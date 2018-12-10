Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Бывший СССР
Дети Донбасса
Автор Руслан Веснянко

Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром

Мир » Бывший СССР » Украина

В России постоянно живёт три миллиона украинцев. Сколько ещё граждан с "тризубым" паспортом полулегально трудятся на просторах РФ, подсчитать нереально — видимо, еще минимум столько же.

Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром. 395706.jpeg

Горе-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал всех их вернуться домой. Правда, при этом он не уточнил, чем им на родине заниматься и как восполнить потерянные на чужбине заработки.

Самое в этом смешное то, что зовет их домой уроженец Курска. Может, и ему пора вернуться к родному очагу, а не спрашивать в штаб-квартире НАТО — какого размера флаг Украины надо будет привезти после получения членства (тем паче, что вряд ли сам Климкин доживет до этого радостного момента).

Тем временем и другой фантазер — министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян - не только наивно пытается перекрыть любое транспортное сообщение с соседней страной, но и призывает украинцев забрать к себе из России родственников и друзей.

И опять же, у него нет ответа на то, что россиянам делать на Украине и где жить. Тем более в условиях русофобии, набирающей обороты, как снежный ком, и уничтожения любого намека на "русский мир". Чтобы подчеркнуть всю свою серьезность, Омелян даже напялил на себя военный камуфляж, чем вызвал негодование минобороны.

После неудавшейся узурпации власти путем введения всеобщего военного положения получивший от Ангелы Меркель и вашингтонского обкома по рукам (или даже подзатыльник?) Порошенко продолжает шкодить.

Чтобы отвлечь внимание от своей авантюры, результатом которой стали потеря трех судов и пленение 23 моряков, отправленных им на убой, гарант непонятно чего в очередной раз (впервые такое решение было принято в апреле 2014 года) одобрил ограничения (точнее — запрет) на въезд на Украину для россиян от 16 до 60 лет.

Поясняет это Петр Алексеевич тем, что таким образом будет невозможно военнослужащим РФ прибыть на Украину и создать на месте частную армию для его свержения. Правда, в Раде предложили не ограничиваться мужчинами, а и россиянкам показать от ворот поворот, а в идеале — ввести визовый режим с соседями.

Непонятно одно: к чему эти полумеры? Давайте уже достроим великую украинскую стену имени Яценюка (бедолага только 30 метров успел возвести) и наглухо закроемся от агрессора!

Также еще одним отвлекающим от военно-керченского позора маневром стало очередное разрывание "Большого договора" с РФ. Порошенко — он такой: любит быть последовательным и настойчивым, особенно, когда иных козырей (считая Трампа) в его меченой колоде не осталось.

Причем фактически речь идет не о расторжении, а лишь о его непродлении, поэтому даже в случае одобрения Верховной радой предложения президента, соглашение перестанет действовать с апреля 2019 года.

Что все это недальновидное действие даст украинцам? В политическом смысле — может подвиснуть демаркация государственной границы, оговоренная в этом договоре, подписанном в 1997-м Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

В РФ могут не признавать после этого украинские аттестаты и дипломы, не выплачивать украинским гражданам положенные им пенсии, возникнут проблемы по двойному налогообложению и т. д, и т. п.

Реакция на инициативу Порошенко не продлевать "Большой договор" в очередной раз четко показала, что сегодня в Украине есть две оппозиции — прозападная, безоговорочно поддерживающая внешнеполитический курс власти, и проукраинская, которая оценивает каждый шаг с точки зрения интересов страны и простых граждан.

Такие представители прозападной оппозиции, как партии Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и другие, поддерживают каждый шаг власти, нацеленный на разрыв и ухудшение отношений между Украиной и Россией.

Что касается антизападной оппозиции, то председатель политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук выступил в защиту миллионов украинцев, чьи интересы пострадают в результате отказа Киева от пролонгации "Большого договора".

В первую очередь — украинских гастарбайтеров, чьи семьи имеют возможность выживать благодаря заработкам в России. Оппозиционный политик назвал такой шаг Киева тяжелым ударом не только по украинско-российским отношениям, но больше по самой Украине в целом и ее гражданам в частности, напомнив, что "Большой договор" гарантирует безопасность и защиту более чем трем миллионам граждан Украины, находящимся на заработках в России.

Кроме того, на "Большом договоре" базируются около 400 иных соглашений.

Но украинскую "партию войны" не интересует установление мира — им необходимо и выгодно нагнетать военный психоз, антироссийскую истерию и радикальную русофобию. Однако подобная политика совершенно не учитывает тот непреложный факт наличия протяженной (более 2200 километров) границы между странами, обреченными быть соседями.

Не говоря уже о взаимовыгодных торгово-экономических отношениях, родственных и дружеских связях, общих истории, культуре и религии. Поэтому, предрекает Медведчук, украинская власть, осознав всю величину катастрофических последствий для Украины после отказа от пролонгации "Большого договора", со временем будет вынуждена подписать новый.

Отодвигая еще одно свое "окончательное прощание" с Россией на 1 апреля следующего года (то есть на следующий день после первого тура президентских выборов), Петр Алексеевич пытается достигнуть сразу двух целей.

Если ему удастся протиснуться во второй тур, то наверняка факт разрывания договора станет гвоздем его пиар-кампании.

Вместе с тем и сам Порошенко отчетливо понимает, что отсутствие этого договора создаст огромные проблемы для граждан страны (причем всех, а не только российских гастарбайтеров).

Поэтому он и хочет и попиариться сейчас, и отодвинуть печальные последствия своей губительной политики на потом. Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

Читайте также:

Порошенко закрыл Украину для российских мужчин. Будет ли ответ?

Путин будет защищать "русский мир" всей мощью

В Киеве предложили запретить русский мир

Путин назвал Керченский инцидент провокацией в интересах Порошенко

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Россия Украина русский мир Павел Климкин Петр Порошенко Керченский пролив
Обсудить
Актуальная аналитика
Садоводство, цветоводство, рецепты
Украшаем дом хвойными растениями
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Все >
УПЦ начала активную фазу борьбы с Порошенко
Армия ДНР сообщила о готовящемся вторжении Украины
Глава СВР рассказал о российских разведчиках повсюду
В США назвали "ложью" лазерный комплекс "Пересвет"
Минпромторг поддержал идею о введении маркировки детского питания
Переход на эскроу-счета поднимет спрос на квартиры на этапе котлована﻿
Россиянам предложат ипотеку на избы и дома в селах
ИноСМИ посчитали ВМФ России "флотом зеленой воды"
Жители не могут мешать сдаче квартир онкобольным﻿
Франция подозревает Россию в организации "жилетных" протестов
Сейчас читают
НУМЕРОЛОГ: ваше имя — ваш код
Житейские истории
НУМЕРОЛОГ: ваше имя — ваш код Видео 
Украшаем дом хвойными растениями
Садоводство, цветоводство, рецепты
Украшаем дом хвойными растениями
Как распознать настоящую любовь
Житейские истории
Как распознать настоящую любовь
Читательский топ
Национальный соцопрос показал - россияне ждут войны
Иностранные СМИ не считают Санкт-Петербург культурной столицей
Озвучены реальные размеры российских пенсий
Президент Украины ждет от западных партнеров поставок летального оружия
Трампу пригрозили тюрьмой после президентства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Захваченные украинские катера раскрыли коррупцию у Порошенко

Вместо брони на кораблях ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" - обыкновенное кровельное железо.

Захваченные украинские катера раскрыли коррупцию у Порошенко
Zeit: "Северный поток - 2" для Германии – катастрофа, но останавливать строительство нельзя
Экономика
Zeit: "Северный поток - 2" для Германии – катастрофа, но останавливать строительство нельзя
Новости Украины
Киев: арестованных Россией украинских военнослужащих все устраивает
Аналитика
Оплата услуг ЖКХ - за какой период сохранять квитанции?
Власть
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР

Глава Счетной палаты Российской Федерации заявил, что пора закладывать "экономический базис процветания и величия России".

Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Прибалтика
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Новости спецслужб
ФСБ: Украина собиралась уничтожить Крымский мост
Мир. Новости мира
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Происшествия
Количество коррупционеров в России увеличивается

Представители Генпрокуратуры заявили, что в России за год на 10% выросло количество взяток. Особенно отличился столичный регион.

Количество коррупционеров в России увеличивается
За пиры Цеповяза главу УФСИН наказали выговором
Новости полиции и криминала
За пиры Цеповяза главу УФСИН наказали выговором
Военные новости
Захваченные украинские катера раскрыли коррупцию у Порошенко
Военные новости
Лучшее нападение — защита: российские средства РЭБ выигрывают войну
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Франция подозревает Россию в организации "жилетных" протестов
Озвучены реальные размеры российских пенсий
Озвучены реальные размеры российских пенсий
В США назвали "ложью" лазерный комплекс "Пересвет"
Национальный соцопрос показал - россияне ждут войны
Церковный телеканал обвинил провинциалов в недостаточных пожертвованиях
Что мешает Армении стать проамериканской
Озвучены реальные размеры российских пенсий
Франция подозревает Россию в организации "жилетных" протестов
Озвучены реальные размеры российских пенсий
Церковный телеканал обвинил провинциалов в недостаточных пожертвованиях
Скрипаль: "Отца и сестру держат в лаборатории или на базе НАТО"
ИноСМИ посчитали ВМФ России "флотом зеленой воды"
Церковный телеканал обвинил провинциалов в недостаточных пожертвованиях
Национальный соцопрос показал - россияне ждут войны
ИноСМИ посчитали ВМФ России "флотом зеленой воды"
Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР
Трампу пригрозили тюрьмой после президентства
Eurasisches Magazin: продолжительность жизни русских крайне мала
Иностранные СМИ не считают Санкт-Петербург культурной столицей
История и современность Все >
Древние артефакты, разрушенные по глупости
Древние артефакты, разрушенные по глупости
Коломенское: подземные тайны царской вотчины
Коломенское: подземные тайны царской вотчины
Глава СВР рассказал о российских разведчиках повсюду
Глава СВР рассказал о российских разведчиках повсюду
В США назвали "ложью" лазерный комплекс "Пересвет"
В США назвали "ложью" лазерный комплекс "Пересвет"
ИноСМИ посчитали ВМФ России "флотом зеленой воды"
ИноСМИ посчитали ВМФ России "флотом зеленой воды"
National Interest перечислил четыре "козыря" российской армии
National Interest перечислил четыре "козыря" российской армии
Курская битва: перелом перед наступлением
Курская битва: перелом перед наступлением
Кремль утомился следить за расследованием спецпрокурора Мюллера
Кремль утомился следить за расследованием спецпрокурора Мюллера
Как татары создали в Крыму свою республику и чем это закончилось
Как татары создали в Крыму свою республику и чем это закончилось
В России появились неофициальные правила коррупционера
В России появились неофициальные правила коррупционера
Либералы не смогут взять власть из-за раскола
Либералы не смогут взять власть из-за раскола
Женское Все >
Фиалка лучше, чем у подруги
Фиалка лучше, чем у подруги
Почему не цветет декабрист?
Почему не цветет декабрист?
Ель в вашем саду
Ель в вашем саду
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Исследователи: исход ОРВИ зависит от веса человека
Исследователи: исход ОРВИ зависит от веса человека
Российский робот-хирург впервые провел операцию
Российский робот-хирург впервые провел операцию
Российские исследователи создали прибор для сна
Российские исследователи создали прибор для сна
Мужской гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака
Русские мужчины живут около 65 лет
Русские мужчины живут около 65 лет
Тина Канделаки о новогодней сказке "Щелкунчик в Зарядье"
Тина Канделаки о новогодней сказке "Щелкунчик в Зарядье"
Спать в браке надо в отдельных кроватях
Спать в браке надо в отдельных кроватях
Супругам полезно спать на разных кроватях
Супругам полезно спать на разных кроватях
Признаки того, что простуда дала осложнения
Признаки того, что простуда дала осложнения
Мужское Все >
Топ самых необычных рыб в мире
Топ самых необычных рыб в мире
Кофе и чай в самолете лучше не пить
Кофе и чай в самолете лучше не пить
Как организовать домашнее рабочее место
Как организовать домашнее рабочее место
Гардеробная комната в ограниченном пространстве
Гардеробная комната в ограниченном пространстве
Как спасти свои окна от конденсата и грибка
Как спасти свои окна от конденсата и грибка
Советы по установке акриловой ванны
Советы по установке акриловой ванны
Идеи для хранения в ванной комнате
Идеи для хранения в ванной комнате
Программа золотой эры для пресса
Программа золотой эры для пресса
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Отец Вадим Арефьев: у Господа своя логика
Отец Вадим Арефьев: у Господа своя логика
Алипий Столпник – ради Христа себя сковавший
Алипий Столпник – ради Христа себя сковавший
Еноту в доме не место. Шесть причин
Еноту в доме не место. Шесть причин
Животные, которые завоевали сердца звезд
Животные, которые завоевали сердца звезд
Дизайнерские породы собак: какие есть подводные камни
Дизайнерские породы собак: какие есть подводные камни
Ленивцы: медлительны, но совсем не просты
Ленивцы: медлительны, но совсем не просты
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Ученые предполагают, что была еще одна Вселенная
Ученые предполагают, что была еще одна Вселенная
Роскачество: как выбрать новогоднюю елку
Роскачество: как выбрать новогоднюю елку
Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря для всех знаков Зодиака
Мальчик из Индонезии похудел на 100 килограммов
Мальчик из Индонезии похудел на 100 килограммов
Березовая мистика славян
Березовая мистика славян
Дизайнеры Кувейта создали табуреты в стиле китч
Дизайнеры Кувейта создали табуреты в стиле китч
Интересные факты о чае
Интересные факты о чае
Почему стоит посмотреть "Рассказ служанки"
Почему стоит посмотреть "Рассказ служанки"
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской

Пришедшие к власти силы в Армении хотели бы сделать проамериканский выбор, но многие факторы этому препятствуют. Никол Пашинян будет ждать решения Вашингтона.

Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Прибалтика
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
В США похоронили с почестями серийного убийцу
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу
Почему России важно оставаться в ОЗХО
Евросоюз
Почему России важно оставаться в ОЗХО
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Бывший СССР
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Зачем Китаю собственный интернет?
Дальний Восток
Зачем Китаю собственный интернет?
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Ближний Восток
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Ближний Восток
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ