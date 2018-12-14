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Автор Руслан Веснянко

Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины Петр Порошенко за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен и традиционно увеличил свое состояние.

Во сколько обходится Украине

Пётр Алексеевич стал богаче ещё на 10 процентов, что позволило ему занять шестую строчку в рейтинге самых богатых жителей страны. Его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Первое место продолжает удерживать хозяин группы компаний SCM и футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов, который за отчетный период увеличил свое богатство на 76 процентов и довел его до 12,2 миллиарда долларов.

Далее расположились хозяин "Интерпайпа" и нескольких телеканалов Виктор Пинчук (2,7 миллиарда долларов, рост на 87 процентов), владелец группы "Смарт холдинг" Вадим Новинский (2,3 миллиарда долларов, плюс 94 процента), владельцы "Привата" — Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (1,6 миллиарда долларов).

Основным фактическим источником дохода бизнесмена-президента по-прежнему является кондитерская империя Roshen, продукция которой стоит на полках практически всех постсоветских стран, а также "оккупированных" Крыма и Донбасса.

Тут вызывают удивление пару моментов. С одной стороны, многие украинцы из чувства неприязни к Порошенко объявили бойкот его товарам, тем более что их качество резко ухудшилось. В то же время число фирменных магазинов Roshen ежемесячно увеличивается, располагаясь во всех больших и малых торговых центрах.

Тем временем Петр Алексеевич дополнил свою декларацию, добавив туда еще 34,8 миллиона гривен (более 1,23 миллиона долларов) за 2018 год, доведя сумму своего годового дохода до 125,3 миллиона гривен (4,45 миллиона долларов). Это почти в 7,7 раза больше, чем за 2017 год — тогда доход Порошенко составил всего 16,3 миллиона гривен.

И это только официальные источники — как известно, около 70 процентов украинской экономики находится в "тени". По декларации львиную долю дохода (84,7 миллиона гривен) составили дивиденды от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", остальное — по мелочи: 11 миллионов гривен — проценты вкладов в международном инвестиционном банке и 777 тысяч гривен от продажи недвижимости.

Напомним, что Порошенко на предвыборных митингах обещал избавиться от всех своих бизнес-активов, как того требует украинское законодательство в случае избрания на пост президента, в частности, от компании Roshen и своих СМИ.

Но, как известно, ни одно из его тогдашних обещаний им не было выполнено, и даже более того: кондитерская империя продолжает расширяться, и к своему "5 каналу" Петр Алексеевич через подставное лицо прикупил у младшего Януковича телеканал "Прямой".

На осуществление организационной, информационно-аналитической, материально-технической деятельности администрации президента в 2014 году было выделено 293 миллиона гривен, в 2015-м — 444 миллиона гривен, в 2016-м — 457 миллионов гривен, в 2017-м — 820 миллионов гривен, в 2018-м — до 1,64 миллиарда гривен. Представляете, какой тут простор для коррупции и рассовывания "лишних" денег по карманам?

И это еще не все! Заглянем в госбюджет на 2019 год. Там предусмотрена отдельная статья расходов по линии министерства образования и науки Украины под названием "Фонд президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи". На это выделен 1 миллиард гривен.

Порошенко (который единолично распоряжается средствами фонда) дал очередное обещание потратить их на стипендии и гранты для студентов и молодых ученых.

Смотрим дальше. Также в бюджете на 2019 год запланировано 708 миллионов гривен на культурный фонд того же минобразования по статье "Обеспечение функционирования украинского культурного фонда, поддержка проектов, производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления". Председателем и распорядителем культурного фонда является супруга гаранта — Марина Порошенко.

А теперь задачка по политической арифметике: сколько из этих 1,7 миллиарда гривен (более 60 миллионов долларов) Петр Алексеевич потратит на свою предвыборную кампанию? Ибо пан президент, как бы это сказать… весьма бережливый, что ли: ну очень не любит тратить свои денежки!

Его недоброжелатели утверждают, что даже зарплаты сотрудникам его телеканалов вынуждены платить "придворные" олигархи, чтобы заслужить расположение патрона. А суммы там немалые! Как рассказывает блогер Анатолий Шарий, только "журналист" "Прямого канала" Матвей Ганапольский получает ежемесячно 50 тысяч долларов.

Пожалуй, единственное, на что тратится Порошенко — это на отдых своей семьи: в прошлом году эти расходы, по официальным данным, составили 2,7 миллиона гривен (96 000 долларов). А вот тайное пребывание всей президентской семьи в первые семь дней 2018 года на Мальдивах обошлось в полмиллиона зеленых американских президентов.

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Темы бизнес Украина Виктор Пинчук Ринат Ахметов Петр Порошенко Вадим Новинский Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов
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