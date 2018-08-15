Украина мечтает, что сделает с Крымом после войны с Россией

В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом. Любое сравнение имеет право на существование, но подробный анализ ситуации приводит к не самым радостным прогнозам для Украины. Хотя и делался специалистами.
Напомним, в далеком 1975 году Индонезия аннексировала Тимор, который буквально за несколько дней до этого объявил о своей независимости. За 27 лет военные уничтожили примерно треть населения полученной территории. Но в 1999 году, как только генерал Сухарто ушел в отставку, в Восточном Тиморе под давлением ООН был проведен референдум, на котором 78,5 процента населения высказались за независимость. В итоге туда вошел миротворческий контингент ООН, и в мае 2002 года новое государство Тимор-Лешти наконец-то обрело независимость.
По мнению украинских специалистов, страна якобы "более-менее успешно добивается признания незаконности крымской операции", проведенной Россией в 2014 году. Отмечается, что осуждение Западом действий России позволяет Украине якобы успешно подготавливать почву для будущих исков против нее с целью добиться компенсации ущерба.
Тем не менее, санкции против России поддерживают не все. Например, Китай вообще их игнорирует, а множество компаний технично их обходят, так как это выгодно. Время тут может работать против Украины, так как рано или поздно встанет вопрос закрытия темы о претензиях Украины к России путем перевода этих претензий в разряд тупиковых политических и юридических долгостроев.
Россия же, со своей стороны, активно закрепляет за собой Крым, который очень подходит для организации гигантской военной базы. При этом, отмечает украинское издание "Деловая столица", ДНР и ЛНР в какой-то момент могут вернуться под управление Киева, что станет источником нешуточной дестабилизации.
В этом случае, пишет эксперт, Украине придется заняться лишением гражданских прав той части населения, которая активно сотрудничала с "оккупантами". По его словам, Россия немедленно получит возможность перейти в контрнаступление на юридическом и информационном фронтах, обвиняя Украину в геноциде и организации гуманитарной катастрофы. Потому Украине также придется с ней дружить через силу, как Тимору-Лешти с Индонезией.
Украина теперь просто обязана подготовить себе подушку безопасности, прописав законы об этом за много лет до развития ситуации в подобном ключе.
"Смягчить и минимизировать ущерб такого рода — задача юристов и дипломатов, но даже в худшем случае он будет меньше, чем ущерб от возвращения территорий без должной их очистки или от введения очищающих мер явочным порядком без предупреждения", — пишет издание.
Напомним, украинские власти в целом и не скрывают намерения усилить ответственность за государственную измену и ввести наказание за коллаборационизм.
То есть фактически не исключена уголовная ответственность за публичное отрицание "факта российской агрессии". Верховная рада вообще прорабатывает варианты, при которых большое число жителей территорий, которые Киев с 2014 года не контролирует, могли быть обвинены в "сотрудничестве с врагом".
Депутаты подвели очень основательную базу под определение "государственная измена". Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о том, что новый закон вводится для того, чтобы защитить информационное пространство Украины. А украинский политолог Дацюк высказался в том духе, что жителей воссоединившегося с Россией полуострова должна ждать депортация, принудительная украинизация, полная власть крымских татар и антироссийская промывка мозгов.
Подразумевается, что Украина должна получить полный информационный контроль над СМИ ДНР-ЛНР, ополчению предписана "эмиграция в Россию или их арест на территории Украины с проведением через фильтрационные лагеря". Поражение в правах на долгие годы на Украине — такую судьбу предрекают Донбассу.
Напомним, что в 2014-м и 2015-м годах Amnesty International заявило о случаях внесудебных расправ на Украине. А специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала данные, сообщающие об обстреле юго-западной части Луганска кассетными бомбами. Так что "коллаборационисты" в составе всех (!) жителей региона уже удивлять не должны.
Читайте также:
Украина придумала новый план: Крым станет островом
Честные ответы жителей Крыма о жизни в России
"Мы заставим Крым присоединиться к Украине"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом, а власти Украины мечтают, как они покарают крымчан "после победы над Россией".