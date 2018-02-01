Казахстан: прорыв в будущее

Казахстан намерен к 2050 году войти в число 30 самых развитых стран мира. Казахстан намерен сформировать новый экономический уклад, основанный на цифровой экономике и опережающем развитии человеческого капитала. Казахстан намерен включиться в четвёртую промышленную революцию.

Все эти, а также и многие другие захватывающие идеи содержались в послании народу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которое было обнародовано 10 января нынешнего года.

И вот в Москве в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" прошёл круглый стол с участием российских экспертов и аналитиков, которые попытались дать оценку этому амбициозному проекту лидера братского государства, а также понять, как он может повлиять на российские программы долгосрочного развития.

Так, проректор РАНХиГС при президенте РФ Андрей Марголин вспомнил, что в своё время присутствовал на защите докторской диссертации Нурсултана Назарбаева. Эксперт рассказал, что как свидетель выступления главы республики, может отметить: многое из того, что было заложено еще тогда, воплощено в жизнь и воплощается сейчас.

- Он защищался, хотя уже и был президентом, как настоящий ученый, и то, что написано в докторской диссертации - это была не просто работа, которая потом будет пылиться на полке. Все эти годы мы наблюдаем воплощение тех идей в программах экономического развития независимого Казахстана, - отметил Марголин.

Он добавил, что согласен с мыслью, что главное при качественной трансформации экономики, совершении модернизационных рывков - это человеческий капитал. Ведь, по сути, для того, чтобы реализовать осмысленную стратегию - нужны люди и нужны деньги, причем именно в таком порядке.

Проректор напомнил, что РАНХиГС тесно сотрудничает с Академией управления при президенте Казахстана, общаясь на разных площадках. И это сотрудничество носит продуктивный характер. "Мы вплотную подошли к реализации совместных образовательных программ", - добавил Марголин.

Выступивший в ходе обсуждения советник президента Торгово-промышленной палаты России Георгий Петров заявил, что многие положения, которые можно извлечь из послания Нурсултана Назарбаева, актуальны сегодня и для России.

Наиболее важен в послании Назарбаева первый шаг изложенной президентом Казахстана программы. Речь идёт об индустриализации на новом этапе технологического развития.

Дело в том, что постиндустриальная экономика принесла много вызовов и противоречий, увеличив разрыв между бедными и богатыми. Поэтому для здоровой экономики, уверен Петров, сегодня важно вернуться к промышленному производству, создающему натуральный продукт.

По его мнению, в послании Назарбаева заложен очень большой позитив для дальнейшего укрепления взаимодействия России и Казахстана как в одностороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза. "Я не знаю ни одной другой страны из ближнего или дальнего зарубежья, где бы работали более восьми тысяч российских предприятий", - отметил советник главы ТПП. - С точки зрения бизнеса Россия и Казахстан во многом схожи, поэтому по обе стороны границы капитаны промышленности, представители бизнеса отстаивают одинаковые позиции, добиваясь улучшения предпринимательского климата.

Огромную работу Казахстана по обеспечению стабильности в регионе Центральной Азии отметил директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Казанцев.

- Мы живем в ситуации, когда растут террористические угрозы, угрозы, связанные с конфликтами региональных держав. Все это, безусловно, негативно сказывается на центрально-азиатском регионе. Потому внешняя политика Республики Казахстан, направленная на созидание мира, на развитие сотрудничества между всеми государствами постсоветского пространства - является важнейшим фактором для сохранения мирной обстановки, - сказал международник.

Кроме того, он заявил, что отстроенная в Казахстане государственно-политическая система работает так, что поставленные президентом Назарбаевым цели - и так на протяжении всего постсоветского периода - всегда реализуются. Это, как отмечает эксперт, выгодно отличает Казахстан от многих стран той же Центральной Азии.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев обратил особое внимание на то, что в послании Назарбаева изложен не перечень отдельных программ. Это послание формулирует единую огромную задачу, которая должна реализоваться в рамках десяти чётко сформулированных направлений работы. Президент Казахстана указал, как превратить сферу цифровой экономики из очень дорогой и очень красивой игрушки в практические действия, уверен Дмитрий Журавлёв. Он также согласен с тем, что крайне непросто развивать человеческий капитал. Промышленность, экономику - ее строят, а человека надо вырастить.

- Если все пункты послания президента Казахстана будут реализованы, эта страна станет как минимум лидером Центральной Азии. Тогда мы увидим экономику нового, четвертого типа, о которой так много говорили, - сказал Журавлев.

Известный российский политолог Аркадий Дубнов, взяв слово, заявил, что не знает ни одной страны постсоветского пространства, которая достаточно регулярно обозначает свои стратегические планы и методы реализации этих планов, - кроме Казахстана. Причем, всему этому республика обязана Нурсултану Назарбаеву. Последние четверть века истории страны показывают, что этот человек понимал, что такое Казахстан на этой евразийской карте, и точно знал, в каком направлении развивать республику.

Программу, которая изложена в послании Назарбаева, Дубнов назвал очень четкой. Это своего рода сетевой график, где поставлены проблемы, способы их реализации, и конкретные практические сроки исполнения.

Напомним: Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана 10 января. Он обозначил 10 задач, которые помогут стране развиваться и процветать и дальше.