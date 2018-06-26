Генеральная Ассамблея ООН 22 июня приняла резолюцию, разработанную Молдавией, Украиной и Румынией, о выводе российских войск из Приднестровской Молдавской Республики. Кишинев, вероятно, считает, что это победа. Но как он будет ее капитализировать? И что с этой победы получат Киев и Бухарест?
Напомним, что российские миротворцы оказались в Приднестровье после кровопролитной войны начала 1990-х годов между молдавскими силовиками и не признавшими распада СССР ополченцами Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), образованной по итогам референдума 1991 года. В 1992 году между Россией и Молдавией в присутствии руководства ПМР было подписано "Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова". В том же году в регион были введены российские и украинские миротворцы и организована Объединенная контрольная комиссия, задачей которой является контроль за соблюдением режима прекращения огня между конфликтующими сторонами.
26 марта 1995 года в ПМР прошел референдум по вопросу нахождения на территории республики частей 14-й российской армии, которая была там расквартирована при СССР, а позже переведена под юрисдикцию России. Более 90 процентов проголосовавших поддержало пребывание российских войск. С тех пор численность миротворческого контингента, который занимался также утилизацией снарядов и оружия, постоянно сокращался. По некоторым данным, сейчас в Приднестровье находится около 1500 российских военнослужащих.
Резолюция Генассамблеи ООН от 22 июня была одобрена делегациями 64 государств, против высказались 14 (среди них Армения и Белоруссия), воздержались 83. Тирасполь выступил против вывода миротворцев, объясняя, что других войск там нет. "Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", — говорится в комментарии к резолюции ООН на сайте министерства иностранных дел республики. В Тирасполе также отметили, что трансформация российской миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдавией. Российский МИД назвал резолюцию "провокационной и одиозной".
Молдавия не раз поднимала вопрос о выводе российского контингента на международных площадках, но первый раз — на таком высоком уровне. Кажется, что это победа и надо бежать ее отмечать. Но что дальше? Как эту победу реализовывать в дела? Напрашиваются выход из договора 1992 года, объявление российских войск оккупационными и блокада ПМР совместно с Украиной (которая вывела своих миротворцев) при поддержке военной силы из Румынии, за которой стоит НАТО. Кстати, такие директивы у МВД Румынии есть давно, как и соглашение с Молдавией. Далее, вероятно, Россия должна испугаться давления и новых санкций и вывести миротворцев.
Как сказал "Правде.Ру" декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, если Молдавия денонсирует договор от 1992 года, руководство Российской Федерации может признать результаты референдума о независимости ПМР и присоединении Приднестровья к России (2006 года. — Ред.). "Мир в горячих точках на постсоветском пространстве поддерживается усилиями и доброй волей Российской Федерации", — подчеркнул эксперт "Правды.Ру". По его мнению, если "западные партнеры или оппоненты" захотят этот мир нарушить, то Россия, которой принадлежит "контролирующая сила", может принимать решения по своему усмотрению.
Но у Молдавии есть несколько причин не денонсировать соглашение. Во-первых, не в интересах Кишинева идти к прямому военному противостоянию с РФ, сказал корреспонденту "Правды.Ру" Александр Шатилов. Что касается блокады, то она и сейчас есть как со стороны Киева, так и со стороны Кишинева. Но так как Молдавия и Украина "очень неблагополучные страны в социально-экономическом положении, то ужесточением блокады они нанесут удар по своим же жителям".
Во-вторых, "Молдавия не хочет беспорядков в собственной стране, где половина населения настроена пророссийски, а половина — прорумынски", продолжил эксперт "Правды.Ру". Добавим, что, может быть, в этом и есть интерес румынских националистов — в результате военных действий и раскола Молдавии прибрать к рукам молдавские земли. А интерес Киева, помимо нанесения ущерба России — в решении территориальных споров с Румынией путем присоединения заселенных украинцами территорий на левом берегу Днестра в обмен на часть Бессарабии.
Но есть другое объяснение событий. Победы никакой не наблюдается, а есть желание выслужиться перед "вашингтонским обкомом" и Брюсселем, которые недовольны коррупцией и дискредитацией европейской демократии после отмены Верховным судом выборов в Кишиневе, потому что выиграл не тот кандидат, какой надо.
Любопытно, почему не все члены ЕАЭС в голосовании на Генассамблее поддержали Россию. Александр Шатилов считает, что голосование Армении объясняется тем, что "режим Пашиняна еще не определился со взглядами": "Над Арменией нависла угроза потери Карабаха. Тем более, что Азербайджан осуществляет очень серьезные военные маневры с очень воинственной риторикой". Белоруссия же "несмотря на экономические разногласия занимает пророссийские позиции в международной политике".
Что же касается позиций Казахстана и Киргизии, то им намекнули, что могут отобрать активы в западных банках, и они сразу же заняли осторожную политическую позицию. "Вся беда нашей внешней политики в том, что мы очень доверяем нашим партнерам на слово, не получая никаких серьезных гарантий", — резюмировал Александр Шатилов в интервью "Правде.Ру".
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