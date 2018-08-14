Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу

Украина занимает непочетное второе место в Европе по количеству граждан, имеющих диагноз туберкулез. Усугубляет это "достижение" то, что четверть заболевших неизлечимы.

Печально и то, что киевская власть никак не противоборствует эпидемиям не только туберкулеза, но также кори и дифтерии. Данные болезни имеют широкое хождение по стране, прежде всего, из-за неудовлетворительного качества жизни граждан и доступной им медицинской помощи. Ее намеренно лишает жителей ведомство Ульяны Супрун, которое украинцы называют не минздравом, а министерством уменьшения населения. Кто виноват в этой трагичной ситуации и можно ли ее исправить?

На каждую тысячу жителей Украины приходится один инфицированный палочкой Коха — это практически эпидемия. И как уже было сказано, в 25 процентах случаев дигностирован мультирезистентный туберкулез (МРТБ). Он не лечится противотуберкулезными препаратами. А всего такая болезнь записана в амбулаторных карточках более 500 тысяч граждан, то есть практически у полутора процентов населения страны. От туберкулеза в среднем ежедневно погибает 11 человек (за год болезнь косит четыре тысячи человек).

Можно вспомнить, что во времена СССР больных туберкулезом было в три раза меньше! В то же время, эта статистика неполная. ВОЗ утверждает, что учтены не все носители инфекции, ибо пятая часть больных попросту не были диагностированы.

"На Украине в последние годы разработаны и протестированы различные способы оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Один из эффективных путей борьбы с ней — дополнительные знания о болезни. Работает учебный онлайн-курс для работников первичной медико-санитарной помощи. В нем запланированы видеолекции, рекомендации по методической литературе и много полезных ссылок", — пишет американка в Facebook.

То есть и. о. министра без диплома предлагает революционное решение: бороться со смертельной болезнью посредством просмотра видео и "полезных ссылок". При этом миссис Супрун исключительно за амбулаторное лечение: "Международный опыт показал, что длительная госпитализация пациентов вызывает у них такие формы болезни, которые устойчивы к лекарствам. Поэтому не нужно пациента удерживать в здании. Больные, не несущие угрозы инфицирования окружающих, должны лечиться амбулаторно".

И, разумеется, любительница мочить манту на сквозняке напомнила и о своем коронном способе лечения: "Усиливаем раннюю диагностику. Мы не должны ждать, пока пациент придет на флюорографию (которая является устаревшим методом диагностики советской системы здравоохранения) и она обнаружит уже развитую форму болезни. Нужно опережать последствия туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться".

"Внедрение современных практик медицинской помощи должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований здоровых людей. Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезни, даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто не проходят именно те люди, которые больше подвержены риску: пациенты из необеспеченных и уязвимых групп населения", — поясняет она в любимой соцсети украинских министров.

А как же Супрун предлагает бороться с коварной эпидемией, убивающей 11 жителей Украины ежедневно? Оказывается, есть весьма простой способ, которым она поделилась. "В цивилизованных странах на осмотре у семейного врача пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит потребность — он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни, и пациент сможет начать лечиться", — пишет и. о. министра.

Действительно, элементарно. Завел себе семейного врача, записался на прием, заполнил анкету — и все, ты здоров. Не нужно ни флюорографии, ни вакцин, ни лекарств. Не то, что в дремучем Советском Союзе. И Украина сразу становится в один ряд с цивилизованными в медицинском аспекте странами планеты, а злосчастная болезнь безвозвратно будет побеждена. Нобелевская премия по медицине гарантирована. Можно еще попробовать другое отечественное ноу-хау — молитву. Ведь именно с ее помощью ранее предложили бороться с повышением стоимости проезда в городском транспорте Киева.

Но почему-то с Супрун не согласен секретарь национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Во-первых, он говорит, что в этом году Украина уже вышла в лидеры: "Достоверность данных Супрун вызывает большие сомнения, ибо мы уже на первом месте в Европе и по заболеваемости, и по смертности от туберкулеза. Вдобавок, мы являемся и лидером по мультирезистентным формам туберкулеза. Для примера: если в США выявляется хотя бы один случай мультирезистентного туберкулеза, то объявляется ЧП во всех 50 штатах Америки".

Надо назвать вещи своими именами (впрочем, это давно уже поняли жители Украины): нынешнее украинское государство, в лице ответственных персон и соответствующих государственных ведомств, реализует программу по сокращению населения, поясняет экономист и политолог Александр Дудчак. "И это у них получается на "отлично". Нынешние "медицинские реформы" только разрушают созданную в течение десятилетий эффективную (особенно на фоне нынешней) систему здравоохранения. "Аграрной сверхдержаве" для реализации интересов транснациональных корпораций, пришедших на Украину, в нынешних ее границах достаточно иметь 10-15 миллионов человек населения. Вот и ведомство, возглавляемое американкой без диплома, старательно выполняет поставленную ему задачу", — приходит к выводу эксперт.

"Заявления Супрун, разумеется, не надо всерьез рассматривать. Наблюдая за ее работой лично и всего минздрава, складывается впечатление, что все свои медицинские познания они находят в справочнике "Лечись сам". И подобные заявления делаются для отвлечения нашего внимания от кошмарного состояния украинского здравоохранения. Вся Украина давно просто ржет над "умными" и "революционными" откровениями и. о. главы минздрава", — комментирует политолог Сергей Слободчук.

"У нас провалена и вакцинация от туберкулеза, и ранняя диагностика болезни. Государственная программа борьбы с туберкулезом за последние три года резко ухудшилась. Минздрав создал в самом себе центр под руководством врача-инфекциониста Курпиты. И уже через два месяца после его назначения заболеваемость по туберкулезу якобы резко пошла на спад. Но, увы, это "происходит" только в речах Курпиты и Супрун. Украина получила препараты для лечения туберкулеза на сумму в 20 миллионов долларов, а по итогам проверки счетной палаты оказалось, что они с просроченным сроком годности. В общем, складывается впечатление, что происходит геноцид нашей нации и Супрун — одна из исполнительниц этой программы", — резюмировал Сергей Кравченко.

Фото: Fotodom.ru

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