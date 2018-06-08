Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Бывший СССР
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ

Мир » Бывший СССР » Украина

Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ? Как запланированное убийство неожиданно превратилось на Украине в фарс? Возмущению западных политиков нет предела. Ведь неуклюжие действия аборигенных властей их колонии вывели из тени действия самих колонизаторов. Сколько убийств уже осуществили СБУ и ЦРУ? Как долго будет продолжаться этот ужасный кровавый цирк? На эти и другие вопросы в авторской видеопрограмме "Необычная неделя" искали ответы главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ. 387911.jpeg
Аркадий Бабченко на пресс-конференции СБУ. Фото: ssu.gov.ua

— Инсценировка убийства, тем более довольно известной медийной личности, — это совершенно беспрецедентное событие. Постановка смерти Бабченко действительно стоит в одном ряду с многочисленными провокациями, в том числе историей с отравлениями. Конечно, Бабченко всегда жил только ненавистью и был, мягко говоря, человеком несимпатичным. Тем не менее много людей им восхищались, считали, что он такой замечательный, и просто искренне горевали по поводу его кончины. И такая провокация — уже перебор даже для них. Потому что здесь использованы человеческие эмоции и сочувствие. Все-таки смерть — это такая вещь, с которой нельзя шутить и играть…

— Это обязательно вернется тем, кто так шутит.

— При этом министр иностранных дел Климкин объяснял, почему это необходимо было сделать. А министр внутренних дел Аваков возмущен такой неадекватной, по его мнению, реакцией международной общественности. Но американский юмористический журнал уже опубликовал шутку, что Бабченко убит уже по-настоящему своей женой, когда пришел домой после этой истории.

— На самом деле, жена его и спасла. Он же сам признался, что сказал ей об этом заранее, предупредил. При этом он попросил у нее прощения на той самой пресс-конференции. Обратите внимание: все это просто пропаганда, точнее, спецпропаганда.

Такую науку изучают во всех военных училищах и более-менее близкого профиля. Это технология войны — как врать на войне. На Украине идет война. И там врут по-военному. Тем более, что убить человека там вообще ничего не стоит.

Ведь сколько уже журналистов на Украине было убито. Минимум пять, а по некоторым оценкам — несколько десятков, притом публично. То есть четыре года постоянных заказных убийств в сфере писателей и журналистов. И это накапливается.

Насколько я понимаю, спецслужбы планировали убить и этого Бабченко. Ведь не жалко же им его абсолютно. Предателя никто жалеть не будет. А убить его было бы выгодно, для того чтобы это легло под встречу "нормандской четверки", под встречу НАТО и другие важные события.

— Еще и чемпионат мира по футболу у нас...

— Да, под конкретные события. То есть им надо запустить историю, как с "Боингом". Опубликовали-то как раз во время Питерского форума. Это было специально под события сделано. Вот так и тут нужно было под очередное событие. У них это уже давно конвейер.

Десятки людей в этой заказухе работают. Его тоже поставили на этот конвейер. Но произошла утечка. По нашей информации, от наших людей, в том числе в Киеве, он рассказал жене по секрету. Она тоже по секрету сказала кому-то еще, информация пошла дальше. В результате украинские и западные спецслужбы получили утечку на этот счет.

— Так ведь их спецслужбы же и готовили…

— Готовили они его убийство физическое — реальное.

— А он как к этому относился?

— Так ему-то они говорили, что это будет не убийство, а розыгрыш. Но планировали его по-настоящему убить. Но благодаря утечке по линии жены этого уже нельзя было сделать, вот и пришлось срочно менять сценарий… А он там абсолютно прижат к стене. То, что ему скажут американские или украинские спецслужбы, то он и будет делать.

— А зачем его предупреждать, если планировали убить? Просто убили бы — и все дела. Им же не в первый раз…

— Удобнее подготовить всю ситуацию, самим создать по нужному сценарию. Потому убийство можно расследовать, и обязательно найдутся какие-то улики. А так их можно заранее подчистить с помощью самой же жертвы.

А когда пошла утечка, они быстренько переключились на другой сценарий — на нынешнюю публичную позицию. Хотя всем понятно, что так разыгрывать на высшем уровне (сразу подключились центральные власти) этот спектакль глупо. Даже для Украины.

— А президент, прокурор, министры были в курсе, что готовится такая провокация?

— Нет, даже Порошенко не был в курсе. По нашей информации, это была работа спецслужб до определенного уровня, у которых есть на такую работу полномочия. А Порошенко, вообще-то говоря, фиктивный президент. Решает же все колониальная администрация, прежде всего представители ЦРУ и госдепа.

— Но Порошенко сказал, что знал...

— А что он мог сказать? Конечно, ему надо показать осведомленность. А реальная система власти там выстроена давно уже. Тем более, Служба безопасности Украины полностью выстроена и находится под контролем ЦРУ.

Конкретно этот "розыгрыш" — инициатива нового руководителя ЦРУ, специалистки по Российской Федерации и по пыткам. Мы как-то забыли, что ЦРУ убило десятки тысяч людей в мире. И все это продолжается.

— Почему вы уверены, что это ее сценарий?

— Потому что почерк, технологии. Это убийство уже какое?… Это массовые технологии — специальная работа ЦРУ. Только когда происходит много убийств, то контролировать все уже нельзя. Ситуация выходит из-под контроля. Поэтому они и хотели разыграть такое заказное убийство.

Они ведут войну, а на войне и не такие вещи бывают — всякое случается. Вот косяк и вышел.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"

Журналистам на Украине выдали черные метки

Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?

США - КНДР: Путина признали закулисным игроком США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ, и еще тайны недели
Темы ЦРУ СБУ Украина Инна Новикова Сергей Федоров Необычная неделя Аркадий Бабченко заказные убийства убийство Бабченко убийства журналистов
Обсудить
Актуальная аналитика
Как заработать
Государство тряхнет старину
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Диалоги
Бог сожалеет о том, что создал человека?
Читательский топ
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Сейчас читают
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком Видео 
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир Видео 
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Одно яйцо в день избавляет от болезней сердца?
Человек
Одно яйцо в день избавляет от болезней сердца? Видео 
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику Видео 
Новости Все >
Бильдербергский клуб решил забрать у США власть над миром
Рассекречено: в 2014 году Януковича должны были сжечь заживо
Нейросеть приговорила сборную России к позору на ЧМ-2018
"Поехали, дед": полицейский унес на спине старика-пенсионера (видео)
Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"
Маму ученицы детсада уволили за правду о "дяде Вове"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украина
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Политика
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Точка зрения
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Общество
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Мир
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Украина
ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"

Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Происшествия
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Политика
Чичерина ставит вопрос: ФИФА в гостях у России или наоборот?
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Игорь Буккер Государство тряхнет старину Игорь Буккер Любовь Степушова США - КНДР: Путина признали закулисным игроком Любовь Степушова Сергей Лебедев Недовольных ценами на бензин приглашают лечь на рельсы Сергей Лебедев
Комментарии
The Hill: Трамп уволил сотрудницу, отправившую Маккейна "умирать"
Нейросеть приговорила сборную России к позору на ЧМ-2018
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Заселение по реновации начинается еще в 4-х домах
Маму ученицы детсада уволили за правду о "дяде Вове"
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
СМИ: НАТО бросит на Россию флот и две армии
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Маму ученицы детсада уволили за правду о "дяде Вове"
Языковой вопрос: домыслы и реальность
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Путин выпрямил линию
Маму ученицы детсада уволили за правду о "дяде Вове"
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Шизофрения - лишь путь познать неведомое?
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ

Сколько убийств уже осуществили СБУ и ЦРУ на Украине? Как долго будет продолжаться там этот ужасный кровавый цирк? На эти и другие вопросы в авторской видеопрограмме "Необычная неделя" искали ответ﻿ы главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Евросоюз
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Как Италия смертельно отравит еврозону
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался