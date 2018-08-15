Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Бывший СССР
Дети Донбасса
Автор Антон Куликов

Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина

В Киеве продолжают размышлять над тем, как бы сделать так, чтобы российские пограничники перестали досматривать в Азовском море суда, идущие в украинские порты. Проблема не только в возможностях державы, которая, по словам Петра Порошенко, располагает одной из лучших армий в Европе - если не самой лучшей.

Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО. 390816.jpeg

Последнее время спикером по теме досмотра судов стал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. И надо сказать, пан Тука к этой задаче подходит весьма творчески. Вполне в духе пословицы "дурень думкою багатіє".

К примеру, в эфире телеканала "112 Украина" Георгий Тука заявил, что Украина может обратиться в Совбез ООН или НАТО с просьбой о сопровождении судов в Азовском море. Правда, он оговорился, что рассуждает теоретически. Проще говоря, дал волю фантазии.

"Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая - это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море", - сказал он. Добавив, что у него нет прогноза относительно готовности Североатлантического альянса прийти на помощь.

Вообще, надежда на НАТО вообще и США в частности среди нынешних украинских политиков, общественных деятелей, да и просто блогеров очень распространена. Вспомнить хоть сообщения в 2014 году о спешащей в Черное море американской авианосной группе - на помощь Украине, разумеется. В реальности, конечно, ничего подобного даже близко не было.

Следующий этап наступил в 2015 году, когда меджлис* организовывал морскую блокаду Крыма. Ну как организовывал - в украинской прессе было много интервью на эту тему. Тогда и была запущена идея насчет привлечения сил НАТО к блокаде полуострова.

Правда, и тогда довольно быстро выяснилось, что с блокадой, а тем более участием в ней военно-морских сил альянса, "вопрос сложный". "Полномасштабная морская блокада возможна тогда, когда в наличии достаточное количество военных кораблей. У нас нет таких ресурсов. Если, скажем, будет решение Совбеза и подойдут корабли НАТО - это другой вопрос. У нас есть некоторые проекты, которые могут парализовать Керченскую переправу, но не более", - заявил в феврале 2016 года депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.

Очень похоже, кстати, с нынешними высказываниями Туки. Напомним, к слову, что там получилось в итоге с проектами по параличу Керченской переправы?

Ну вот примерно то же самое будет и сейчас. Что, собственно, сам же украинский чиновник и подтверждает. "Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем работать", - сообщил Георгий Тука несколько дней назад в интервью украинскому изданию "Апостроф".

Вообще говоря, пристальное внимание российских пограничников к идущим в украинские порты судам спровоцировали сами же власти соседней страны, когда в марте задержали судно "Норд". В России пообещали не оставлять без последствий действия Украины. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркивали, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск. И насчитали вдобавок сотни миллионов гривен убытков, которые несут украинские судовладельцы.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Читайте также:

Остров Крым: у Украины есть новый план

Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией

Их не догонят: меджлис* объявил гигантский поход на Крым

Новая украинская Новая украинская "супер-САУ" оказалась смертельно опасной для расчета

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы блокада Георгий Тука Азовское море Мустафа Джемилев
Обсудить
Актуальная аналитика
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Аналитика
Венесуэла откроет центральный криптобанк
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Новости Все >
На Западе рассказали о готовности России "показать мощь" на границе Израиля и Сирии
"Дальневосточный гектар" у поросенка на позитиве
По образу и подобию: открытие ученых позволит создавать идеальных детей
Германия закрепила в законодательстве третий "иной" пол
Путин и Ким Чен Ын подготовят ответ на санкции США
Капуста защищает от рака кишечника
Nio выходит на IPO в Нью-Йорке со своими электромобилями
Россия ответила на упреки Греции насчет дружбы с Турцией
В Иране рассказали о сорванных планах США насчет Каспия
Названы главные задачи Су-57
Сейчас читают
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Знаменитости, у которых не клеилось с учебой
Прошлое
Знаменитости, у которых не клеилось с учебой Видео 
Тайные общества, о которых никто не знает
Человек
Тайные общества, о которых никто не знает Видео 
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Читательский топ
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?
Кто шпионит за спиной Путина?
США потребуют от России права полетов над всей Москвой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?

США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.

Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Политика
Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией

В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.

Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Деньги
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Экономика
Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Политика
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать

Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?

Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы
Министерство обороны
Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы
Политика
Поклонская тайно вышла замуж. Не за царя
Общество
В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове
Антон Куликов Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО Антон Куликов Любовь Степушова Кто главный неудачник раздела Каспия? Любовь Степушова Василий Амирджанов США получат контрсанкционный интернационал Василий Амирджанов
Комментарии
Кто шпионит за спиной Путина?
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
США получат контрсанкционный интернационал
Названы причины для серьезного укрепления рубля
США получат контрсанкционный интернационал
В Иране рассказали о сорванных планах США насчет Каспия
США: русские готовят апокалипсис на выборах-2018
В Иране рассказали о сорванных планах США насчет Каспия
СМИ: Крым окончательно остался без Visa и MasterCard
Ученые рассказали, какие фрукты надо есть с кожурой
Еврейское лобби - против евреев?
Еврейское лобби - против евреев?
Еврейское лобби - против евреев?
Еврейское лобби - против евреев?
National Interest: США и Россия случайно начнут ядерную войну
Эсминец США в Черном море учебно утоплен "Бастионами"
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
National Interest: США и Россия случайно начнут ядерную войну
США: русские готовят апокалипсис на выборах-2018
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией

В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом, а власти Украины мечтают, как они покарают крымчан "после победы над Россией".

Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Евросоюз
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Украина
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Евросоюз
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Евросоюз
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ