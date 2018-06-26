Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?

Генеральная Ассамблея ООН 22 июня приняла резолюцию, разработанную Молдавией, Украиной и Румынией, о выводе российских войск из Приднестровской Молдавской Республики. Кишинев, вероятно, считает, что это победа. Но как он будет ее капитализировать? И что с этой победы получат Киев и Бухарест?

Как российские миротворцы оказались в Приднестровье?

Напомним, что российские миротворцы оказались в Приднестровье после кровопролитной войны начала 1990-х годов между молдавскими силовиками и не признавшими распада СССР ополченцами Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), образованной по итогам референдума 1991 года. В 1992 году между Россией и Молдавией в присутствии руководства ПМР было подписано "Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова". В том же году в регион были введены российские и украинские миротворцы и организована Объединенная контрольная комиссия, задачей которой является контроль за соблюдением режима прекращения огня между конфликтующими сторонами.

26 марта 1995 года в ПМР прошел референдум по вопросу нахождения на территории республики частей 14-й российской армии, которая была там расквартирована при СССР, а позже переведена под юрисдикцию России. Более 90 процентов проголосовавших поддержало пребывание российских войск. С тех пор численность миротворческого контингента, который занимался также утилизацией снарядов и оружия, постоянно сокращался. По некоторым данным, сейчас в Приднестровье находится около 1500 российских военнослужащих.

Как материализовать поддержку "международного сообщества"?

Резолюция Генассамблеи ООН от 22 июня была одобрена делегациями 64 государств, против высказались 14 (среди них Армения и Белоруссия), воздержались 83. Тирасполь выступил против вывода миротворцев, объясняя, что других войск там нет. "Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", — говорится в комментарии к резолюции ООН на сайте министерства иностранных дел республики. В Тирасполе также отметили, что трансформация российской миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдавией. Российский МИД назвал резолюцию "провокационной и одиозной".

Молдавия не раз поднимала вопрос о выводе российского контингента на международных площадках, но первый раз — на таком высоком уровне. Кажется, что это победа и надо бежать ее отмечать. Но что дальше? Как эту победу реализовывать в дела? Напрашиваются выход из договора 1992 года, объявление российских войск оккупационными и блокада ПМР совместно с Украиной (которая вывела своих миротворцев) при поддержке военной силы из Румынии, за которой стоит НАТО. Кстати, такие директивы у МВД Румынии есть давно, как и соглашение с Молдавией. Далее, вероятно, Россия должна испугаться давления и новых санкций и вывести миротворцев.

Как сказал "Правде.Ру" декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, если Молдавия денонсирует договор от 1992 года, руководство Российской Федерации может признать результаты референдума о независимости ПМР и присоединении Приднестровья к России (2006 года. — Ред.). "Мир в горячих точках на постсоветском пространстве поддерживается усилиями и доброй волей Российской Федерации", — подчеркнул эксперт "Правды.Ру". По его мнению, если "западные партнеры или оппоненты" захотят этот мир нарушить, то Россия, которой принадлежит "контролирующая сила", может принимать решения по своему усмотрению.

Почему Молдавия не денонсирует договор 1992 года?

Но у Молдавии есть несколько причин не денонсировать соглашение. Во-первых, не в интересах Кишинева идти к прямому военному противостоянию с РФ, сказал корреспонденту "Правды.Ру" Александр Шатилов. Что касается блокады, то она и сейчас есть как со стороны Киева, так и со стороны Кишинева. Но так как Молдавия и Украина "очень неблагополучные страны в социально-экономическом положении, то ужесточением блокады они нанесут удар по своим же жителям".

Во-вторых, "Молдавия не хочет беспорядков в собственной стране, где половина населения настроена пророссийски, а половина — прорумынски", продолжил эксперт "Правды.Ру". Добавим, что, может быть, в этом и есть интерес румынских националистов — в результате военных действий и раскола Молдавии прибрать к рукам молдавские земли. А интерес Киева, помимо нанесения ущерба России — в решении территориальных споров с Румынией путем присоединения заселенных украинцами территорий на левом берегу Днестра в обмен на часть Бессарабии.

Но есть другое объяснение событий. Победы никакой не наблюдается, а есть желание выслужиться перед "вашингтонским обкомом" и Брюсселем, которые недовольны коррупцией и дискредитацией европейской демократии после отмены Верховным судом выборов в Кишиневе, потому что выиграл не тот кандидат, какой надо.

Как голосовали члены ЕАЭС

Любопытно, почему не все члены ЕАЭС в голосовании на Генассамблее поддержали Россию. Александр Шатилов считает, что голосование Армении объясняется тем, что "режим Пашиняна еще не определился со взглядами": "Над Арменией нависла угроза потери Карабаха. Тем более, что Азербайджан осуществляет очень серьезные военные маневры с очень воинственной риторикой". Белоруссия же "несмотря на экономические разногласия занимает пророссийские позиции в международной политике".

Что же касается позиций Казахстана и Киргизии, то им намекнули, что могут отобрать активы в западных банках, и они сразу же заняли осторожную политическую позицию. "Вся беда нашей внешней политики в том, что мы очень доверяем нашим партнерам на слово, не получая никаких серьезных гарантий", — резюмировал Александр Шатилов в интервью "Правде.Ру".

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