — более рациональная: такие действия провоцируют спрос у протестного электората на единого кандидата от Юго-Востока, что выгодно действующему президенту в контексте воплощения схемы "Ельцин-96", — поясняет Лазарев.

"Решение Украины закрыть избирательные участки в России вполне объяснимо: среди граждан Украины, голосующих на территории РФ, вряд ли будет много тех, кто хочет дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. Так как кто-то нашёл там работу, которой нет у себя на родине, а кое-кто укрывается от призыва, не желая убивать соотечественников, а третьи просто приехали к родственникам и не считают их угрожающими им "агрессорами", — поясняет политолог Александр Дудчак. — Все эти категории граждан Украины не нужны киевской власти — это неподходящий для неё электорат. А права человека и гражданина Украины не волнуют гаранта конституции — президента Петра Порошенко".

Три миллиона украинцев, которым перед Новым годом "демократично" отказали в праве голоса, — это закрепление достижений 2014 года, когда из предвыборного процесса были вычеркнуты жители Донбасса и Крыма, ни при каких обстоятельствах не проголосовавшие бы за власть майдана.

Можно предположить, что 6,4 миллиона избирателей, формально числящихся на территории Донецкой, Луганской областях и в Крыму, по-прежнему поражены в правах. То есть из 35,6 миллиона, о которых говорит госреестр, остаётся примерно 29 миллионов.

Всего на заработках за границей, по разным подсчётам, перманентно находится около 9 миллионов украинцев. Так что по большому счёту нужно вычитать ещё пять, а это уже 24 миллиона избирателей.

На выборы ходит в лучшем случае половина — 12 миллионов, и, кстати, эта цифра совпадает с количеством пенсионеров. И она вполне операбельна с точки зрения админресурса — особенно, если признать голосование недействительным в самых критических точках.

Именно поэтому будущие выборы — решающие. Если все, кто уехал или остался, согласятся с "операбельностью", шансов вернуть себе страну у них уже не будет. Если действительно хотите перемен — нужно обязательно найти возможность проголосовать.

Избирательные участки в России были закрыты потому, что действующей украинской власти не выгодны голоса избирателей, находящихся там, — видит простое объяснение эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"В администрации президента исходят из того, что его электорат (радикально антироссийский и националистический) в РФ не ездит. Следовательно, граждане, пребывающие там, — потенциальные избиратели оппозиционеров-евроскептиков (Евгения Мураева, Александра Вилкула, Юрия Бойко и других).

Разумеется, действующему президенту выгодно лишить их права голоса. Итогом данного решения станет то, что до нескольких сотен тысяч украинских граждан Украины, находящихся в России, не смогут принять участие в президентских выборах.

При этом замена участков в РФ на участки в европейских странах (в частности, в Финляндии и Эстонии) явно неравноценна, так как в России граждане Украины могут жить по внутреннему паспорту, а для выезда в страны ЕС им понадобятся заграничный и виза, которые есть далеко не у всех", — заключает Богатырёв.

Народный депутат Украины, представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Василий Нимченко подал в суд иск против ЦИК о признании противоправным и недействительным постановления №274 от 31 декабря 2018 года.

"Волюнтаристское постановление ЦИК, попирающее конституционные права и свободы украинских граждан, является политически мотивированным и создаёт предпосылки для грубейших фальсификаций в ходе избирательной кампании.

Лишение миллионов украинцев права принимать участие в избирательном процессе нарушает основополагающие принципы равенства прав граждан. Жалкая попытка ЦИК обосновать "законность" принятого постановления, ссылаясь на представление МИДа, свидетельствует о прямом вмешательстве исполнительной власти в избирательный процесс с целью обеспечить "правильные" результаты голосования.

Совершенно очевидно, что утверждения о рисках и угрозах проведению выборов на зарубежных избирательных участках при посольстве и консульствах Украины в РФ и о якобы невозможности обеспечения безопасности граждан Украины — это не более чем жупел, очередная страшилка антироссийской пропаганды, запущенной украинской властью.

Мы защитим интересы миллионов наших сограждан — жителей Юго-Востока Украины, русскоязычных граждан и всех тех, кто стал заложником преступной антинародной политики, проводимой нынешней властью в интересах США и наносящей ущерб национальным интересам государства Украина", — выразил свою решимость Нимченко.

Кстати, несмотря на то, что судебная власть сегодня почти полностью подконтрольна Порошенко, апелляционному суду Киева понадобилось целых три заседания, чтобы отклонить иск "Оппозиционной платформы". В итоге судья был вынужден частично удовлетворить требования — иск содержал детальную аргументацию и пояснения, что незаконное решение ЦИК нарушает и отечественные законы, и международные договора Украины, но основные требования отклонил.

Впрочем, разве могло быть иначе в стране, где все судьбоносные (и не очень) решения принимаются либо в американском посольстве в Киеве, либо непосредственно в Вашингтоне, в Госдепе?

На что Василий Нимченко отреагировал заявлением, что готов пройти столько судебных инстанций, сколько понадобится, чтобы доказать абсурдность запретов ЦИК.

Остаётся надеется, что реальные оппозиционеры, сплотившиеся вокруг Виктора Медведчука, действительно не сложат "оружие" и продолжат противостоять нынешней власти, нарушающей конституцию и законы.

Кстати, Медведчук уже пообещал, что и закон о церковном рейдерстве они вместе с соратниками отменят, да и вообще на корню пресекут практику, когда чиновники и политики незаконно используют государственные полномочия, чтобы вмешиваться в духовные дела.

Если удастся отменить подобные решения — и постановление ЦИК, и принятый Верховной радой закон о церковном рейдерстве — с помощью правовых методов, это станет серьёзной победой оппозиции.

Есть результаты свежего соцопроса по поводу того, за кого украинские избиратели собираются голосовать на предстоящих 31 марта 2019 года президентских выборах.

Лидирует, как всегда, экс-премьер Юлия Тимошенко — 13,4 %. Далее — шоумен Владимир Зеленский (10,8 %), кандидат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко (8,5 %), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (8,1 %).Действующий президент Пётр Порошенко — лишь пятый (7,7%). Зато он безоговорочно лидирует в антирейтинге — ему ни при каких обстоятельствах не отдадут свой голос 51,9 % опрошенных.

Фото: president.gov.ua

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