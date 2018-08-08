Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби

К чему приведет внедрение бандеровского приветствия в украинскую армию? С чем оно будет ассоциироваться в подсознании украинских солдат? С преступлениями эсесовцев из "Галичины" или с подвигами "героев небесной сотни"? И как рвение Порошенко по нацификации Украины отразится на его судьбе?

Не скажешь "Героям слава" — прострелим ногу!

Петр Порошенко поручил до Дня независимости Украины разработать законопроект, который закрепит замену военного приветствия в ВСУ "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем!" на приветствие и лозунг бандеровцев "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Законопроект должна утвердить Рада, которая находится на каникулах. Первое заседание намечено на 4 сентября. Тем не менее, министр обороны Степан Полторак заявил, что приветствие будет использовано во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа. Это говорит о том, что на Украине рулят не законы, а "хотелки" отдельных граждан.

Вспомним здесь также слова незабвенного штандартенфюрера Мюллера из фильма "Семнадцать мгновений весны": "Как только где-нибудь вместо слова "здравствуйте" скажут "хайль!" в чей-то персональный адрес, знайте: там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение". Объясним, в чей адрес кричится вышеупомянутое бандеровское приветствие. Это скопированный украинскими националистами лозунг Heil Hitler! (Слава Гитлеру!) — Sieg Heil! (Победе слава!). Кричалка была официально введена на II-м Съезде ОУН* в Кракове в апреле 1941 года.

Поиски других корней, христианских и даже дохристианских, — это вполне объяснимые вещи для украинских троллей, но в подсознании солдат эти приветствия будут ассоциироваться с "подвигами" героев эсэсовских дивизий "Галичина" и "Нахтигаль".

Напомним, что преступления украинских националистов доказаны на судебных процессах, так же как и доказана их прямая связь с нацистами. Весь мир обошла фотография, где фашист целится в обнаженную женщину с ребенком, а она закрывает его телом. Человек в форме СС, который убьет ее и ребенка через секунду, не немец. Он уроженец Западной Украины, служил в дивизии "Галичина", а с 1943 года участвовал в работе карательных групп.

Очевидно, что Порошенко последовательно проводит дальнейшую нацификацию Украины. Основные посылы: Украину от нацистов освободила не Советская Армия, а украинский народ, и немалая заслуга в этом Украинской повстанческой армии (бандеровцев; УПА)*. Как реагируют на это украинцы (не боты и тролли)?

Социальные сети полны возмущением в духе выступления боксера Александра Усика. "Если бы крики "Слава Украине!" вернули мир на Украину, подняли зарплаты и пенсии, я бы 24 часа в сутки орал", — сказал боксер после победы над россиянином Муратом Гассиевым в Москве. Так же, вероятно, думали и немцы в начале карьеры Гитлера. Хочется молиться, чтобы история не повторилась и Украина при нацистах не стала бы процветающей страной. А что же, нет протестующих? Есть, но в ФБ есть такой совет: "Если вы отказываетесь на клич "Слава Украине!" ответить "Героям слава!" или не в курсе, как отвечать, — делайте вид, что вы глухонемой, или же вам прострелят ноги. Как минимум".

Кто возмутится?

Реакции "мирового сообщества" на событие не будет, хотя в Германии приветствие "хайль" и зигование преследуются по закону. А в Польше за бандеровское украинское приветствие могут посадить. Но это, как говорится, "частности". Если Брюссель не смущают лозунги "москаляку на гиляку" и "юдэ геть" на шествии в честь дня рождения Степана Бандеры, то в выражении "Слава героям!" уж точно ничего позорного европейцы не заметят, можно вовсе не вникать в корни происхождения.

Европейский истеблишмент живет сегодня одной мыслью: чем России хуже, тем нам лучше. А то, что Украина стремится со своими фашистскими ценностями в Европу, да что там, никто и никогда ее не примет, думают они. Но как знать, как знать!

Может быть, возмутится Израиль? Отнюдь. Порошенко там вполне рукопожатный. Выступая перед кнессетом, он сказал, что евреи стояли у истоков создания Украины и еврейский язык на Украине после украинского самый распространенный. Ему бурно аплодировали.

Что касается "оплота демократии" США, то Вашингтон с маниакальным упорством из года в год противодействует принятию антинацистской резолюции, предлагаемой Россией в ООН при поддержке десятков других государств. С ними за компанию "воздерживаются" Оттава и — после Майдана — Киев. После ужасов Холокоста позиция Вашингтона должна для Израиля выглядеть дико и неприемлемо. Но как же распроститься с ежегодной помощью в три миллиарда долларов! Безвозмездных!

Заметим, что лично для Порошенко, который, естественно, выполняет определенный заказ, нацификация страны не несет спасения от "гиляки" националистов, которые его туда приведут, как только получат соответствующую команду. Тогда для установления порядка в стране очень пригодятся воспитанные в нацистской идеологии молодые украинцы. Получается, Петр Алексеевич роет себе могилу, с какой стороны ни глянь. Но самый главный вопрос не в этом, а в том, кто и как это потом будет разгребать?

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович, ключевая национальная идея на Украине — национализма. Она "объединяет под своими знаменами довольно большую группу людей, которая готова на очень реакционные действия". Национализм на Украине продвигает идеи шовинизма, фашизма, антисемитизма, сказал эксперт "Правды.Ру".

Первая площадка, где должна реализовываться идеология страны, — это подрастающее поколение, то есть детский сад и школа. И вторая площадка — это армия. "И если люди должны идти убивать других людей, то они должны быть идеологически зомбированы, потому что они не должны думать ни о чем", — продолжил в интервью "Правде.Ру" Александр Федорович.

Украине, по словам психолога, не надо было изобретать велосипед, она взяла то, что уже отработано доктором Геббельсом, то, что уже неоднократно доказывало свою живучесть: распалить националистические настроения, вбить в голову идею превосходства нации, "которая в армии должна вызывать реакцию на уровне условного рефлекса".

"И здесь это приветствие, повторяемое в течение дня многократно, становится рефлекторным, не требует никаких подтверждений, эмоциональной нагрузки, и в этом и состоит идея зомбирования. Если человек многократно повторяет одно и то же движение, оно становится для него привычным, обычным, и он уже перестает задумываться, в чем смысл тех или иных действий", — сделал вывод для "Правды.Ру" Александр Федорович.

* ОУН-УПА — террористические организации, запрещенные в России.

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