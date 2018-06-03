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Автор Редакция рубрики "Мир"

"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские радикалы отметились очередной циничной акцией, притащив муляжи гробов к посольству РФ, которые должны были символизировать ответственность российских властей за гибель бойцов так называемой ЧВК "Вагнер". Киевляне "перформанса" не оценили.

Не успел на Украине затихнуть скандал с инсценированной гибелью "независимого журналиста" и "агента СБУ" Аркадия Бабченко, как активисты из националистических кругов киевских "патриотов" отметились новой публичной акцией, причем опять в "околосмертной" тематике. На этот раз "борцы за свободу и европейский выбор Украины" притащили к посольству России в Киеве муляжи гробов из картона с характерными надписями "Груз 200" и российским триколором. Как прокомментировали организаторы действа, этим они обвиняют Россию в гибели ее граждан. По замыслу радикалов, картонные гробы символизируют российских добровольцев так называемой ЧВК "Вагнер", которые гибнут в Сирии и на Донбассе, что якобы скрывают власти РФ.

Но в России и не скрывали, что бойцы ЧВК "Вагнер" работают в Сирии. В частности, в конце марта-начале апреля именно добровольцы-россияне осуществляли вывод боевиков из коридора в Восточной Гуте и помогали фильтровать выходивших, о чем сообщили СМИ. Также в Сети публиковались фотографии героев-"вагнеровцев", действовавших во время боев в Восточной Гуте.

В феврале стало известно, что 14 ребят из ЧВК погибли, участвуя в операции по зачистке отбитых у боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) районов у берегов Евфрата. Тогда на Украине тоже устроили пляску на костях — 14 превратились в 200, а потом и в 400, в ход пошли "списки погибших" с фальшивыми именами. Правда, фейкометов быстро разоблачили, а до представления с гробами тогда дело не дошло.

Возможно, националисты возмущены, что своей работой в Сирии бойцы навредили тайным экономическим интересам неких структур на Украине, так как у пленных и разгромленных боевиков находили боеприпасы украинского производства.

К чести горожан, стоит сказать, что киевляне, проходившие мимо, в массе своей одиозный "перформанс" радикалов не оценили: в мире нормальных людей, которых все же большинство, громких насмешек над смертью, тем более, смертью на войне, не терпят, даже если речь идет о гражданах не самой дружественной страны. "Недоумки, которые положили в гроб саму Украину" — самая мягкая и цензурная характеристика от прохожих в адрес тех, кто устроил весь этот уличный креатив. Но несмотря на призывы горожан, которым вовсе не хотелось смотреть на это, полиция разгонять акцию не спешила, что наводит на мысль об истинном заказчике всего этого циничного спектакля.

Психиатрам могут быть очень любопытны истоки такой сильной тяги особо ярых украинских патриотов и националистов к "мертвечине", ведь это не первый подобный случай. Еще в 2017 году некая группа "патриотов" притаскивала на майдан гроб с манекеном, изображающим ушедшую в отставку главу Нацбанка Украины. Над жертвами несчастных случаев эти люди тоже не упускают шанса поглумиться: в России никогда не забудут отвратительную "шутку" украинского пранкера Вольнова про "триста трупов" на пожаре в Кемерово. Возможно, психиатры и правда найдут медицинские причины, но есть объяснение проще: фантазия у активистов или тех, кто их курирует, бедновата.

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Темы Украина ЧВК Вагнер война в Сирии провокации на Украине
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"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
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"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ

Украинские радикалы отметились очередной циничной акцией, притащив муляжи гробов к посольству РФ, которые должны были символизировать ответственность российских властей за гибель бойцов так называемой ЧВК "Вагнер". Киевляне "перформанса" не оценили.

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