На Украине начался цыганский геноцид?

Зачем на Украине юные радикалы-националисты вдруг стали расправляться с цыганами, вплоть до убийств? По чьей команде и для чего это делается? Кому цыгане вдруг стали мешать и в чем именно? За последние месяцы совершено минимум шесть нападений на цыган.

И еще не понятно, почему это вдруг на Украине цыган перекрестили в так называемых "ромов". Что унизительного усмотрели в слове "цыган" (равно, как и в слове "негр")?

В июне на окраине Львова несколько подростков во главе с 20-летним предводителем, вооруженные ножами, цепями и трубами, напали на цыганский табор. Итогом жестокого побоища стала смерть 24-летнего парня, еще четверо были ранены.

Через неделю уже в Берегово (Закарпатская область) была ранена ножом 30-летняя цыганка. Ей удалось убежать от убийц и забежать в один ближайших домов, но выжить ей не удалось. Местные полицейские оперативно провели расследование и не обнаружили мотивов убийства на гендерной, расовой и национальной почве. И даже не увидели традиционной пресловутой "руки Кремля".

Старший инспектор управления по соблюдению прав человека национальной полиции Украины Оксана Санагурская поведала: "Все восемь задержанных во Львове за нападение на цыган оказались членами одной группировки. Подозреваемые признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь". При этом она сообщила также, что нападение не было случайным, его готовили по определенному плану с целью уничтожения цыганского лагеря.

Кстати, у этой молодежной банды есть и другое имя — Lemberg Jugend. Соединение немецкого названия Львова со словом Jugend — прямое подражание молодежной нацистской организацию НСДАП Hitler-Jugend. Организация сформировалась пять лет назад из числа харьковских футбольных фанатов, позже ее члены вступали в неонацистский батальон "Азов" (запрещен в России). В соцсетях подростки в нацистских и расистских выражениях пишут о евреях, неграх и мусульманах, используют также символику запрещенной в России неонацистской группировки Misanthropic Division. А так на Украине нацизма нет, конечно.

Выживший цыган в больнице рассказал, как убивали его брата: "Ему вспороли живот — воткнули нож и протянули вверх, так что внутренности вывалились". Ему самому нанесли несколько ударов ножом в спину, других нападавшие били молотками и битами. Глава общественной организации цыган Николай Юрченко рассказал о том, что полицейские смогли изолировать погромщиков: "Если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил". Во время нападения в таборе было 14 человек, среди них — беременная женщина (она тоже была атакована) и четверо детей.

Киевская власть не замечала этих преступлений — во всяком случае, не было никакой официальной реакции. И то верно — некогда им. Глава МВД Арсен Аваков, обычно оперативно комментирующий все ему интересное в Facebook, на сей раз это событие, напрямую касающееся его ведомства, пропустил и сообщил, что занят поимкой контрабандистов (вроде бы этим таможенники должны заниматься). Петр Порошенко, видимо, поглощен разбором возможных предвыборных раскладов и обдумыванием того, чего бы еще открыть на Украине. Поэтому как-то комментировать негативные проблемы ему не с руки. Также не отреагировал и генпрокурор Юрий Луценко — возможно, был занят подготовкой операции по раскрытию очередного кремлевского заговора.

И лишь после того, как представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Гольтген возмутился в Twitter: "Мы напуганы в этот раз из-за того, что один человек погиб. Мы ожидаем безотлагательного, полного и прозрачного расследования", — последовала хотя бы какая-то реакция.

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба попробовал оправдаться в Facebook: "Ну это же цыгане. Ну это же геи. Ну это же леваки. Ну это же очкарики. Ну мне просто не понравилось, как он на меня посмотрел. Эта эволюция насилия будет стремительнее, чем кажется. Если не положить ей конец сейчас. Атаки на ромов должны быть остановлены. Они не решают ни одной проблемы. Зато порождают кучу новых — внутренних и международных. Правые вышли из 2014-2015 годов с перспективным статусом защитников и героев. Атаки на слабых со стороны отдельных групп, которые позиционируют себя как носители правой идеологии и чувствуют в себе силу, позорят этот статус".

Погромы цыганских таборов — это полигон для юных "патриотов": власть делает все, чтобы неприкаянная молодежь, не желающая учиться и работать, нашла себе вот такое дикое и варварское применение, сокрушается писательница Елена Маркосян. "До убийства во Львове были и другие погромы, но о них не говорили и арестов не было. Европа, кстати, иначе изгоняла цыган (кстати, ромы — это чисто их термин), но не менее беспощадно. Думаю, что есть поставленная кем-то определенная задача на сокращение общей численности этого народа в Европе. Ибо цыган невозможно взять под контроль — ни власти, ни криминалитету. Они "покупают" власть там, где им это нужно, и предпочитают собственные группы и сети в криминальных схемах. Они — другие, чем мы, и таковыми останутся впредь. А мир меняется. И пока он не может предложить им иной выбор, который их бы заинтересовал или устроил. Их некому защищать, и они это знают. Так что их малочисленность становится хоть какой-то их защитой, позволяющей вписаться в жизнь не кочующих общин, а для власти — удобным полигоном для натаскивания молодняка на способность бить и убивать живых", — заключила эксперт.

"Цыгане — это та часть населения, которую можно выделить по определенному признаку. В данном случае — по национальному. Они и внешне отличаются от "арийцев", которые решили, что имеют право на расправу с теми, кто от них как-то отличается. Типично нацистский подход, — полагает политолог Александр Дудчак. — Это слабо защищенная этническая группа, и за них, как, например, за венгров, заступиться некому. Хотя цыган пытались использовать в своих целях такие известные "демократизаторы", как Сорос со своим фондом. Но сейчас, когда им нужна реальная помощь, о них забыли. Да и ничего крамольного в слове "цыган" нет (впрочем, смотря для кого). А пытаются слово "цыгане" заменить на слово "ромы" всё те же "умники", которые хотят уничтожить слова "мама" и "папа", введя вместо них маразмы "родитель 1" и "родитель 2".

В действительности название "ромы" используется в официальной документации (например, в языковом законодательстве) уже давно. Это веяние Европы, где почему-то название цыган сочли столь же унизительным, как и негр, разъяснил политтехнолог Василий Стоякин. "Если говорить о столкновениях в Киеве, то речь идет о спецоперации полиции, которая сочла возможным самой не мараться, а использовать подконтрольную неонацистскую организацию. Некоторые эксперты полагают, что речь идет о борьбе за рынок наркотиков. Я не являюсь специалистом в этом вопросе, но полагаю, что все проще: полиция получает жалобы на цыган (в Киеве их порядком подзабыли, они начали активно появляться только в 2016–2017 годах), но сама применить силу не хочет, поскольку Европа это не одобрит. Инцидент во Львове произошел по инерции: одна из радикальных молодежных групп решила, что так можно. Оказалось, что это можно только с разрешения полиции и притом без жертв", — резюмирует эксперт.

Действительно, местное население недовольно тем, что "цыгане живут возле их городов: они себя ведут весьма омерзительно, начиная от накидывания гор мусора и заканчивая мелким грабежом", поясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Но всё, что произошло с цыганами на Украине в последнее время, — это "синдром Майдана". Получилось следующее, — комментирует эксперт. — Подрастает молодежь, которая хорошо видит, что на Украине условно осуждают или вообще отпускают на свободу людей, которые убивали или калечили других людей только потому, что они "герои Майдана" или "ура-патриоты". Украинская власть довела до того, что потеряно самое главное — страх перед неотвратимым наказанием за совершенное преступление. Поэтому молодые люди играют в "героев".

Почему именно цыгане стали сегодня главной целью неонацистских боевиков, понятно: они зачастую наименее защищенная часть населения, объясняет украинский политик Александр Голуб. "У них весьма сложные отношения с полицией, с местным населением, они не интегрированы в общественную жизнь. Своего рода идеальные жертвы. А националистическая и даже фашистская накачка последних лет ищет выход. Сотни тысяч подростков уже воспитаны в ненависти к другим нациям, с чувством превосходства коренных жителей, неприятия всего "не своего", пренебрежением к чужой культуре, вере, традициям… Что ж до именования их ромами, то это всего лишь слепое копирование западных подходов. Слово "цыгане" само по себе никакого оскорбительного смысла не несет и нести не может", — считает эксперт.

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