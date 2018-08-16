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Автор Руслан Веснянко

Юлия Тимошенко: попытка номер три

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине регулярно ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента (или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии), однако этого пока не случилось и вряд ли стоит ожидать подобного в ближайшее время: слишком много желающих порулить и "подерибанить".

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В 2010 году основная борьба развернулась между Виктором Федоровичем и Юлией Владимировной, которые прошли во второй тур. В нем Янукович победил: 48,95 процента голосов против 45,47 процента у Тимошенко. Спустя четыре года дама снова приняла участие в соревновании за государственную булаву, но на сей раз она "сдалась" сразу: ее 12,81 процента голосов не позволили состояться второму туру: Петр Порошенко, как все (в том числе и госдеп) предсказывали, победил досрочно и с большим преимуществом, набрав 54,7 процента.

И вот Юлия Владимировна в третий раз выходит на стартовую позицию, и на сей раз в качестве фаворита. Насколько обоснованы эти ожидания и ее претензии, и главное — согласен ли на такой расклад Петр Алексеевич?

Чем ближе начало избирательной кампании, тем чаще публикуются результаты социологических опросов. И стоит отметить, что во всех них неизменно лидирует Юлия Тимошенко. Вот, к примеру, данные за 8 августа. У нашей блондинки уже без косы 17,7 процента. Далее расположились Анатолий Гриценко (10,7 процента), Юрий Бойко (8,9 процента), Олег Ляшко (8,5 процента), Петр Порошенко (8,3 процента), Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук (по восемь процентов), Вадим Рабинович (5,9 процента).

Ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Порошенко 50 процентов опрошенных респондентов, антирейтинг у Тимошенко, Ляшко и Яценюка примерно 26-29 процентов, Бойко — 17 процентов, Рабиновича — 15 процентов. Спросили социологи и про партийные симпатии граждан. Поклонников больше всего у "Батькивщины" Юлии Владимировны — 19,5 процента, меньше фанатов у "Оппозиционного блока", "Гражданской позиции" и "Слуг народа" — по 11 процентов.

О том, что собираются участвовать в выборах президента, уже заявили 20 человек (политиков из них 17). И, кстати говоря, постоянно включаемые социологами в опросные листы политики Юрий Бойко и Вадим Рабинович, а также шоумены Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский на данный момент не заявляли о своих президентских амбициях. При этом лидер "Океана Эльзы" пока кокетливо всячески отнекивается от политической карьеры, а главный "квартальщик" просто молчит.

Несмотря на катастрофически низкий рейтинг (продолжающий снижаться) действующего президента списывать со счета никак нельзя: это вам не аморфный Виктор Ющенко, он будет бороться всеми возможными (и не только) способами. К примеру, Тимошенко утверждает, что среди возможных вариантов команда Порошенко рассматривает срыв президентских выборов. По ее словам, может произойти эскалация военного конфликта в Донбассе с последующим введением военного положения. "Это крайне опасный план, о реализации которого сегодня думает Петр Порошенко. Он не хочет в принципе проводить выборы президента", — заявила Юлия Тимошенко. И добавила, что главнокомандующий якобы ведет переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Александр Захарченко это категорически отрицает. По мнению главы ДНР, у Юлии Тимошенко богатое воображение: "Порошенко и киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами. Для эскалации конфликта президенту Украины не нужно проводить переговоры с нами".

"Очевидно, что Юлия Владимировна ведет предвыборную кампанию. Она известный участник политической борьбы и может наобещать все что угодно, выдавать идеи, которые нравятся людям. Но не стоит особо верить ее словам (как и Порошенко тоже). Она обвиняет своих конкурентов в каких-то грехах, но часто она сама бы делала то же самое на их месте. А Порошенко хочет остаться у власти, потому что если его не переизберут, то перспективы у него могут быть самые печальные", — полагает политолог Александр Дудчак.

Однако жажду политиков, рвущихся к власти, крайне скептически оценивают избиратели: две трети из них не верят в честность предстоящих в марте 2019 года выборов (как, впрочем, и любых других) — по их мнению, фальсификации неизбежны. К тому же, до сих пор не переизбран состав Центральной избирательной комиссии, которая уже должна приступить к подготовке выборов: полномочия 12 из 15 членов ЦИК закончились в 2014 году, еще одного — в 2017-м.

Если с внутриукраинским раскладом сил ясности пока нет, то что думают и на кого ставят зарубежные политики, в первую очередь, Москва и Вашингтон? "Кому можно вмешиваться в наши выборы? Наша власть четко ответила: России нельзя. А США, Европе и Китаю можно? А в Европе всем можно или Венгрии уже нельзя? ДАИШ* тоже можно или как? Где списочек?" — задает риторический вопрос писательница Елена Маркосян.

Нет разницы между Порошенко и Тимошенко: даже если она станет президентом Украины, война на востоке Украины будет продолжаться, а антироссийская истерия только усилится, так считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Не стоит забывать, что Яценюк и Аваков сейчас очень активно поддерживают Тимошенко. А это люди партии войны, и для них выгодно продолжение конфронтации с Россией. В данной ситуации на Тимошенко больше влияют не США, а именно ее единомышленники из "Народного фронта". Тем более, что США вообще неинтересны выборы на Украине. Тут просто нет такого человека, на которого Вашингтон может сделать ставку. Что касается России, то вряд ли российская власть будет готова поддерживать Тимошенко, хорошо понимая, что ничего к лучшему не изменится. Нужны новые лица и новые руководители Украины, которые действительно смогут прекратить войну в Донбассе и восстановить нормальные отношения с Россией. Но их сейчас сложно найти среди кандидатов в президенты Украины. Ждем выборов в Верховную раду — может, тогда уже появятся более прагматичные политики", — сеет зерна оптимизма эксперт.

А вот популярный блогер Александр Мордкович полагает, что слишком рано говорить о финале избирательной кампании в виде спарринга Порошенко — Тимошенко. "Петр Алексеевич еще не вышел во второй тур, а именно это будет для него главной проблемой. Если у Тимошенко есть ядерный электорат, и это 12-15 процентов, то у Порошенко электората нет. Его победа в 2014-м была ситуативной и основанной на безумном популизме и админресурсе. Нынче этого админресурса стало намного больше, а вот с верой в обещания гаранта дела обстоят гораздо хуже. И как раз во втором туре проблем у Порошенко будет меньше: у Юлии Владимировны огромный антирейтинг, а вокруг Порошенко сплотятся так называемые "патриотические силы", что вполне может дать необходимые голоса. Разумеется, с учетом тотального контроля администрации Порошенко за избирательными комиссиями всех уровней", — прогнозирует Александр Мордкович.

Тимошенко, как всегда, отличается умом и сообразительностью, иронизирует Александр Дудчак. Она ведет свою кампанию "от третьего лица": распускает слухи о том, что ее поддерживают и в Вашингтоне, и в Москве. Говорит именно то, что хочет услышать значительная часть населения страны (как будто никто не помнит, что она говорила раньше и что ей верить — себя обманывать), пытается договариваться со всеми, обещая всем все. Народ все еще обманываться рад?

"Петру Алексеевичу еще хуже. Никто его не любит, никто ему не верит. Пообещать ему нечего и, может оказаться, что некому. Но, как известно, человек, загнанный в угол, может творить чудеса. И только они и могут спасти Порошенко от сумы да тюрьмы — если выборы состоятся, а подсчитать голоса "правильно" не получится, — говорит эксперт. — Москве делать на кого-то ставку на этих выборах вряд ли есть смысл. Это, скорее всего, будет "апофигей" маразма власти, сформированной на националистической идеологии. А вот уже с теми, кто будет идти к власти через одну выборную кампанию, можно будет вести разговор — население будет сыто по горло бандеровщиной. Но к тому времени, возможно, будет много разных Украин…"

*ДАИШ (ИГИЛ) — организация, запрещенная в России.

Фото: Fotodom.ru

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Украина: выборы в хаосе
Темы выборы Украина Юлия Тимошенко выборы президента на Украине
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