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Автор Любовь Степушова

"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина получила американские противотанковые комплексы "Джавелин" (Javelin), которые ей обещал еще Обама. Сделка выглядит не такой уж безобидной, якобы политически полезной для предвыборной кампании Порошенко и Трампу — для доказательства того, что он не "полезный идиот" Путина. За сделкой, на самом деле, стоит четкий посыл Киеву — начинать боевые действия в Донбассе.

Война:

Насколько "Джавелины" бесплатны?

Напомним, речь идет о 37 пусковых установках "Джавелин" и 210 противотанковых управляемых ракетах к ним на общую сумму 47 миллионов долларов, переданных Украине "бесплатно". Но бурная радость "свидомых" по поводу исполненной мечты, означающей, что "Америка вместе с нами", быстро сошла на нет. Во-первых, потому что американцы разместили комплексы на западной Украине, а не в Донбассе, а во-вторых, появились сомнения, насколько все это "просто даром".

Так экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш заявил, что Трамп не из тех людей, кто готов сделать что-то за "спасибо", тем более снабжать вооружением другую страну. "Трамп всегда говорил, что даже прямые союзники по НАТО должны платить за свою безопасность. И видя, как мы заключаем контракты по завышенным ценам на поставку американских локомотивов, я очень сомневаюсь, что Украина не заплатит тем или иным боком за эти "Джавелины", — цитирует Филиндаша "ПолитНавигатор".

О том, что "боком это выйдет" все же, пишет издание The Atlantic. Хотя эта сделка "больше лает, чем кусается", Белый дом подчеркивает, что это была "продажа, а не подарок", отмечает автор статьи Наташа Бертран. Она предполагает, что Украина заплатила опосредствованно — купила дорого американский уголь за 80 миллионов долларов и те самые локомотивы за один миллиард долларов от компании GE Transportation. "Порошенко стал заложником Трампа", — сказал автору некий "украинско-американский лоббист".

"Вы нам — победу над Донбассом. Мы вам — контракты на его восстановление"

Бертран, ссылаясь на "Коммерсант", замечает далее, что Порошенко в июне 2017 года "пытался возбудить интерес администрации в содействии прекращения войны на Украине, предлагая американским строительным фирмам 90 процентов всех контрактов на ремонт и восстановление инфраструктуры в оспариваемом Донбассе". Ответ Трампа остался неизвестным, указывает автор.

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То есть, заложник — заложником, а соображает, как заинтересовать американцев, ведь война это всегда последующие кредиты на восстановление. Вот, мол, заодно и выполним ваши (Трампа) предвыборные обещания по оживлению американской промышленности. Возможно, поставки "Джавелинов" — это намек на то, что предложение принято. Тогда надо ждать наступления ВСУ на Донецк и Луганск по "хорватскому сценарию".

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, "поставки оружия — это в любом случае стимулирование или провоцирование Украины к военным действиям". И время выбрано правильно. Если начинать войну, ее можно начинать только весной или летом, потому что есть "зеленка", то есть естественное природное укрытие. Это "меньшие потери, лучшие светомаскировка, передвижение", сказал "Правде.Ру" американист.

Но есть и другие предположения о том, чем расплатилась Украина за "Джавелины". Так, The New York Times считает, что Киев в ответ прекратил расследование эпизодов, связанных с бывшим руководителем избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, которого специальный прокурор Мюллер называет "поддерживаемым Россией украинским политиком". Трамп недавно нанял адвоката, который защищал Билла Клинтона от импичмента, так что, возможно, он боится повторения сценария.

Однако, по мнению Владимира Васильева, "ситуация с казной США выглядит не самым лучшим образом для того, чтобы раздаривать оружие на почти 50 миллионов долларов". Эксперт "Правды.Ру" пояснил, что американские законы запрещают поставки оружия в районы, где идет гражданская война. Поэтому делается представление о "широком жесте", что это некий подарок или бесплатно.

На самом деле, по словам Владимира Васильева, все будет оплачено Киевом, но бартер маловероятен, потому что за поставки локомотивов и угля федеральная казна ничего не получит. "А вот если эти 50 миллионов Украина оплатит наличными, то это будет статья в доходе федерального правительства", — сказал эксперт "Правде.Ру". "Сейчас якобы бесплатно, а потом американцы объяснят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и "сдерут" с Украины гораздо больше чем эти комплексы стоят. Насколько больше? На 10, 15, 20, 30 процентов — это второй вопрос. Но это будет вдвойне выгодно США", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" Владимир Васильев.

России и Донбассу есть чем ответить?

Остается ответить на вопрос, удастся ли реализовать американо-украинский план по захвату и последующему восстановлению Донбасса? Как ранее сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров, современные российские комплексы типа "Корнет" превосходят "Джавелины" по своим тактико-техническим характеристикам и "в случае необходимости могут быть переданы Донецкой и Луганской народным республикам". По словам эксперта "Правды.Ру", республики и сейчас располагают "советскими средствами", которые "достаточно эффективны, как показала война в Сирии", например, ПТРК "Конкурс".

Однако самым главным ответом на агрессию будет признание Россией ЛДНР со всеми вытекающими последствиями, сказал Михаил Александров в интервью "Правде.Ру".

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Темы оружие Донбасс Джавелин США-Украина Дональд Трамп Петр Порошенко поставки оружия война на Украине война в Донбассе Владимир Васильев Михаил Александров противотанковые комплексы
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Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
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