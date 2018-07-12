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Автор Руслан Веснянко

Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной

Мир » Бывший СССР » Украина

Как было озвучено помощниками президентов, на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа одним из основных вопросов будет судьба Украины. Одних на Украине это страшит (что с ними станет?), в других — вселяет надежду на окончание войны и возврат к нормальной жизни.

Чемпионат мира по футболу показал, что все усилия киевских властителей, пугающих страшилкой "Путин нападет!", а также постоянное зомбирование подконтрольных СМИ о соседях-оккупантах были тщетными. В основной массе народы России и Украины близки друг другу.

На Украине пытались бойкотировать мундиаль, к этому призывали министры иностранных дел и спорта — писали слезные письма коллегам из других стран. В итоге, поддержали их только в Лондоне, и то сугубо по своим соображениям. Более 5200 граждан Украины купили билеты и посетили первенство (хотя их всячески уговаривали не ехать). Первый национальный телеканал, выкупивший право транслировать игры, резко отказался от показа. Такую же "патриотическую" позицию заняли два специализированных футбольных телеканала Рината Ахметова. В итоге перекупил право показа канал "Интер", и болельщики Украины все же увидели праздник футбола.

Самую большую аудиторию собрали два матча сборной России против Испании и Хорватии — более пяти миллионов зрителей посмотрели их. И большинство при этом болело за команду Черчесова, что вызвало новый взрыв ярости у националистов. А после успехов российской сборной жители Киева, Харькова и других городов бурно выражали свою радость. Притом сами ярые противники трансляции чемпионата сами его, конечно, смотрели! В этом признался нардеп Виталий Чепинога: "Больше всего информации про московский футбол я узнаю из постов людей, которые пишут про свой личный игнор этого футбола".

Боление за сборную России свидетельствует о том, что жители наших стран по-прежнему близки духовно. И большинство жителей Украины желают добрососедских отношений с соседями, попутно выражая свое полное несогласие с политикой киевских властей. То есть есть надежда на нормализацию украинско-российских отношений.

А что же думают по этому поводу украинские политики и эксперты?

"Киеву нужно поменять свою риторику в отношении Москвы, — заявил депутат Верховной Рады Виктор Бондарь. — Пора прекращать ездить по миру и просить продолжать давить на Россию, вводить санкции, просить оружия, так как это приведет лишь к соответствующим ответным мерам. Вместо угроз необходимо начать экономическое возрождение государства. Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться. Заведем сюда два-три крупнейших западных банка. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то Москва увидит, что здесь становится лучше, то это и будет ответом ей, что Украина пошла по правильному пути. А так воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже".

В словах "слуги народа" есть рациональное зерно, но насколько эти планы реализуемы? "Прошло более четырех лет, а киевские власти никак не определятся: кто виноват и что делать. Конечно, никто не даст Киеву низкопроцентных кредитов. То, что нужно было Вашингтону от Украины, — Майдан — он уже получил. Но задачи создать из Украины передовое государство в Восточной Европе американцы себе не ставили", — полагает политолог и экономист Александр Дудчак.

А глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко к тому же утверждает, что банковская система страны просто не в состоянии привлекать западных инвесторов. "После того, что экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева учинила с нашим банковским рынком, сейчас ни один европейский банк и слышать не хочет об Украине. К нам в ближайшие 10-20 лет не придут ни американские, ни европейские банки", — утверждает эксперт.

Что касается смены политического курса Украины, то она возможна только при смене руководства страны, утверждает Александр Дудчак. "Для нынешней администрации Киева русофобия и антироссийская риторика составляют основу шаткой идеологической конструкции, на которой базируется и внутренняя, и внешняя политика Украины. Без наличия внешнего врага эта власть не способна объяснить все свои катастрофические провалы, потерю территорий и населения — как из-за эмиграции, так и в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, — говорит политолог. — Киевская власть прекрасно знает, что никакой изоляции России нет и что граждане Украины игнорируют все призывы к бойкоту Чемпионата мира по футболу: кто может себе позволить — едет в Россию на матчи, кто нет — смотрит по ТВ. Но эта власть не способна адекватно реагировать на реальность".

Вопрос смены курса Украины в отношении России — это вопрос выживания самой Украины, уверен украинский политик, член Компартии Украины Александр Голуб. "Рост экономического взаимодействия даже в таких непростых условиях — лучшее тому подтверждение. Конечно, изменения после встречи Путин-Трамп непременно будут, но не сиюминутные. РФ раскусила игру Запада, который хотел бы повесить на нее все проблемы Незалежной, и поэтому суетиться она не будет, понимая, что все равно "вдолгую" на этом направлении она Запад переиграет. Другое дело, что останется на тот момент от Украины, которую мы знали? Этот вопрос "европейских цивилизаторов", похоже, волнует меньше всего", — полагает политик.

Отношения с Россией нужно выстраивать и антироссийская истерика майданной власти уже надоела даже жителям Украины, напоминает Александр Охрименко. "Все опросы показывают, что уже нет антироссийской истерики и люди больше переживают о зарплатах и пенсиях, чем о том, что говорят Порошенко и Гройсман о Путине, — говорит эксперт. — Но радикально поменять отношение к России не получится — слишком сильно поругались. Поэтому ни встречи Путина с Трампом, ни новые выборы кардинально ничего не поменяют. Можно только ожидать снижения антироссийской риторики. А вот возврат к тем экономическим связям Украины с Россией, которые были до Майдана, уже невозможен: время потеряно".

Никакая смена политического курса в отношении России в Украине невозможна, — утверждает украинский политолог Александр Мордкович. "Власть Украины опирается на электоральную базу, которая поддерживает военную риторику. Рейтинги всех политических сил, входящих в правящую коалицию, не достигают суммарно и десяти процентов. Но они представлены на улицах разнообразными парамилитарными образованиями, что дает им неоспоримые преимущества в условиях практически полного отсутствия государства. Собственно, эти образования и админресурс остаются единственным шансом для нынешней власти сохранить себя", — считает эксперт.

А популярный блогер Макс Бужанский был краток: "Об изменениях после встречи Трампа и Путина можно будет говорить, когда станут известны результаты встречи. И у нас нет собственного курса в отношении РФ, мы транслируем американскую повестку дня. Изменится она — изменится и курс".

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