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Автор Руслан Веснянко

Нужна ли Европе Украина с Бандерой

Мир » Бывший СССР » Украина

Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значатся несколько событий, связанных с ОУН и УПА, в частности торжественное празднование 110-й годовщины со дня рождения Бандеры.

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Постановление смогли принять лишь с третьей попытки — его поддержали 232 народных депутата при 226 необходимых. "Общегосударственное празднование годовщин важных событий общественно-политической жизни и юбилеев выдающихся персонажей — важная составная часть госполитики национальной памяти", — указано в пояснительной записке документа.

Одновременно министерству образования поручено провести в учебных заведениях соответствующие занятия с целью популяризации перечисленных в постановлении юбиляров и событий. Министерство культуры проведет соответствующие выставки, национальный банк выпустит памятные монеты, а "Укрпочта" — конверты и марки.

Парламентский календарь — документ обширный, поэтому обратим внимание только на некоторые события, которые украинский парламент считает обязательными для празднования:

— 1000-летие начала правления киевского князя Ярослава Мудрого;

— 875-летие издания галицкого Евангелия;

— 550-летие получение магдебургского права городом Бобрка;

— 360-летие Конотопской битвы (8 июля);

— 100-летие создания Одесской киностудии;

— 90-летие создания Организации украинских националистов;

— 80-летие начала Второй мировой войны;

— 75-летие создания Национального транспортного университета.

Учитывая крайнюю зарелигиозированность украинской власти в последнее время, празднование "дня рождения" рукописного Евангелия 1144 года, древнейшего из достоверно датированных славянских рукописей Евангелия, не вызвало бы удивления, если бы не один нюанс: хранится оно в Историческом музее в Москве.

Не уверены, что все жители Украины разбираются в сути так называемого магдебургского права, а также знают о том, где находится маленький городок Бобрка (с населением менее 4000 жителей), так что будет повод прояснить оба этих вопроса.

Еще менее понятно, зачем в число дат для празднования попала печальная дата начала самой кровопролитной войны в истории человечества. Тем более, что современная и независимая Украина имеет к этому началу весьма опосредованное отношение.

Что касается Конотопской битвы, то вот что о ней сообщает "Википедия": "Это одно из сражений русско-польской войны, произошедшее 8 июля 1659 года вблизи Конотопа. Осаждавшее крепость русское войско князя Алексея Трубецкого противостояло прибывшим войскам коалиции, которую организовал ориентированный на Речь Посполитую гетман Иван Выговский. В коалицию входили составлявшие основную ударную силу крымские татары, лояльная Выговскому часть казаков, польские отряды и наемники из разных стран. Высланные навстречу этому войску дворянская конница князей Пожарского и Львова и отряд казаков гетмана Беспалого, попав в засаду, потерпели поражение, после чего главным силам Трубецкого пришлось снять осаду города и отступить в Путивль. Исход Конотопской битвы, тем не менее, не укрепил положение Выговского в продолжавшейся гражданской войне в Гетманщине и не предотвратил его скорое свержение".

Также в свете декоммунизации не понятно, зачем необходимо вспоминать о том, что 7 ноября 1944 года (то есть во время Великой Отечественной войны) распоряжением Совета народных комиссаров СССР был основан Киевский автомобильно-дорожный институт, в 2000 году переименованный в Национальный транспортный университет.

А вот юбилеи каких личностей, в том числе, будут отмечать в Украине в 2019 году:

— гетмана Ивана Мазепы (родился 20 марта 1639 года в селе Мазепинцы — тогда это была Речь Посполита; был похоронен в румынском Галаце, могила не сохранилась);

— подданного Российской империи, политика, предпринимателя и благотворителя Николая Терещенко (родился 26 октября 1819 года в Глухове, похоронен там же);

— подданного Российской империи, потомка обедневших польских дворян, этнографа-исследователя российского Севера, автора текста гимна Украины Павла Чубинского (родился 27 января 1839 года на хуторе Чубинка Полтавской губернии, похоронен в Борисполе);

— подданного Российской империи, главы директории Украинской народной республики, атамана Симона Петлюры (родился 22 мая 1879 года в Полтаве, похоронен в Париже);

— гражданина Российской империи и СССР, художника польского происхождения Казимира Малевича (родился в Киеве 23 февраля 1879 года; прах его захоронен близ подмосковной деревни Немчиновка);

— гражданина Российской империи и США, авиаконструктора русского происхождения Игоря Сикорского (родился 6 июня 1889 года в Киеве, похоронен в Стратфорде штата Коннектикут);

— гражданина Австро-Венгрии и Польши, лидера ОУН Степана Бандеры (родился 1 января 1909 года в Старом Угринове королевства Галиции и Лодомерии, похоронен в Мюнхене);

— гражданина СССР и Украины, кинорежиссера Николая Мащенко (родился 12 января 1929 года в селе Меловатка Луганской области; похоронен в Киеве);

— гражданина СССР и Украины Михаила Денисенко, почетного патриарха ПЦУ Филарета (родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области);

— гражданина СССР и Украины, Героя Украины, футболиста и тренера Валерия Лобановского (родился в Киеве 6 января 1939 года, похоронен тоже в Киеве);

— гражданина СССР, Героя Украины композитора Владимира Ивасюка (родился 4 марта 1949 года в Кицмане Черновицкой области, похоронен во Львове).

Вдобавок к празднованию на общегосударственном уровне даты создания ОУН и юбилея ее лидера депутаты Львовского областного совета объявили 2019 год годом Степана Бандеры и ОУН. Ранее и в Житомирской области объявили год Степана Бандеры.

"Националисты из фракции "Народного фронта" прекрасно понимают, что они не попадут в следующий состав Верховной рады. И поэтому они поставили себе целью успеть принять соответствующие законы, — объясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Для них Бандера, УПА и ОУН являются национальными героями и идолами. И по этой причине они будут всегда их прославлять. Хотя лидера "фронтовиков" прекрасно понимают, что значительная часть Европы (и особенно Польша) и даже американцы негативно относятся к украинским националистам вообще и к Бандере в частности. Уверен, что этот состав парламента по инициативе Турчинова и других сторонников Яценюка успеет принять еще много дискриминационных законов (даже если они будут идиотскими)".

Несмотря на то что Украина без стеснения и на государственном уровне прославляет пособников фашистов, какого-либо внятного официального реагирования в ЕС не наблюдается, — обращает внимание украинский политолог Александр Дудчак. — Лишь поляки возмущаются и высказывают свое активное неприятие как личности Бандеры, так и преступной деятельности ОУН и УПА. Бездействие американцев в данном случае также понятно, ведь только США и Украина не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. И когда отсутствует осуждение пропаганды Украиной фашизма, страна скатывается в бездну межнациональной и религиозной ненависти, превращаясь в источник "коричневой заразы" и долговременную "горячую точку".

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Темы Украина праздники памятные даты Верховная рада Степан Бандера Александр Дудчак список праздников Александр Охрименко
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