НАТО учится подавлять жителей Латвии

24 августа 2018 года в Латвии стартовали натовские учения "Namejs 2018". Прибалтийские военные со своими соратниками по противостоянию "российской агрессии" планируют отработать совместные действия по подавлению восстаний жителей страны в городах Екабпилс и Валмиере.

Латвийские власти позиционируют учения как национальные, но в них отчего-то принимают участие военные из стран НАТО. Понятно, что одной из составляющих так называемых европейских ценностей является наплевательское отношение к существующим неувязкам, но все же…

В министерстве обороны Латвии назвали эти учения крупнейшими со времен обретения страной независимости в 1918 году. Ну это когда латышские стрелки делали революцию в Российской империи, охраняли товарища Ленина, а потом составили костяк ВЧК-НКВД, расстреливая русских крестьян из пулеметов.

Надо признать, что карательные акции выходцев из Латвии всегда были успешными, даже во времена Второй мировой войны в составе Ваффен-СС.

Около десяти тысяч военнослужащих Латвии, Албании, США, Чехии, Италии, Канады, Польши, Испании, Литвы и Эстонии в ходе маневров отработают карательные операции на территории страны. Обещают не ограничиваться только двумя городами. Даже предупредили граждан, чтобы те не пугались внезапного появления натовской бронетехники на своих улицах.

По легенде учений, некие граждане или неграждане (есть такой позорный для якобы демократического государства статус жителя Латвии) затеяли несанкционированные митинги. При поддержке коварных "внешних сил" они перерастают в захват власти.

"Внешние силы", надо полагать, это Россия. Кто же посмеет подумать на американцев? Это же именно русские — большие специалисты по цветным революциям.

В связи с возникшей темой несанкционированных митингов и российском опыте обращения с ними сразу вспоминается критика по поводу жесткого обращения с "онижедетьми", как принято называть особо задиристых граждан. Мол, полиция и Росгвардия чрезмерно применяют силу. Из стран Евросоюза, включая и Латвию, то и дело раздаются гневные нравоучения в адрес России на этот счет.

Теперь выясняется, что власти Латвии предполагают не только участие своих военных в подавлении несанкционированных протестов, но и привлекут к силовой "вписке" армии стран НАТО. Иными словами, протестующих планируют усмирять с помощью танков и вооруженных до зубов военных.

Как-то сразу вспоминается история Пражской весны 1968 года, когда войска стран — участниц Варшавского договора за считанные часы оккупировали всю территорию Чехословакии, чтобы предотвратить отклонение страны от намеченного курса соцлагеря.

По идее, легенда нынешних учений в Латвии — это точная калька тех давних событий, на которые до сих пор пеняют России. Запамятовали, что участвовали в той силовой операции и военнослужащие из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Но только Россия по-прежнему виновата.

Выходит, что те же стратегические установки, которые были реализованы во времена СССР тогдашними союзниками, были варварскими. А вот когда этому учатся бойцы НАТО с участием и чешских военнослужащих, это воплощение демократии, прав человека и идеалов свободы.

В прибалтийских республиках пятой колонной, традиционно считают русскоязычное население. Правда стоит заметить, что недовольных положением вещей в экономике региона предостаточно и среди этнических латышей, литовцев и эстонцев.

Кто-то голосует отъездом из страны в поисках лучшей доли в других странах Евросоюза. Примечательно, что за постсоветское время только одна Латвия потеряла не менее четверти своего населения. А кто-то копит свое недовольство и пока молчит, дожидаясь критической передозировки европейским выбором.

Когда взносы в общак НАТО начнут сжирать два и более процентов и без того хворого ВВП прибалтийских государств, вот тогда и может начаться уличная демократия. Видимо, этого и опасаются политические элиты и готовятся к возможным эксцессам.

Разумеется, "Namejs 2018" — это и некий сигнал России. Мол, смотрите, что мы сделаем со своими же гражданами, если вы посмеете заправить русским майонезом местный политический винегрет.

Любопытны итоги учений НАТО в Эстонии в мае 2018 года. На маневрах отрабатывались действия армии и гражданского населения по выявлению русских диверсантов — "зеленых человечков". Бдительные граждане должны были сообщать о присутствии врага своим доблестным военным.

Видеть-то они видели, но не доносили. Стало быть, не сильно огорчатся местные жители реальному появлению русских военных. Это обстоятельство не могло остаться без внимания командования НАТО.

Видимо, поэтому и родилась идея наделить специальными полицейскими полномочиями военных стран НАТО. Вместо дубинок и слезоточивого газа им можно будет применять более радикальные инструменты силового воздействия в отношении населения Латвии и других прибалтийских республик.

Если целью учений "Namejs 2018" является намек России на предполагаемую участь русских жителей Латвии, Литвы и Эстонии, то это они напрасно. Трогать прибалтов никто не планировал и не собирается, но и дорогу в те края русская армия хорошо помнит.

Фото: melkon.lv

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