Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО

В Киеве продолжают размышлять над тем, как бы сделать так, чтобы российские пограничники перестали досматривать в Азовском море суда, идущие в украинские порты. Проблема не только в возможностях державы, которая, по словам Петра Порошенко, располагает одной из лучших армий в Европе - если не самой лучшей.

Последнее время спикером по теме досмотра судов стал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. И надо сказать, пан Тука к этой задаче подходит весьма творчески. Вполне в духе пословицы "дурень думкою багатіє".

К примеру, в эфире телеканала "112 Украина" Георгий Тука заявил, что Украина может обратиться в Совбез ООН или НАТО с просьбой о сопровождении судов в Азовском море. Правда, он оговорился, что рассуждает теоретически. Проще говоря, дал волю фантазии.

"Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая - это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море", - сказал он. Добавив, что у него нет прогноза относительно готовности Североатлантического альянса прийти на помощь.

Вообще, надежда на НАТО вообще и США в частности среди нынешних украинских политиков, общественных деятелей, да и просто блогеров очень распространена. Вспомнить хоть сообщения в 2014 году о спешащей в Черное море американской авианосной группе - на помощь Украине, разумеется. В реальности, конечно, ничего подобного даже близко не было.

Следующий этап наступил в 2015 году, когда меджлис* организовывал морскую блокаду Крыма. Ну как организовывал - в украинской прессе было много интервью на эту тему. Тогда и была запущена идея насчет привлечения сил НАТО к блокаде полуострова.

Правда, и тогда довольно быстро выяснилось, что с блокадой, а тем более участием в ней военно-морских сил альянса, "вопрос сложный". "Полномасштабная морская блокада возможна тогда, когда в наличии достаточное количество военных кораблей. У нас нет таких ресурсов. Если, скажем, будет решение Совбеза и подойдут корабли НАТО - это другой вопрос. У нас есть некоторые проекты, которые могут парализовать Керченскую переправу, но не более", - заявил в феврале 2016 года депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.

Очень похоже, кстати, с нынешними высказываниями Туки. Напомним, к слову, что там получилось в итоге с проектами по параличу Керченской переправы?

Ну вот примерно то же самое будет и сейчас. Что, собственно, сам же украинский чиновник и подтверждает. "Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем работать", - сообщил Георгий Тука несколько дней назад в интервью украинскому изданию "Апостроф".

Вообще говоря, пристальное внимание российских пограничников к идущим в украинские порты судам спровоцировали сами же власти соседней страны, когда в марте задержали судно "Норд". В России пообещали не оставлять без последствий действия Украины. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркивали, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск. И насчитали вдобавок сотни миллионов гривен убытков, которые несут украинские судовладельцы.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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