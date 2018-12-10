Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром

В России постоянно живёт три миллиона украинцев. Сколько ещё граждан с "тризубым" паспортом полулегально трудятся на просторах РФ, подсчитать нереально — видимо, еще минимум столько же.

Горе-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал всех их вернуться домой. Правда, при этом он не уточнил, чем им на родине заниматься и как восполнить потерянные на чужбине заработки.

Самое в этом смешное то, что зовет их домой уроженец Курска. Может, и ему пора вернуться к родному очагу, а не спрашивать в штаб-квартире НАТО — какого размера флаг Украины надо будет привезти после получения членства (тем паче, что вряд ли сам Климкин доживет до этого радостного момента).

Тем временем и другой фантазер — министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян - не только наивно пытается перекрыть любое транспортное сообщение с соседней страной, но и призывает украинцев забрать к себе из России родственников и друзей.

И опять же, у него нет ответа на то, что россиянам делать на Украине и где жить. Тем более в условиях русофобии, набирающей обороты, как снежный ком, и уничтожения любого намека на "русский мир". Чтобы подчеркнуть всю свою серьезность, Омелян даже напялил на себя военный камуфляж, чем вызвал негодование минобороны.

После неудавшейся узурпации власти путем введения всеобщего военного положения получивший от Ангелы Меркель и вашингтонского обкома по рукам (или даже подзатыльник?) Порошенко продолжает шкодить.

Чтобы отвлечь внимание от своей авантюры, результатом которой стали потеря трех судов и пленение 23 моряков, отправленных им на убой, гарант непонятно чего в очередной раз (впервые такое решение было принято в апреле 2014 года) одобрил ограничения (точнее — запрет) на въезд на Украину для россиян от 16 до 60 лет.

Поясняет это Петр Алексеевич тем, что таким образом будет невозможно военнослужащим РФ прибыть на Украину и создать на месте частную армию для его свержения. Правда, в Раде предложили не ограничиваться мужчинами, а и россиянкам показать от ворот поворот, а в идеале — ввести визовый режим с соседями.

Непонятно одно: к чему эти полумеры? Давайте уже достроим великую украинскую стену имени Яценюка (бедолага только 30 метров успел возвести) и наглухо закроемся от агрессора!

Также еще одним отвлекающим от военно-керченского позора маневром стало очередное разрывание "Большого договора" с РФ. Порошенко — он такой: любит быть последовательным и настойчивым, особенно, когда иных козырей (считая Трампа) в его меченой колоде не осталось.

Причем фактически речь идет не о расторжении, а лишь о его непродлении, поэтому даже в случае одобрения Верховной радой предложения президента, соглашение перестанет действовать с апреля 2019 года.

Что все это недальновидное действие даст украинцам? В политическом смысле — может подвиснуть демаркация государственной границы, оговоренная в этом договоре, подписанном в 1997-м Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

В РФ могут не признавать после этого украинские аттестаты и дипломы, не выплачивать украинским гражданам положенные им пенсии, возникнут проблемы по двойному налогообложению и т. д, и т. п.

Реакция на инициативу Порошенко не продлевать "Большой договор" в очередной раз четко показала, что сегодня в Украине есть две оппозиции — прозападная, безоговорочно поддерживающая внешнеполитический курс власти, и проукраинская, которая оценивает каждый шаг с точки зрения интересов страны и простых граждан.

Такие представители прозападной оппозиции, как партии Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и другие, поддерживают каждый шаг власти, нацеленный на разрыв и ухудшение отношений между Украиной и Россией.

Что касается антизападной оппозиции, то председатель политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук выступил в защиту миллионов украинцев, чьи интересы пострадают в результате отказа Киева от пролонгации "Большого договора".

В первую очередь — украинских гастарбайтеров, чьи семьи имеют возможность выживать благодаря заработкам в России. Оппозиционный политик назвал такой шаг Киева тяжелым ударом не только по украинско-российским отношениям, но больше по самой Украине в целом и ее гражданам в частности, напомнив, что "Большой договор" гарантирует безопасность и защиту более чем трем миллионам граждан Украины, находящимся на заработках в России.

Кроме того, на "Большом договоре" базируются около 400 иных соглашений.

Но украинскую "партию войны" не интересует установление мира — им необходимо и выгодно нагнетать военный психоз, антироссийскую истерию и радикальную русофобию. Однако подобная политика совершенно не учитывает тот непреложный факт наличия протяженной (более 2200 километров) границы между странами, обреченными быть соседями.

Не говоря уже о взаимовыгодных торгово-экономических отношениях, родственных и дружеских связях, общих истории, культуре и религии. Поэтому, предрекает Медведчук, украинская власть, осознав всю величину катастрофических последствий для Украины после отказа от пролонгации "Большого договора", со временем будет вынуждена подписать новый.

Отодвигая еще одно свое "окончательное прощание" с Россией на 1 апреля следующего года (то есть на следующий день после первого тура президентских выборов), Петр Алексеевич пытается достигнуть сразу двух целей.

Если ему удастся протиснуться во второй тур, то наверняка факт разрывания договора станет гвоздем его пиар-кампании.

Вместе с тем и сам Порошенко отчетливо понимает, что отсутствие этого договора создаст огромные проблемы для граждан страны (причем всех, а не только российских гастарбайтеров).

Поэтому он и хочет и попиариться сейчас, и отодвинуть печальные последствия своей губительной политики на потом. Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

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