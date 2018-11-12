Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России

После того, как в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков совершил взрыв и открыл стрельбу, в Госдуму внесли законопроект об охране школ только Росгвардией. Но реально ли это? А главное — поможет ли избежать такого в дальнейшем?

Ведь основные проблемы — совсем не в системе охраны учебных заведений. В чем — "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказала кандидат психологических наук, криминолог, полковник милиции Украины Галина Запорожцева.

— Рослякову было 20 лет, соответственно, четыре года назад ему было 16. Семья тогда переехала с Украины?

-Да, и есть информация, что он периодически возвращался в Харьков. Я сочувствую спецслужбам России, потому что крайне трудно им сейчас приходится.

Изуверство как раз в том, что приготовили в качестве диверсантов на территории России украинцев. Одно дело, когда в Россию приезжает бородач, которые имеет какую-то мусульманскую или арабскую внешность. Мы сразу его идентифицируем, даже у простых людей появляется какая-то настороженность, а соответствующими службами проводится проверка.

Совсем другое дело, когда рядом находится человек, который внешне похож на нас и говорит с нами на одном языке, вообще абсолютно ничем не отличается. Мы не можем его выделить, в нем трудно определить потенциального диверсанта.

— Вы изучали новые методики подготовки террористов, в том числе кодирование. Считаете ли вы, что на Майдане применялись эти технологии? И имеют ли они отношения к трагедии в Керчи?

— Я знаю, что это делается за деньги ЦРУ, были созданы институты. В Киеве этот институт так и назывался — Институт измененного сознания. И в рамках этого института привлекались ученые и проводились исследования.

Эти ученые свои знания получили еще в результате эксперимента по зомбированию членов секты "Белое братство", потом они применили эти технологии сначала во время "оранжевой революции", а затем и последнего Майдана.

Тогда, в 2004 году, еще жена Януковича сказала, что у активистов были наколоты апельсины. И многие другие тоже видели, что с людьми происходят какие-то изменения, но первое, что простому обывателю, человеку без соответствующих научных знаний приходит в голову, что там — какие-то там наркотики, что-то подсыпали.

Конечно, без этого тоже не обошлось. Очень сложно поверить в то, что применяются очень тонкие, намного более изощренные технологии, которые, в общем-то, до сегодняшнего дня наука изучает только на дальних подступах — потому, что очень тонкая, почти нематериальная область.

Это все нужно учитывать, чтобы разобраться, что толкнуло керченского убийцу на такое страшное преступление. Потому что вначале нужно разобрать, что послужило причиной, условиями для возникновения такого феномена.

В 2014 году, у меня даже фотография есть, мы обнаружили в Киеве некие установки, которые раз в месяц активизировались. И я расспрашивала жителей этих районов, где эти установки существуют, что происходит в это время.

Они сказали, что какая-то повышенная тревожность возникает, становится как-то не по себе, хочется куда-то убежать, какое-то чувство страха возникает.

И это держание людей в состоянии постоянного страха, постоянного угнетенного настроения ведет к тому, что если личность еще и легко внушаемая, то нужно только показать, кто у тебя враг.

Вот просто достаточно пальчиком ткнуть. У него уже есть такая предрасположенность к поиску врага, потому что как-то тревожно, нехорошо на душе, и что-то обязательно должно произойти.

Если по телевизору сказали: вот это — твои враги, то человек внушаемый сразу в это и верит. Все это говорит о создании на Украине обстановки, которая способствовала формированию такой тревожной личности.

На сегодняшний день все это еще больше усилилось — безработица, неустроенность, экономическая нестабильность, плюс постоянно картинки: там убили, там изнасиловали, там ограбили…

И это все постоянно вокруг человека. А когда есть негативная аура, у таких людей возникает непреодолимое желание себя защитить путем грабежа и убийства другого. Это считается нормальным явлением, изученным на протяжении многих десятилетий, которые существует криминология.

То есть — зашкаливающая тревожность, которая сегодня постоянно присутствует у украинцев, считается уже как бы нормой в такой обстановке.

— Все это касается и керченского стрелка?

— Еще до Майдана мы поднимали вопрос и сообщали о том, что создаются диверсионные группы из молодежи. Они создавались в 2012–2013 годах. Тогда такие лагеря были в Прибалтике и Польше, туда собирали молодежь, в основном из Западной Украины, отправляли их туда как бы на отдых.

Но почему-то во время этого отдыха их обучали разборке-сборке оружия, работе со взрывными устройствами, закладке этих взрывных устройств и так далее.

То есть — их специально обучали военному делу. И мы уже тогда били тревогу, обращались в разные органы. Я знаю, что активисты нашего движения "Матери Украины" лично ходили в СБУ и говорили, что они ездили к детям и сами видели, что в этих лагерях детей заставляют по утрам зиговать, а потом подробно изучать военное дело.

Мы сигнализировали. Но мы не знали, что наша украинская СБУ уже стала на тот момент филиалом ЦРУ. И поэтому все наши жалобы проходили, как вода сквозь песок.

Потом эти лагеря были перебазированы уже непосредственно на Украину. И сейчас лагеря типа "Азовец" есть по всей Украине. Там подрастающую молодежь всему этому обучают.

И еще самое страшное, что мы обнаружили, сейчас идет активная бандеризация молодежи, которая находится в местах лишения свободы. В колониях для несовершеннолетних идет такая промывка мозгов, что вы себе представить не можете. Это — формирование неких манкуртов, которые оторваны от семьи.

А те, кто находится в местах лишения свободы, как правило, из неблагополучных семей, дети, которые брошены родителями, и их ничего не связывает с прошлым, у них нет традиций.

И после того, что им там в головы вкладывают в подростковом возрасте, получаются готовые безжалостные убийцы и террористы. До Майдана мы еще били тревогу, но так до сих пор и не услышаны. И что с этим делать, мы тоже не знаем.

Вот оно и проявилось сейчас в Керчи. Конечно, это совсем не единственный такой стрелок. Такие закладки сделаны по всей России, во всех городах. Ведь вместе с беженцами, которые действительно вынуждены были покинуть Украину, скрываясь от расправы СБУ или националистов, сюда приехали и те, кого специально готовили к отправке в Россию для совершения здесь террористических актов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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