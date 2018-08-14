Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Бывший СССР
Дети Донбасса
Автор Руслан Веснянко

Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина занимает непочетное второе место в Европе по количеству граждан, имеющих диагноз туберкулез. Усугубляет это "достижение" то, что четверть заболевших неизлечимы.

Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу. 390737.jpeg

Печально и то, что киевская власть никак не противоборствует эпидемиям не только туберкулеза, но также кори и дифтерии. Данные болезни имеют широкое хождение по стране, прежде всего, из-за неудовлетворительного качества жизни граждан и доступной им медицинской помощи. Ее намеренно лишает жителей ведомство Ульяны Супрун, которое украинцы называют не минздравом, а министерством уменьшения населения. Кто виноват в этой трагичной ситуации и можно ли ее исправить?

На каждую тысячу жителей Украины приходится один инфицированный палочкой Коха — это практически эпидемия. И как уже было сказано, в 25 процентах случаев дигностирован мультирезистентный туберкулез (МРТБ). Он не лечится противотуберкулезными препаратами. А всего такая болезнь записана в амбулаторных карточках более 500 тысяч граждан, то есть практически у полутора процентов населения страны. От туберкулеза в среднем ежедневно погибает 11 человек (за год болезнь косит четыре тысячи человек).

Можно вспомнить, что во времена СССР больных туберкулезом было в три раза меньше! В то же время, эта статистика неполная. ВОЗ утверждает, что учтены не все носители инфекции, ибо пятая часть больных попросту не были диагностированы.

"На Украине в последние годы разработаны и протестированы различные способы оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Один из эффективных путей борьбы с ней — дополнительные знания о болезни. Работает учебный онлайн-курс для работников первичной медико-санитарной помощи. В нем запланированы видеолекции, рекомендации по методической литературе и много полезных ссылок", — пишет американка в Facebook.

То есть и. о. министра без диплома предлагает революционное решение: бороться со смертельной болезнью посредством просмотра видео и "полезных ссылок". При этом миссис Супрун исключительно за амбулаторное лечение: "Международный опыт показал, что длительная госпитализация пациентов вызывает у них такие формы болезни, которые устойчивы к лекарствам. Поэтому не нужно пациента удерживать в здании. Больные, не несущие угрозы инфицирования окружающих, должны лечиться амбулаторно".

И, разумеется, любительница мочить манту на сквозняке напомнила и о своем коронном способе лечения: "Усиливаем раннюю диагностику. Мы не должны ждать, пока пациент придет на флюорографию (которая является устаревшим методом диагностики советской системы здравоохранения) и она обнаружит уже развитую форму болезни. Нужно опережать последствия туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться".

"Внедрение современных практик медицинской помощи должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований здоровых людей. Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезни, даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто не проходят именно те люди, которые больше подвержены риску: пациенты из необеспеченных и уязвимых групп населения", — поясняет она в любимой соцсети украинских министров.

А как же Супрун предлагает бороться с коварной эпидемией, убивающей 11 жителей Украины ежедневно? Оказывается, есть весьма простой способ, которым она поделилась. "В цивилизованных странах на осмотре у семейного врача пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит потребность — он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни, и пациент сможет начать лечиться", — пишет и. о. министра.

Действительно, элементарно. Завел себе семейного врача, записался на прием, заполнил анкету — и все, ты здоров. Не нужно ни флюорографии, ни вакцин, ни лекарств. Не то, что в дремучем Советском Союзе. И Украина сразу становится в один ряд с цивилизованными в медицинском аспекте странами планеты, а злосчастная болезнь безвозвратно будет побеждена. Нобелевская премия по медицине гарантирована. Можно еще попробовать другое отечественное ноу-хау — молитву. Ведь именно с ее помощью ранее предложили бороться с повышением стоимости проезда в городском транспорте Киева.

Но почему-то с Супрун не согласен секретарь национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Во-первых, он говорит, что в этом году Украина уже вышла в лидеры: "Достоверность данных Супрун вызывает большие сомнения, ибо мы уже на первом месте в Европе и по заболеваемости, и по смертности от туберкулеза. Вдобавок, мы являемся и лидером по мультирезистентным формам туберкулеза. Для примера: если в США выявляется хотя бы один случай мультирезистентного туберкулеза, то объявляется ЧП во всех 50 штатах Америки".

Надо назвать вещи своими именами (впрочем, это давно уже поняли жители Украины): нынешнее украинское государство, в лице ответственных персон и соответствующих государственных ведомств, реализует программу по сокращению населения, поясняет экономист и политолог Александр Дудчак. "И это у них получается на "отлично". Нынешние "медицинские реформы" только разрушают созданную в течение десятилетий эффективную (особенно на фоне нынешней) систему здравоохранения. "Аграрной сверхдержаве" для реализации интересов транснациональных корпораций, пришедших на Украину, в нынешних ее границах достаточно иметь 10-15 миллионов человек населения. Вот и ведомство, возглавляемое американкой без диплома, старательно выполняет поставленную ему задачу", — приходит к выводу эксперт.

"Заявления Супрун, разумеется, не надо всерьез рассматривать. Наблюдая за ее работой лично и всего минздрава, складывается впечатление, что все свои медицинские познания они находят в справочнике "Лечись сам". И подобные заявления делаются для отвлечения нашего внимания от кошмарного состояния украинского здравоохранения. Вся Украина давно просто ржет над "умными" и "революционными" откровениями и. о. главы минздрава", — комментирует политолог Сергей Слободчук.

"У нас провалена и вакцинация от туберкулеза, и ранняя диагностика болезни. Государственная программа борьбы с туберкулезом за последние три года резко ухудшилась. Минздрав создал в самом себе центр под руководством врача-инфекциониста Курпиты. И уже через два месяца после его назначения заболеваемость по туберкулезу якобы резко пошла на спад. Но, увы, это "происходит" только в речах Курпиты и Супрун. Украина получила препараты для лечения туберкулеза на сумму в 20 миллионов долларов, а по итогам проверки счетной палаты оказалось, что они с просроченным сроком годности. В общем, складывается впечатление, что происходит геноцид нашей нации и Супрун — одна из исполнительниц этой программы", — резюмировал Сергей Кравченко.

Фото: Fotodom.ru

Читайте также:

Медицинская "реформа" Украины: больных — на органы

ЦРУ не смогло найти врача на пост главы минздрава…

Украинцев начнут разбирать на органы для богачей…

Киев разрешил Западу ставить медицинские опыты на…

Украина избавится от нетрудоспособных "естественным…"

Названы самые комфортные города для проживания в 2018 году Названы самые комфортные города для проживания в 2018 году

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Украина разрешила Западу тестировать лекарства на своих гражданах
Темы Украина туберкулез здравоохранение
Обсудить
Актуальная аналитика
Украина
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Мнение эксперта
Криптоветеран уверен в скором восстановлении биткоина
Воспитание
Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей!
Новости Все >
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
США потребуют от России права полетов над всей Москвой
Московские власти устроили проверки застройщикам
В Киеве объяснили, почему украинские ракеты лучше российских
Кипр испытывает дефицит офисов
Названы правильные действия при покупке сока
Малометражные студии уходят из "старой" Москвы
Россиянам предложили платить больше по тарифам ЖКХ из-за НДС
Ночь огня: люди в черном сожгли в Швеции сотни автомобилей ВИДЕО
Юлия Тимошенко сравнила соотечественников с древнеегипетскими рабами
Сейчас читают
Тайные общества, о которых никто не знает
Человек
Тайные общества, о которых никто не знает Видео 
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией Видео 
Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей!
Воспитание
Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей! Видео 
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам Видео 
"Железный занавес" — совсем скоро. Или нет
Власть
"Железный занавес" — совсем скоро. Или нет
Читательский топ
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Эксперты предупреждают: грядет неминуемая девальвация рубля
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Кучма проснулся: "Я предупредил, что будем стрелять в русских"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?

США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.

Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций
Политика
Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Формула небес
Кто же вы, всемогущий Лев Джордж Сорос?
Бывший СССР
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США

Но согласился предоставить Вашингтону доступ к своим каспийским портам для транзита американских грузов.

"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Экономика
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Украина
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Политика
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать

Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?

Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы
Министерство обороны
Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы
Политика
Поклонская тайно вышла замуж. Не за царя
Бывший СССР
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Руслан Веснянко Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу Руслан Веснянко Василий Амирджанов Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей! Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Транскаспийский газопровод: конвенция дает "добро" Айдын Мехтиев
Комментарии
США потребуют от России права полетов над всей Москвой
Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей!
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
В Киеве объяснили, почему украинские ракеты лучше российских
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Ночь огня: люди в черном сожгли в Швеции сотни автомобилей ВИДЕО
Ночь огня: люди в черном сожгли в Швеции сотни автомобилей ВИДЕО
Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей!
Прикрытие реформы? На ТВ отобрали наставников для поющих пенсионеров
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Реестр дольщиков ЖК "Царицыно" оформят осенью
Ночь огня: люди в черном сожгли в Швеции сотни автомобилей ВИДЕО
Стоит ли ждать роста цен на квартиры
Российские ученые доказали - американцы были на Луне
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Американский конгрессмен выяснил, как перестать кормить "русского медведя"
На Украине рассказали, что ее ждет после прекращения торговли с Россией
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
В Казани задержан водитель "Жигулей" с наклейкой "Заказные убийства"
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?

США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.

Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Евросоюз
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Евросоюз
МИД Греции обвинил Россию в мстительности
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Как промывают мозги химическим оружием
Мир
Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ