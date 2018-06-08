Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ

Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ? Как запланированное убийство неожиданно превратилось на Украине в фарс? Возмущению западных политиков нет предела. Ведь неуклюжие действия аборигенных властей их колонии вывели из тени действия самих колонизаторов. Сколько убийств уже осуществили СБУ и ЦРУ? Как долго будет продолжаться этот ужасный кровавый цирк? На эти и другие вопросы в авторской видеопрограмме "Необычная неделя" искали ответы главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Аркадий Бабченко на пресс-конференции СБУ. Фото: ssu.gov.ua

— Инсценировка убийства, тем более довольно известной медийной личности, — это совершенно беспрецедентное событие. Постановка смерти Бабченко действительно стоит в одном ряду с многочисленными провокациями, в том числе историей с отравлениями. Конечно, Бабченко всегда жил только ненавистью и был, мягко говоря, человеком несимпатичным. Тем не менее много людей им восхищались, считали, что он такой замечательный, и просто искренне горевали по поводу его кончины. И такая провокация — уже перебор даже для них. Потому что здесь использованы человеческие эмоции и сочувствие. Все-таки смерть — это такая вещь, с которой нельзя шутить и играть…

— Это обязательно вернется тем, кто так шутит.

— При этом министр иностранных дел Климкин объяснял, почему это необходимо было сделать. А министр внутренних дел Аваков возмущен такой неадекватной, по его мнению, реакцией международной общественности. Но американский юмористический журнал уже опубликовал шутку, что Бабченко убит уже по-настоящему своей женой, когда пришел домой после этой истории.

— На самом деле, жена его и спасла. Он же сам признался, что сказал ей об этом заранее, предупредил. При этом он попросил у нее прощения на той самой пресс-конференции. Обратите внимание: все это просто пропаганда, точнее, спецпропаганда.

Такую науку изучают во всех военных училищах и более-менее близкого профиля. Это технология войны — как врать на войне. На Украине идет война. И там врут по-военному. Тем более, что убить человека там вообще ничего не стоит.

Ведь сколько уже журналистов на Украине было убито. Минимум пять, а по некоторым оценкам — несколько десятков, притом публично. То есть четыре года постоянных заказных убийств в сфере писателей и журналистов. И это накапливается.

Насколько я понимаю, спецслужбы планировали убить и этого Бабченко. Ведь не жалко же им его абсолютно. Предателя никто жалеть не будет. А убить его было бы выгодно, для того чтобы это легло под встречу "нормандской четверки", под встречу НАТО и другие важные события.

— Еще и чемпионат мира по футболу у нас...

— Да, под конкретные события. То есть им надо запустить историю, как с "Боингом". Опубликовали-то как раз во время Питерского форума. Это было специально под события сделано. Вот так и тут нужно было под очередное событие. У них это уже давно конвейер.

Десятки людей в этой заказухе работают. Его тоже поставили на этот конвейер. Но произошла утечка. По нашей информации, от наших людей, в том числе в Киеве, он рассказал жене по секрету. Она тоже по секрету сказала кому-то еще, информация пошла дальше. В результате украинские и западные спецслужбы получили утечку на этот счет.

— Так ведь их спецслужбы же и готовили…

— Готовили они его убийство физическое — реальное.

— А он как к этому относился?

— Так ему-то они говорили, что это будет не убийство, а розыгрыш. Но планировали его по-настоящему убить. Но благодаря утечке по линии жены этого уже нельзя было сделать, вот и пришлось срочно менять сценарий… А он там абсолютно прижат к стене. То, что ему скажут американские или украинские спецслужбы, то он и будет делать.

— А зачем его предупреждать, если планировали убить? Просто убили бы — и все дела. Им же не в первый раз…

— Удобнее подготовить всю ситуацию, самим создать по нужному сценарию. Потому убийство можно расследовать, и обязательно найдутся какие-то улики. А так их можно заранее подчистить с помощью самой же жертвы.

А когда пошла утечка, они быстренько переключились на другой сценарий — на нынешнюю публичную позицию. Хотя всем понятно, что так разыгрывать на высшем уровне (сразу подключились центральные власти) этот спектакль глупо. Даже для Украины.

— А президент, прокурор, министры были в курсе, что готовится такая провокация?

— Нет, даже Порошенко не был в курсе. По нашей информации, это была работа спецслужб до определенного уровня, у которых есть на такую работу полномочия. А Порошенко, вообще-то говоря, фиктивный президент. Решает же все колониальная администрация, прежде всего представители ЦРУ и госдепа.

— Но Порошенко сказал, что знал...

— А что он мог сказать? Конечно, ему надо показать осведомленность. А реальная система власти там выстроена давно уже. Тем более, Служба безопасности Украины полностью выстроена и находится под контролем ЦРУ.

Конкретно этот "розыгрыш" — инициатива нового руководителя ЦРУ, специалистки по Российской Федерации и по пыткам. Мы как-то забыли, что ЦРУ убило десятки тысяч людей в мире. И все это продолжается.

— Почему вы уверены, что это ее сценарий?

— Потому что почерк, технологии. Это убийство уже какое?… Это массовые технологии — специальная работа ЦРУ. Только когда происходит много убийств, то контролировать все уже нельзя. Ситуация выходит из-под контроля. Поэтому они и хотели разыграть такое заказное убийство.

Они ведут войну, а на войне и не такие вещи бывают — всякое случается. Вот косяк и вышел.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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