Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"

Руководство Молдавии всячески выслуживается перед Западом, чтобы оставаться у власти как можно дольше и воровать западные деньги, сказал "Правде.Ру" председатель Общественного совета Молдавии "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

Напомним, резолюция с призывом вывести из Приднестровья российский миротворческий контингент была принята на пленарном заседании Генассамблеи ООН 22 июня. Документ поддержали 64 государства, против выступили 14, и 83 делегации воздержались. Эта пусть и невысокая поддержка вообще выглядит странной, ведь США и ЕС вмешались в дело о выборах главы Кишинева.

Резолюция же, даже если бы была принята абсолютным большинством, все равно носила бы всего лишь рекомендательный характер. Агрессия Молдавии против Приднестровья не грозит. Молдавия, по словам Игоря Тулянцева, не денонсирует договор 1992 года о перемирии и вводе российских миротворцев, а это означает выход на прямое военное противостояние с Россией, что не входит в планы Запада.

Россия напрасно ставит на президента Молдавии Игоря Додона и Социалистическую партию. Это тоже всего лишь содержанты олигарха Плахотнюка, как и лидеры либеральных партий. Главная цена получения влияния на постсоветском пространстве не в деньгах. Но в чем же?

— Что происходит в Молдавии, Приднестровье и вокруг этих стран? Резолюция ООН, с вашей точки зрения, это победа Кишинева? Кому и зачем это понадобилось?

— Данная инициатива, в первую очередь, носит рекомендательный характер и прислушиваться к ней или не прислушиваться — это сугубо внутреннее дело Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Республики. В этом смысле Генассамблея никоим образом не может повлиять на внутренний процесс.

Во-вторых, вся вот эта возня вокруг российских миротворцев и ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровье. — Ред.), которая занимается исключительно охраной самого большого в Европе склада вооружений в Колбасне, ведется нынешним олигархическим антимолдавским режимом. Молдавские либеральные власти играют на своих внешних партнеров. Они разворовывают бюджет страны, попирают основы демократии, свобод и Конституции Молдавии.

Поэтому им все это надо оправдать перед своими западными партнерами исключительно такими антироссийскими выпадами. Потому что ни для чего больше этот режим Западу просто не нужен. Ведь этот олигархический антинародный режим в Молдавии во всем просто дискредитирует знамя европейской интеграции. И на Западе это всё прекрасно понимают.

Единственное, за что Запад может терпеть этих ребят, узурпировавших власть в Молдавии, — это за такие антироссийские выпады и провокации. И чем выше будет подниматься нынешний режим в этом деле (вот добрались до Генассамблеи ООН), тем больше им будут прощаться внутренние провалы, в том числе воровство.

Нынешний режим уже полностью дискредитировал европейскую интеграцию и вообще все демократические принципы. Последние выборы мэра Кишинева, где власть с треском проиграла, а потом Верховным судом отменила результаты, ясно это показали. Понятно, что это еще один шаг к узурпации власти.

Поэтому как раз этим действом на Генассамблее ООН нынешний режим пытается оправдать себя в таком откровенном нарушении законов. Это не просто "обелиться перед Западом". Это вопрос смерти для таких режимов. Потому что только Запад, к сожалению, сегодня умеет свергать режимы.

Именно поэтому такое и творится в странах бывшего Советского Союза, сегодняшнем СНГ, таких как Молдавия, Украина и т. д. Поэтому и Запад, пользуясь принципами, что это сукины дети, что это воры, что это бандиты, но это "наши сукины дети", будет делать все, чтобы эти антинародные режимы сохранить, лишь бы они были максимально антироссийскими. А когда этот пудель выходит из-под контроля, начинает кусать хозяина и бегает к соседу, такой пудель уже не нужен Западу.

Сейчас власти Соединенных Штатов Америки и некоторых европейских стран дали отрицательную характеристику действиям молдавской власти в ситуации с выборами. Возможно, это еще не является черной меткой, но в то же время это очень серьезный для них сигнал.

Понятно, что поскольку вся юстиция и власть узурпированы, то они вынесли решение об отмене местных выборов. И это очень важно. Я думаю, что сейчас от нынешнего режима последует очередная порция антироссийской лапши, которая должна будет попытаться перекрыть это недовольство Запада в отношении поведения режима по поводу местных выборов.

Уже скоро мы увидим, что они обязательно будут искать российских шпионов внутри страны либо делать какие-то громкие антироссийские заявления. По крайней мере, сегодня это единственный инструмент, чтобы перекрыть свои недочеты перед Западом. И поэтому это будет активно использоваться нынешним олигархическим режимом.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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