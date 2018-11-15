Политолог: украинцы перестают верить в сказки хунты

Какие санкции и для чего вводит Россия против Украины "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук Юрий Почта.

Это, по его мнению, не просто ответ на антироссийские санкции, которые наложены за пять лет на 1778 физических и 786 юридических лиц, а попытка подтолкнуть украинцев к выбору адекватного правительства и способ наказания украинских олигархов, которые качают из России деньги, при этом спонсируя войну против соотечественников в Донбассе.

Петр Порошенко тоже не избежит санкций, его активы в России будут заморожены. Контрсанкции, по словам эксперта, не ставят задачей развалить экономику Украины и нанести удар по простым украинцам, которые все лучше относятся к россиянам.

Все-таки эти меры не смогут решить вопрос переориентации Украины на сотрудничество с нашей страной, так же как западные санкции против России не решают вопрос ее переориентации на выполнение их хотелок.

Нам надо заниматься прежде всего собственной экономикой, чтобы быть конкурентоспособными в применении мягкой силы на постсоветском пространстве. Пока же в этой борьбе наша страна начисто проигрывает Америке. Что же делать, если в краткосрочной перспективе нет надежды на построение сильной экономики? Как заставить США считаться с интересами России на Украине?

— Юрий Михайлович, президент Владимир Путин подписал Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан, юридических лиц Российской Федерации".

Почему так поздно мы включили наш контрсанкционный механизм? Ведь в отношении Европы это произошло уже давно? А здесь мы ждали четыре года, хотя Украина уже ввела антироссийские санкции, которые включают в себя 1778 физических лиц и 786 юридических лиц?

Полностью заблокировано военное, военно-техническое сотрудничество, прекращено авиасообщение между странами, разорвана программа экономического сотрудничества, отменены преференции по Договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ, против тысяч российских товаров введено эмбарго, значительно ограничен транзит грузов и так далее и тому подобное. Украина уже давно судится с "Газпромом", и с кем она только не судится, а мы все это долгое время молчали.

— Я бы назвал несколько причин. Первая — это, конечно, тот факт, что мы с украинцами, с народом Украины жили сотни лет вместе. И поэтому обрывать связи очень больно и тяжело.

Причем дело не только в том, что есть этническая, религиозная общность, историческая память, у многих есть просто родственные связи. Действительно, много родственников у россиян живут на Украине и у украинцев в России. Ну и много украинцев работает сейчас в России.

Поэтому санкции — это рвать по-живому. Чтобы принять такое очень решительное решение, надо иметь действительно очень жесткую мотивацию. Я думаю, что последней каплей, которая исчерпала терпение России, было вмешательство украинских политиков в религиозные дела.

Попытка расколоть православие, отнять у РПЦ право руководить православными не только в России, но и на Украине, как это было последние 300 лет.

Теперь есть еще одна очень важная причина. Дело в том, что пока еще сохраняются очень серьезные экономические связи между Россией и Украиной.

Россия — основной инвестор в украинскую экономику — где-то 35-37 процентов, больше чем ЕС, который дает 30 процентов, и какие-то другие источники.

Украина в следующем году собирается закупать более 70-72 процентов антрацита (угля) у России. Россия поставляет твэлы — энергоносители для атомных электростанций, через Украину идет часть газа в Европу. И еще много других связей можно назвать. Все эти связи рвать или ограничивать сложно.

Ну и, кроме того, мы сами очень долгое время говорим, что Запад против нас вводит санкции, но они нас не сломают, а только сделают крепче, что санкции ничего не решают, что это — экономическая война и давление, но нашу политическую позицию изменить они не смогут.

Поэтому вот такая совокупность факторов и приводит к тому, что мы долгое время, несколько лет терпели, молчали, смотрели, как против нас Украина действительно ввела огромное количество санкций.

Кроме санкционного давления со стороны Украины, я бы отметил чудовищную по масштабам, злобную антироссийскую пропаганду, которую ведет Украина.

— Ведь мы именно поэтому постепенно свернули всяческий логистический обмен с Прибалтикой.

— Вот и здесь мы переходим на аналогичный подход. Хотя в Прибалтике тоже были экономические интересы. Там тоже наши банки присутствовали, и транзит грузов осуществлялся. И российские бизнесмены имели там неплохие позиции. Но все-таки когда-то, видимо, надо жертвовать такими вещами.

Или мы защищаем наши национальные интересы, или защищаем интересы отдельных предпринимателей, которым выгодно заниматься бизнесом в стране, которая ведет гражданскую войну против своего населения, пытается лишить нас каких-либо геополитических возможностей на наших границах и вообще стремится отнять у нас историю, объявив нас варварами и дикарями.

— Людей Донбасса украинские власти уже не считают своими и ведут войну против населения, которое хочет быть вместе с Россией. Эти земли изначально были русскими, в состав Малороссии даже не входили, все города и поселки были основаны Российской империей. А продолжая помогать украинской экономике, мы как бы способствуем подпитке войны против наших людей на Донбассе.

— Да, получается так.

— С этой точки зрения действовать надо было давно и более решительно, чем даже сейчас. Киевский международный институт социологии в сентябре сообщил, что 31 процент респондентов относятся к России плохо или очень плохо. Год назад таких было 46 процентов. Несмотря на пропаганду, налицо улучшение отношений украинцев к России.

— Мы — не англичане, американцы, французы или немцы, мы не ведем хищническую политику, пытаясь кого-то обхитрить, закабалить или ограбить. Россия — это уникальная страна, которая обладает всеми возможными природными ресурсами, огромной территорией, достаточно большими человеческими ресурсами и интеллектуальным капиталом, историческим наследием и духовностью.

Поэтому, когда заявляют о том, что мы сейчас хотим захватить всю Европу, это — не просто бред, а какая-то мания преследования. Украинцы постепенно улучшают отношение к нам, потому что политика киевского правительства провалилась. Сами политики украинские, критикуя Порошенко, говорят, что Украина — провалившееся государство, несостоявшееся.

Да, формально есть государственность и видимость демократических институтов, но на самом деле, во главе государства стоит группа лиц, которая получила власть путем вооруженного насилия, пообещала своему населению полное счастье и место в Европе, но ничего это не реализовано.

Вот для того, чтобы оправдать свое пребывание у власти, легитимизировать свое существование, они и создают образ внешнего врага.

А угрозы как не было, так и нет. Население все-таки понимает, что это — просто пугало, а рядом — олигархи и власть, которые реально грабят постоянно.

Завтра они все съедут, а Украина останется один на один с МВФ, которому вскоре уже будет принадлежать вся украинская собственность. Большая часть населения уже ухала, там боятся проводить перепись, потому что даже непонятно, сколько людей осталось.

Идет усиление сепаратизма не только в Донбассе, но и в других регионах, особенно в Закарпатье.

Украина уже успела поссориться со всеми соседями. Поэтому у нынешней украинской власти сложная ситуация не только с экономикой и общественным мнением, но и во внешней политике.

Но еще остаются люди, которые верят в светлое европейское будущее, потому что им объясняют: мы бы уже были в Европе, если бы Россия нас не сдерживала. Мы вынуждены обороняться, защищаться и так далее, и вообще мы спасаем все человечество.

Это — уже мания величия. Но люди, у которых зарплата меньше, чем счета за оплату жилья, уже перестают верить в эти сказки.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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