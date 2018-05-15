Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"

Крымский мост, с точки зрения многих россиян, стал политическим символом поражения "кастрюлеголовых майдана". Но "свидомые" быстро перестроились и под бандеровские лозунги говорят о новой "перемоге" над "глупенькими москалями".

Уже в конце 2017 года этой публике пришлось признать, что Крымский мост будет построен несмотря на все "разломы в земной коре", "непригодное дно", "отсутствие у России технологий и денег" и т. д. Именно об этом страдал украинский каратель из батальона "Азов" Станислав Краснов на своей странице в Facebook. По его словам, "в результате успешного строительства объекта мариупольский и бердянский порты можно считать банкротами, поскольку теперь к ним не пройдут большие грузовые корабли. Да что там порты, весь промышленный комплекс этого региона понесет огромные потери"*. По мнению Краснова, это стало окончательным доказательством того, что официальный Киев находится в сговоре с "российскими оккупантами" и целенаправленно отдает им Крым.

Тогда же отписался в Facebook Павел Себастьянович из НПО "Гражданская платформа "Нова Країна". "Я не интересовался керченской переправой, пока не увидел в ленте радостные посты о каком-то проседании какой-то арки на 2 метра. Набрал в ютьюбе керченский мост и охренел. Там реальная стройка века. Запуск автомобильных полос в следующем году, а ж/д — в 2019 м. Как так? Ведь наши ура-патриоты обещали, что мост развалится", — написал Себастьянович.

Но этот автор умнее первого, он пытается не обвинять, а созидать: "Меня во всей этой истории удручает экономическое отставание Украины. Все ждем, когда мордор развалится. И ничего не предпринимаем для своего развития…"

В начале 2018 года тактика свидомых изменилась. Так, украинец "Скользящий в глубине" на странице Livejornal Peremogi называет тех, кто предрекает мосту крах, "придурками" и выражает уверенность, что мост Украине будет очень полезен. "Если отделить мух от котлет, а аннексию Крыма от строительства Крымского моста, то данный мост вполне еще может пригодиться Украине в будущем. Нынешнее неопределенное противостояние Киева и Москвы не вечно, отношения между странами вновь восстановятся, и тогда прямой транспортный коридор из Херсона на Кубань и Кавказ будет очень кстати и украинским туристам, и украинским бизнесменам", — пишет автор. Причем он даже отдает один процент варианту, когда Украина вернет мост путем военного захвата Крыма "придурками".

"Российскую империю и СССР украинская власть тоже осудила — но мы же живем в городах, основанных царицами и царями, и в домах, построенных при Хрущеве и Брежневе. Мы пользуемся электричеством ДнепроГЭСа и работаем на заводах, построенных не бандеровцами, а клятыми коммунистами. Так может нужно перестать мечтать о том, чтобы Крымский мост обрушился в Керченский пролив? По нему еще нашим внукам ездить!" — заключает автор.

С этой же точки зрения рассуждает в день открытия движения по мосту, 15 мая 2018 года, журналист, правозащитник Дмитрий Василец. "Автодорожная часть Крымского моста достроена. Сейчас для обманутых тупой шоколадной пропагандой начнется очень болезненное привыкание к суровой реальности. И сейчас нужно всем вспомнить кто именно максимально ускорял строительство Крымского моста, а именно рагулей перекрывающих движение авто в Крым, рагулей, которые отключали воду крымчанам, рагулей, которые взрывали линии электропередач в Крым и прочим рагулям в вышиванках, которые беспощадно любят Украину за деньги, это и их "праздник". Ну а вообще, Крым — это Украина, и ничего плохого я не вижу в том, что у нас теперь есть Крымский мост. Слава Украине…" — пишет Василец.

Что же, перекрасились быстро, так же, как и те бандеровцы, кто теперь ходит в рядах "Бессмертного полка", уверяя: "Мы переломали хребет Гитлеру, переломим и москалям".

"Свидомым" ответила журналист из Киева Елена Маркосян: "Украинские жлобы всех статусов и мастей кинулись рассуждать о том, как они будут использовать Крымский мост. Читаю их и вижу таких маленьких, мерзких, ущербных завид. Они долго и громко кричали, что моста не будет, что он из пластилина, что Россия ничего не построит никогда, потому что этого просто не может быть. Теперь кричат, как они будут пользоваться кем-то построенным мостом. Да не вопрос, блин!!! Пользуйтесь, почувствуйте себя дерьмом и катайтесь. До последней молекулы своего гонора почувствуйте! И не забывайте, что нормальный человек с гнидой дружить не будет".

* Здесь и далее во всех цитатах сохранены авторская орфография и пунктуация.

Читайте по теме: Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook