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Автор Руслан Веснянко

Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы

Мир » Бывший СССР » Украина

Когда американку Ульяну Супрун назначили исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, она шокировала граждан своим первым же заявлением и не перестает удивлять.

Медицинская
Фото: Fotodom.ru

В своей "инаугурационной" речи миссис смерть (так ее сразу же прозвали в народе) назвала первоочередной задачей вовсе не борьбу с туберкулезом, например, а принятие закона о пересадке органов. Позже было много ее иных "замечательных" высказываний, приведу лишь некоторые.

Глава "министерства захоронения" (ведомству жители страны также придумали новые названия), в частности, заявила, что нечего придерживаться советских медицинских мифов и поэтому незачем бояться сквозняков — они, мол, полезны для здоровья. Также ничего страшного якобы не случится, если люди будут сидеть на холодных камнях — ну, максимум, насморк схватят. Зато разрешила не обрабатывать раны перекисью водорода, ибо она не видит в этом никакого смысла.

Такие идиотские (мягко говоря) высказывания шефини министерства уменьшения населения довели до истерик большинство медиков страны: одних от смеха, других от негодования. Но какой может быть спрос с человека без врачебного диплома? Но то были еще цветочки…

Далее миссис геноцид заявила, что следует заниматься не лечением онкологических больных, а сосредоточиться исключительно на профилактике рака. Распознать смертельную болезнь в зародыше или вовсе не допустить ее возникновения — дело, безусловно, благое! Но вот вопрос: как это осуществить на практике? Медики планеты уже не одно десятилетие бьются над этой проблемой, достигли немалых положительных результатов. Однако коварное заболевание как бы тоже эволюционирует, принимая все более новые и тяжелые формы. Поэтому, увы, профилактика — это прекрасно, но это не гарантия сохранения здоровья и жизни.

У вас возник вопрос, а как быть тем гражданам Украины, у которых уже выявлен рак и они борются с ним за свою жизнь? Недавно на это недвусмысленно ответил первый заместитель Супрун — Александр Линчевский.

Выступая на заседании в Счетной палате, он предложил онкобольных детей (впрочем, и взрослых также), которым украинская медицина помочь не в силах, не отправлять на лечение за рубеж. Аргумент у него в прямом и переносном смысле убийственный: зачем их лечить — ведь они все равно все умрут.

Опомнившись, горе-доктор стал оправдываться и извиняться, но, как известно, слово аки воробей уже вылетело. На защиту кинулись проплаченные блогеры и даже сама миссис смерть. Их доводы сводились к двум аргументам: мол, слова вырваны из контекста (разве от этого их смысл меняется?) и что все врачи — циники, без этого им якобы никак не обойтись. Но поверивших этим "адвокатам" практических не нашлось.

В этих словах весь смысл уничтожения медицины Украины под видом проводимой "реформы". И поэтому, по мысли чиновника-мясника, получается, что те граждане, кто заболел раком, сердечно-сосудистой недостаточностью, туберкулезом или иной опасной болезнью, стране уже не нужны (что же они не предохранялись, гады?). Посему и незачем на них тратить бюджетные средства — ведь лучше же их растащить по карманам в процессе закупки зарубежных (в основном, американских) лекарственных средств.

Что, впрочем, тоже было провалено (вовремя не были закуплены и растаможены вакцины), из-за чего в стране вспыхнула эпидемия кори. По этому поводу губернатор Закарпатья Геннадий Москаль грубо высказался в адрес Супрун: "Она жестко е****тая, извините меня. Может еще какой-то врач поставит ей врачебный диагноз. А я поставил ей человеческий диагноз. Ну сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве?"

Теперь о любимом детище засланной американки — законе №2386а-1 о трансплантации органов, который вызвал бурные страсти у украинских политиков, экспертов и граждан. Этот документ фактически легализовал торговлю человеческими органами, хотя сторонники принятия закона это категорически отрицают. Давайте разбираться.

Отныне каждый житель Украины может добровольно выразить свое желание на то, чтобы после смерти его органы использовали для пересадки нуждающимся больным. Для этого надо сделать соответствующее заявление или произвести запись в паспорте или водительских правах. Еще один вариант — указать в завещании не только душеприказчика, но "распорядителя" своим трупом.

Но как бы всего этого при отсутствии желания можно и не делать. Однако считать, что в этом случае все органы мертвеца не будут тронуты, будет большой ошибкой. Ибо если у умершего есть некий орган, годный для пересадки, то есть несколько вариантов его извлечения одним из 400 способов Остапа Бендера.

Во-первых, будут "разводить" родственников на дачу согласия. Деньги в этом случае вряд ли станут предлагать, так как пересадка органов для граждан Украины официально бесплатна. Несмотря на то, что это входит в прямое противоречие с главным постулатом миссис геноцид о том, что бесплатная советская медицина также умерла.

Во-вторых, можно вообще не париться и запросто сфальсифицировать "прижизненное согласие" на трансплантацию во имя гуманизма. Так что если родственники об этом и узнают и начнут качать права, доказать они вряд ли что-то смогут. А неопознанные трупы или те, за которыми никто так и не пришел, вообще "находка для шпиона".

Медик и народный депутат Ольга Богомолец (одна из соавторов этого закона) попыталась успокоить украинцев — мол, в нем нет никакой опасности. Мягко говоря, это у нее не получилось. Почему? Давайте рассмотрим ее доводы вместе.

В законе говорится, что нельзя изымать органы у участников АТО/ООС и неопознанных трупов. Представьте ситуацию: имеется тело неизвестного или того, кого никто не пришел хоронить. Кто или что может помешать изъять из него все пригодное, а затем уничтожить труп в печи крематория? А указанный в законе запрет использовать в качестве доноров участников боевых действий (с чего бы?) больше смахивает на функцию успокоения самих военнослужащих и их близких. Большое число бойцов ВСУ бесследно пропали на фронтах Донбасса или похоронены в закрытых гробах. Что с их телами стало после смерти — об этом мы вряд ли узнаем.

"Существует ряд подтвержденных данных о том, что в районе конфликта в Донбассе идут системные процессы по так называемой черной трансплантологии, по изъятию органов у мирных жителей, а также у тех, кто сражается в этих областях. Этих данных очень много", — говорит политолог Александр Асафов. Его коллега Олег Соскин утверждает, что сегодня Украина — один из лидеров мировой торговли органами: "Благодаря колоссальному обнищанию населения Украины (85 процентов граждан —бедняки) и уничтожению среднего класса есть все объективные причины для того, чтобы такое негативное явление развивалось в стране и набирало обороты".

Продолжим изучать доводы Богомолец. "Разговоры о том, что у умерших в ДТП будут изымать органы или что людей будут нарочно убивать для трансплантации, — это не более, чем инсинуации", — говорит она. А какие есть доказательства обратного? Про них молчок. Мы знаем, что все медики дают клятву Гиппократа, но соблюдают ли ее потом? А также уголовный кодекс? Врачи — такие же люди, как все, среди них также, увы, есть алчные злодеи. Посему нет гарантии того, что корыстный и недобросовестный доктор не задумается, что лучше: спасти больного или дать ему умереть, чтобы затем использовать его орган для пересадки.

И теперь о главном. На Украине, как уже сказано, пересадка органа производится якобы бесплатно — продавать его нельзя (это уголовно наказуемо). Можно лишь поделиться им с близким родственником. Но это ли преграда в нищей стране? После "революции достоинства" число украинцев, желающих продать свой орган, выросло на 20 процентов, и на этот "товар" есть высокий спрос в мире. Люди идут в доноры из-за нужды: ведь за почку или часть печени можно получить до 50 тысяч долларов (а комиссионные посредников исчисляются сотнями тысяч).

А теперь смотрим на один многозначительный пункт, ради которого, скорее всего, и был принят этот закон. В нем говорится о том, что при возможности изъять органы умершего, которые на Украине никому в этот момент не нужны, в таком случае "товар" можно продать за рубеж. Просто гигантские коррупционные возможности тем самым открываются, и вряд ли заинтересованных остановят прочие статьи закона и даже уголовного кодекса.

Вероятность того, что теперь украинцев будут специально убивать — хоть на фронте, улице или в больнице —практически стопроцентная, прогнозирует политолог Александр Дудчак. "Сейчас система здравоохранения превратилась в систему захоронения и официального геноцида населения Украины. Никто бороться за жизнь и здоровье украинских граждан, кроме них самих, не собирается. При резком падении уровня жизни и морали чиновников высшего ранга, расцвет черной трансплантологии не выглядит чем-то удивительным. Мирное население гробит доктор смерть, а воюющее — главнокомандующий. В разгар боев за донецкий аэропорт в европейских СМИ проскочила информация о том, что спрос на донорские органы в Европе в целом удовлетворен. Вряд ли это было совпадение".

Оставшимся гражданам Украины следует беречь свое здоровье народными средствами и быть бдительными при попадании в поликлинику или больницу.

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Темы Украина здоровье Ульяна Супрун продажа органов здравоохранение трансплантология черная трансплантология здравоохранение Украины
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