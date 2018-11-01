Санкции Украине - это сигнал Вашингтону

Контрсанкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний -это серьезный удар по экономике Украины, Порошенко и это сигнал Вашингтону.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации, а так же запрет на перечисление средств (вывод капитала), говорится в постановлении правительства, опубликованного 1 ноября.

После просмотра списка, возникают вопросы: Какие цели достигнуты санкциями? Почему нет санкций на олигархов, спонсирующих войну на Донбассе и русофобов — Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Рината Ахметова? Насколько нанесен серьезный удар по предприятиям Украины?

"Правда.Ру" представляет мнения экспертов.

По мнению политолога и публициста Леонида Крутакова, "Порошенко — это первое лицо государства, мы признали его легитимность, и он находится под дипломатической защитой". В целом, по мнению эксперта, санкции против компаний — "это не системные акты". Правительство "постаралось по минимуму, чтобы не наносить ущерб Украине". "Это не выстрел, а предупреждение:"Ребята, вы уже перешагнули определенную черту, поэтому санкции, при дальнейших ваших действиях, будут жестче и серьезнее", — сказал Леонид Крутаков для "Правды.Ру".

Украинский экономист и политолог Олег Соскин придерживается иного мнения. "Эти санкции нанесли серьезный удар по нашим предприятиям, завязанным на российский рынок", — сказал эксперт "Правде.Ру". Например, все предприятия химического цикла по производству удобрений связаны с российским сырьем — газом, и с российскими технологиями. Теперь их надо будет закрывать, или пускать на металлолом, или искать другие рынки, партнеров и источники сырья, отметил Олег Соскин.

"Порошенко оставлен на десерт. Коломойский не живет на Украине, его бизнес отобран, или он отдал его в управление, или продал. К тому же он стал осторожно высказываться о России, отмежевался от власти. Ахметов очень серьезно увязан с Донбассом предприятиями и торговыми сетями, он обеспечивает жизнедеятельность региона и тоже публично против России не высказывается", — пояснил Олег Соскин.

"Есть такое понятие как санкционная цепочка. Если начинают работать санкциями по физическим лицам, то они теряют связи на территории России — идет полный разрыв с российским пространством во всех плоскостях. Ненависть к Порошенко у этих людей, только усилится, потому что они считают, что он виноват во всех их бедах и наживается на войне, а сам в списке не фигурирует", — заключил Олег Соскин.

По словам эксперта "Международного финансового центра Владимира Рожанковского, это ( санкции) ответ на американские меры в отношении наших бизнесменов — Бориса Ротенберга, Олега Дерипаски, у которых блокировали счета и активы. Напрямую мы не можем тоже самое проделать с американским бизнесом, потому что у них есть закон FATCA, запрещающий открывать американцам счета в за рубежом, пояснил эксперт. Ноов Кремле сильно раздражены.

"Через подобные санкции мы хотим донести до американцев, что это больно, что это запрещенный прием, и, соответственно, давайте договариваться. И мы действуем методами Трампа, то есть вносим в список Юлию Тимошенко, зная, что она будет следующим президентом, и делаем ей больно, чтобы потом сказать: "Ну, куда вы без нас денетесь, давайте теперь на наших условиях все перезаключать, и чем быстрей, тем для вас будет лучше", - пояснил Владимир Рожанковский.

По словам эксперта, "надо, чтобы Тимошенко к моменту выборов прочувствовала этот болевой прием, и уже состоялась телефонная беседа на уровне кандидата номер один и нашего президента".

Владимир Рожанковский полагает, что на первых порах украинским предприятиям ограничат перемещение средств в долларах, но не блокируют деятельность этих компаний с Россией. "Мы должны расширять ареол обитания рубля, расширять экспансию капиталов рубля, делать так, чтобы рубль оседал на счетах как можно большего количества стран, которые нас окружают, чтобы они тратили их на нас. Рубль, который сидит в Турции, или Украине, или Молдавии, который ушел от них через конвертацию в доллары, или ушел в неизвестном направлении — это потерянный для нас рубль. А если эти рубли будут тратиться на контракты с нами, значит, и инфляция будет у нас ниже".

Напомним, что в постановлении правтельства записано, что введение российских контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений".

"Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц", — говорится в сообщении правительства.

Указывается также, что отдельные операции попавших под ограничение компаний могут быть разрешены по временным разрешениям правительства РФ.

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