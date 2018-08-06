Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Бывший СССР
Дети Донбасса
Автор Руслан Веснянко

Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад

Мир » Бывший СССР » Украина

28 июня на Украине был выходной — отмечался День Конституции. Не очень понятно, зачем праздновать то, чего фактически нет, но сейчас речь не о том. В этот день президент Пётр Порошенко сделал громкое заявление, которое, впрочем, мало кого удивило.

Порошенко объявил о том, что собирается поставить в Верховной раде вопрос о внесении изменений в Конституцию. Гарант желает, чтобы в основном законе было записано его желание о вступлении в Евросоюз и НАТО. Тут опечатки нет: речь о желании именно Петра Алексеевича, а не жителей страны. По последним опросам, число сторонников "дружбы" с Североатлантическим альянсом продолжает уменьшаться и нынче колеблется около 40 процентов. По правилам НАТО, вопрос о вступлении в этот союз каждая страна-кандидат должна решить на всенародном референдуме. Но президент Украины хочет пойти по черногорскому пути — там так же обошлись без мнения народа.

Другое писаное правило альянса: не иметь дело со странами, у которых есть территориальные проблемы и/или которые участвуют в военных конфликтах. И по этим признакам также ни Грузии, ни, тем более, Украине в обозримом будущем — при президентском сроке Порошенко (да всей его жизни, пожалуй) — членства не видать. И поэтому подобные постоянные заявления украинского президента вызывают лишь смех у западных партнеров.

Но для внутреннего потребления и, в первую очередь, для своего оставшегося немногочисленного электората Петр Алексеевич продолжает излучать оптимизм и планов громадье: "В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституцию — поправка, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанные друг с другом. Это вступление Украины в Евросоюз и в НАТО".

Разговоры о гипотетическом вступлении страны в Евросоюз стартовали еще в 2007-м и вылились в то, что в 2009 году Украину втянули в так называемое "Восточное партнерство". Это "морковка" Брюсселя, которой он пытается соблазнить шесть стран бывшего СССР: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Но все, что удалось добиться некоторым из этого списка, — безвизовый режим для своих граждан.

Эксперты и политологи отмечают, что нынешнее заявление Порошенко — это попытка еще раз привлечь к себе внимание Запада ("Я свой!") и подбодрить чем-то своих сторонников. Ведь другая обещанная им "конфетка" — приватная Церковь - у кондитера опять не получилась и вряд ли случится.

По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, с приближением к выборам кандидаты станут все красноречивее: "И Порошенко, и Тимошенко, и другие политики будут повторять свои лозунги и обещания. Дескать, выберите меня, а я обязательно подам заявку на вступление и в НАТО, и в Европейский союз и добьюсь этой цели". Но все ли жители Украины желают вступить в военный блок? Скорее нет, чем да.

А руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник тоже считает заявление Порошенко началом его избирательной кампании: "Очевидно, что эти тезисы станут частью программы на президентских выборах в 2019 году. Порошенко ввиду отсутствия экономических достижений и успехов прочих "реформ" таким образом заигрывал с Западом и пытался подготовить себе благоприятную почву для разговора с руководством НАТО перед июльским саммитом".

Но, как известно, полноценного разговора не получилось, ибо Венгрия заблокировала все официальные контакты Украины с альянсом из-за принятого Верховной радой закона об образовании, который делает невозможным обучение в школе на национальных языках, в том числе и на венгерском. Украинские депутаты на это обиделись и поэтому принципиально отказываются отменять дискриминационный закон.

Схожее мнение и у политолога Сергея Слободчука. Он считает, что в свете приближающихся президентских выборов заявление Порошенко можно расценивать как обращение к Европе с целью попытаться получить поддержку своей кандидатуры на выборах в марте 2019-го. "Хотя, с другой стороны, неуёмное желание вступить в НАТО вполне логично — Украина многие годы является партнером альянса. Еще во времена президента Кучмы был подписан с Североатлантическим блоком ряд партнерских соглашений, а программа сотрудничества "Украина — НАТО" практически остается действующей", — напомнил эксперт.

Есть также мнение, что такие заявления Порошенко делаются для повышения упавшего рейтинга, так полагает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. "Необходимо осторожно относиться к заявлениям Порошенко в предвыборный период, ибо он старается набрать очки. Понятно, что Украина никоим образом не есть приоритет для США. Она могла быть лишь одной из тем обсуждения между Путиным и Трампом, но я сомневаюсь, что президент США сообщил об его итогах Порошенко. Иначе Трамп с присущей ему активностью обязательно написал бы об этом у себя в Twitter", — считает эксперт.

Зачем же Порошенко упорно "идет" в ЕС и НАТО, хотя от него столь же постоянно там отпихиваются? Может, у него закончились иные мечты и цели? "Мы будем защищать нашу землю, даже если мы останемся одни, без международной поддержки. Поэтому мы продолжаем развивать вооруженные силы. Если мы будем опираться на наши национальные интересы, на наш народ, на нашу армию — мы победим. Я не собираюсь обращать внимание на политиков, которые играют на популизме, я буду обращать внимание на мнение украинцев. А сегодня больше половины украинцев поддерживают вступление в НАТО, и я уверен, что народ заставит политиков делать то, что нужно", — настойчиво гнет свою линию президент, игнорируя данные соцопросов.

А данные социологии показывают, что эти темы по-прежнему популярны в украинском обществе и, главное, они очень важны для базового электората самого Петра Порошенко, поясняет политтехнолог, директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин. "То есть, как минимум, апеллирование к этим темам нужно с электоральной точки зрения. Если даже от этого абстрагироваться, то что должен желать политик, зная, что относительное большинство населения выступает именно за это? Что до европерспектив страны, то они такие же, как и раньше, — Украина может стать членом ЕС и НАТО, причем даже в довольно небольшой перспективе — лет через пять-десять. Правда, скорее всего, это будет связано с трансформацией данных институтов. Например, так называемая "Европа разных скоростей" пригодна для интеграции Молдавии и Украины", — прогнозирует политтехнолог.

Похоже, Порошенко решил оставить после себя такие огромные и заполненные дерьмом авгиевы конюшни, что тому, кто его сменит, нужно было совершить подвиг, чтобы их разгрести, отмечает экономист Александр Дудчак. "Своими грязно-грешными конечностями лезет в святое — в дела Церкви и Веры, пытается создать монстра в виде ЕППУЦ. Он все так же никак не угомонится и с евроинтеграцией. Пытается сделать Украину затычкой в каждой дырке натовской бочки. "Здесь мерилом работы считают усталость"? Судя по лицу, устает Петр Алексеевич серьезно. Но эффекта от его деятельности столько же, сколько от усилий однополой пары в зачатии ребенка", — иронизирует политолог.

Порошенко в ЕС и НАТО хочет потому, что это остается доминирующей идеологией существования Украины, другой нет и на иное люди сегодня не согласны, комментирует украинский оппозиционный политический деятель, лидер политической партии "Союз Левых Сил" Василий Волга. "Евросоюз и Североатлантический союз — это главные идеологические призраки, дающие людям хоть какую-то надежду на будущее. Это как бы вместо коммунизма. Мол, придем в Евросоюз и НАТО, и сразу, в одночасье, потребительские блага накроют нас так, как они сегодня сыпятся на американцев (и даже больше). Одним словом, без НАТО и ЕС то, что сегодня осталось от украинской политической нации, потеряет смысл своего существования. Поэтому Порошенко и продолжает дуть в эту дудку, — объясняет политик. — Ведь что может быть альтернативой? Отказ от соглашения с ЕС (что, к слову сказать, есть единственный выход из тупика) и принятие нейтрального статуса. Но вы можете представить себе подобное предложение Порошенко? Что с ним сделают за такую речь националисты и общественное мнение? Его уничтожат еще раньше, чем это неизбежно произойдет через полгода. И главное! Он потеряет единственных гарантов своей безопасности — хозяев ЕС и НАТО — Соединенные Штаты Америки".

Читайте также:

Прецедент создан: Украина войдет в НАТО, как Колумбия

НАТО﻿ - Украина: ее в дверь, она в окно

Вступление Украины в НАТО нужно прежде всего НАТО

Грузию и Украину выставили за дверь НАТО

Такого нам не НАТО?

ЕС восстал: санкции США будут заблокированы ЕС восстал: санкции США будут заблокированы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Хлопнули дверью: НАТО не нужна Украина
Темы НАТО Украина Евросоюз Василий Волга Руслан Бортник Петр Порошенко Василий Стоякин Александр Дудчак Богдан Безпалько Сергей Слободчук Александр Охрименко
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Мы заслужили пенсионную реформу?
Партии
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Украина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Новости Все >
Новая Москва получила за шесть лет 50 соцобъектов
Юный провинциал потребовал зарплату 100 миллиардов рублей
ЦБ Нидерландов не планирует запрещать криптовалюты
В Starbucks можно будет расплатиться биткоинами
Станции метро откроются еще в четырех районах Москвы﻿
ЕС восстал: санкции США будут заблокированы
В американские СМИ утек главный секрет "Арматы"
ЦБ Таиланда разрешил банкам работать с криптой
Разоблачено: почему "Алиса" Яндекса унизила президента Путина
Разводящийся Петросян рассказал о своем наслаждении
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Что нас ждет без Благодатного огня?
Наследие
Что нас ждет без Благодатного огня? Видео 
Читательский топ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

Федеральная Служба Безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.

Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Точка зрения
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Мир
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?

В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.

Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Шоу-бизнес
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Происшествия
В России начали взрывать двери пенсионных фондов

В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.

В России начали взрывать двери пенсионных фондов
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Власти встревожили поселения иностранцев в Центральной России
Экономика
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
Руслан Веснянко Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад Руслан Веснянко Василий Амирджанов Конгресс США увлекся санкциофилией Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ну очень дорогой Лев Энди Уорхол Соломон Соловьев
Комментарии
Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков
Конгресс США увлекся санкциофилией
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Разводящийся Петросян рассказал о своем наслаждении
Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки
Чего хотят москвичи, которых никто не слышит
Чего хотят москвичи, которых никто не слышит
Конгресс США увлекся санкциофилией
Разводящийся Петросян рассказал о своем наслаждении
Чего хотят москвичи, которых никто не слышит
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки
Конгресс США увлекся санкциофилией
Рассекречена съемка гибели боевого авианосца США
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания

Пoчему для Эфиoпии, как и для СССР, oтказ oт сoциализма oбернулся бoльшoй крoвью и экoнoмическим крахoм? Скoлькo представителей нарoда амхара пoгиблo и пoстрадалo в хoде генoцида? Пoчему амхарский генoцид замалчивается в мирoвoй прессе и oкружен загoвoрoм мoлчания? Об этом "Правде.Ру"м рассказал эксперт.

Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Главная угроза демократии США - русские... мемы
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ