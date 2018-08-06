Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад

28 июня на Украине был выходной — отмечался День Конституции. Не очень понятно, зачем праздновать то, чего фактически нет, но сейчас речь не о том. В этот день президент Пётр Порошенко сделал громкое заявление, которое, впрочем, мало кого удивило.

Порошенко объявил о том, что собирается поставить в Верховной раде вопрос о внесении изменений в Конституцию. Гарант желает, чтобы в основном законе было записано его желание о вступлении в Евросоюз и НАТО. Тут опечатки нет: речь о желании именно Петра Алексеевича, а не жителей страны. По последним опросам, число сторонников "дружбы" с Североатлантическим альянсом продолжает уменьшаться и нынче колеблется около 40 процентов. По правилам НАТО, вопрос о вступлении в этот союз каждая страна-кандидат должна решить на всенародном референдуме. Но президент Украины хочет пойти по черногорскому пути — там так же обошлись без мнения народа.

Другое писаное правило альянса: не иметь дело со странами, у которых есть территориальные проблемы и/или которые участвуют в военных конфликтах. И по этим признакам также ни Грузии, ни, тем более, Украине в обозримом будущем — при президентском сроке Порошенко (да всей его жизни, пожалуй) — членства не видать. И поэтому подобные постоянные заявления украинского президента вызывают лишь смех у западных партнеров.

Но для внутреннего потребления и, в первую очередь, для своего оставшегося немногочисленного электората Петр Алексеевич продолжает излучать оптимизм и планов громадье: "В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституцию — поправка, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанные друг с другом. Это вступление Украины в Евросоюз и в НАТО".

Разговоры о гипотетическом вступлении страны в Евросоюз стартовали еще в 2007-м и вылились в то, что в 2009 году Украину втянули в так называемое "Восточное партнерство". Это "морковка" Брюсселя, которой он пытается соблазнить шесть стран бывшего СССР: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Но все, что удалось добиться некоторым из этого списка, — безвизовый режим для своих граждан.

Эксперты и политологи отмечают, что нынешнее заявление Порошенко — это попытка еще раз привлечь к себе внимание Запада ("Я свой!") и подбодрить чем-то своих сторонников. Ведь другая обещанная им "конфетка" — приватная Церковь - у кондитера опять не получилась и вряд ли случится.

По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, с приближением к выборам кандидаты станут все красноречивее: "И Порошенко, и Тимошенко, и другие политики будут повторять свои лозунги и обещания. Дескать, выберите меня, а я обязательно подам заявку на вступление и в НАТО, и в Европейский союз и добьюсь этой цели". Но все ли жители Украины желают вступить в военный блок? Скорее нет, чем да.

А руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник тоже считает заявление Порошенко началом его избирательной кампании: "Очевидно, что эти тезисы станут частью программы на президентских выборах в 2019 году. Порошенко ввиду отсутствия экономических достижений и успехов прочих "реформ" таким образом заигрывал с Западом и пытался подготовить себе благоприятную почву для разговора с руководством НАТО перед июльским саммитом".

Но, как известно, полноценного разговора не получилось, ибо Венгрия заблокировала все официальные контакты Украины с альянсом из-за принятого Верховной радой закона об образовании, который делает невозможным обучение в школе на национальных языках, в том числе и на венгерском. Украинские депутаты на это обиделись и поэтому принципиально отказываются отменять дискриминационный закон.

Схожее мнение и у политолога Сергея Слободчука. Он считает, что в свете приближающихся президентских выборов заявление Порошенко можно расценивать как обращение к Европе с целью попытаться получить поддержку своей кандидатуры на выборах в марте 2019-го. "Хотя, с другой стороны, неуёмное желание вступить в НАТО вполне логично — Украина многие годы является партнером альянса. Еще во времена президента Кучмы был подписан с Североатлантическим блоком ряд партнерских соглашений, а программа сотрудничества "Украина — НАТО" практически остается действующей", — напомнил эксперт.

Есть также мнение, что такие заявления Порошенко делаются для повышения упавшего рейтинга, так полагает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. "Необходимо осторожно относиться к заявлениям Порошенко в предвыборный период, ибо он старается набрать очки. Понятно, что Украина никоим образом не есть приоритет для США. Она могла быть лишь одной из тем обсуждения между Путиным и Трампом, но я сомневаюсь, что президент США сообщил об его итогах Порошенко. Иначе Трамп с присущей ему активностью обязательно написал бы об этом у себя в Twitter", — считает эксперт.

Зачем же Порошенко упорно "идет" в ЕС и НАТО, хотя от него столь же постоянно там отпихиваются? Может, у него закончились иные мечты и цели? "Мы будем защищать нашу землю, даже если мы останемся одни, без международной поддержки. Поэтому мы продолжаем развивать вооруженные силы. Если мы будем опираться на наши национальные интересы, на наш народ, на нашу армию — мы победим. Я не собираюсь обращать внимание на политиков, которые играют на популизме, я буду обращать внимание на мнение украинцев. А сегодня больше половины украинцев поддерживают вступление в НАТО, и я уверен, что народ заставит политиков делать то, что нужно", — настойчиво гнет свою линию президент, игнорируя данные соцопросов.

А данные социологии показывают, что эти темы по-прежнему популярны в украинском обществе и, главное, они очень важны для базового электората самого Петра Порошенко, поясняет политтехнолог, директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин. "То есть, как минимум, апеллирование к этим темам нужно с электоральной точки зрения. Если даже от этого абстрагироваться, то что должен желать политик, зная, что относительное большинство населения выступает именно за это? Что до европерспектив страны, то они такие же, как и раньше, — Украина может стать членом ЕС и НАТО, причем даже в довольно небольшой перспективе — лет через пять-десять. Правда, скорее всего, это будет связано с трансформацией данных институтов. Например, так называемая "Европа разных скоростей" пригодна для интеграции Молдавии и Украины", — прогнозирует политтехнолог.

Похоже, Порошенко решил оставить после себя такие огромные и заполненные дерьмом авгиевы конюшни, что тому, кто его сменит, нужно было совершить подвиг, чтобы их разгрести, отмечает экономист Александр Дудчак. "Своими грязно-грешными конечностями лезет в святое — в дела Церкви и Веры, пытается создать монстра в виде ЕППУЦ. Он все так же никак не угомонится и с евроинтеграцией. Пытается сделать Украину затычкой в каждой дырке натовской бочки. "Здесь мерилом работы считают усталость"? Судя по лицу, устает Петр Алексеевич серьезно. Но эффекта от его деятельности столько же, сколько от усилий однополой пары в зачатии ребенка", — иронизирует политолог.

Порошенко в ЕС и НАТО хочет потому, что это остается доминирующей идеологией существования Украины, другой нет и на иное люди сегодня не согласны, комментирует украинский оппозиционный политический деятель, лидер политической партии "Союз Левых Сил" Василий Волга. "Евросоюз и Североатлантический союз — это главные идеологические призраки, дающие людям хоть какую-то надежду на будущее. Это как бы вместо коммунизма. Мол, придем в Евросоюз и НАТО, и сразу, в одночасье, потребительские блага накроют нас так, как они сегодня сыпятся на американцев (и даже больше). Одним словом, без НАТО и ЕС то, что сегодня осталось от украинской политической нации, потеряет смысл своего существования. Поэтому Порошенко и продолжает дуть в эту дудку, — объясняет политик. — Ведь что может быть альтернативой? Отказ от соглашения с ЕС (что, к слову сказать, есть единственный выход из тупика) и принятие нейтрального статуса. Но вы можете представить себе подобное предложение Порошенко? Что с ним сделают за такую речь националисты и общественное мнение? Его уничтожат еще раньше, чем это неизбежно произойдет через полгода. И главное! Он потеряет единственных гарантов своей безопасности — хозяев ЕС и НАТО — Соединенные Штаты Америки".

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