Украина мечтает, что сделает с Крымом после войны с Россией

В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом. Любое сравнение имеет право на существование, но подробный анализ ситуации приводит к не самым радостным прогнозам для Украины. Хотя и делался специалистами.

Напомним, в далеком 1975 году Индонезия аннексировала Тимор, который буквально за несколько дней до этого объявил о своей независимости. За 27 лет военные уничтожили примерно треть населения полученной территории. Но в 1999 году, как только генерал Сухарто ушел в отставку, в Восточном Тиморе под давлением ООН был проведен референдум, на котором 78,5 процента населения высказались за независимость. В итоге туда вошел миротворческий контингент ООН, и в мае 2002 года новое государство Тимор-Лешти наконец-то обрело независимость.

По мнению украинских специалистов, страна якобы "более-менее успешно добивается признания незаконности крымской операции", проведенной Россией в 2014 году. Отмечается, что осуждение Западом действий России позволяет Украине якобы успешно подготавливать почву для будущих исков против нее с целью добиться компенсации ущерба.

Тем не менее, санкции против России поддерживают не все. Например, Китай вообще их игнорирует, а множество компаний технично их обходят, так как это выгодно. Время тут может работать против Украины, так как рано или поздно встанет вопрос закрытия темы о претензиях Украины к России путем перевода этих претензий в разряд тупиковых политических и юридических долгостроев.

Россия же, со своей стороны, активно закрепляет за собой Крым, который очень подходит для организации гигантской военной базы. При этом, отмечает украинское издание "Деловая столица", ДНР и ЛНР в какой-то момент могут вернуться под управление Киева, что станет источником нешуточной дестабилизации.

В этом случае, пишет эксперт, Украине придется заняться лишением гражданских прав той части населения, которая активно сотрудничала с "оккупантами". По его словам, Россия немедленно получит возможность перейти в контрнаступление на юридическом и информационном фронтах, обвиняя Украину в геноциде и организации гуманитарной катастрофы. Потому Украине также придется с ней дружить через силу, как Тимору-Лешти с Индонезией.

Украина теперь просто обязана подготовить себе подушку безопасности, прописав законы об этом за много лет до развития ситуации в подобном ключе.

"Смягчить и минимизировать ущерб такого рода — задача юристов и дипломатов, но даже в худшем случае он будет меньше, чем ущерб от возвращения территорий без должной их очистки или от введения очищающих мер явочным порядком без предупреждения", — пишет издание.

Напомним, украинские власти в целом и не скрывают намерения усилить ответственность за государственную измену и ввести наказание за коллаборационизм.

То есть фактически не исключена уголовная ответственность за публичное отрицание "факта российской агрессии". Верховная рада вообще прорабатывает варианты, при которых большое число жителей территорий, которые Киев с 2014 года не контролирует, могли быть обвинены в "сотрудничестве с врагом".

Депутаты подвели очень основательную базу под определение "государственная измена". Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о том, что новый закон вводится для того, чтобы защитить информационное пространство Украины. А украинский политолог Дацюк высказался в том духе, что жителей воссоединившегося с Россией полуострова должна ждать депортация, принудительная украинизация, полная власть крымских татар и антироссийская промывка мозгов.

Подразумевается, что Украина должна получить полный информационный контроль над СМИ ДНР-ЛНР, ополчению предписана "эмиграция в Россию или их арест на территории Украины с проведением через фильтрационные лагеря". Поражение в правах на долгие годы на Украине — такую судьбу предрекают Донбассу.

Напомним, что в 2014-м и 2015-м годах Amnesty International заявило о случаях внесудебных расправ на Украине. А специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала данные, сообщающие об обстреле юго-западной части Луганска кассетными бомбами. Так что "коллаборационисты" в составе всех (!) жителей региона уже удивлять не должны.

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