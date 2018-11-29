Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии

В результате победы в Грузии Саломе Зурабишвили Москва получила предсказуемого в своих действиях партнера, что позволяет сохранить стабильность в регионе. Результаты президентских выборов комментирует политолог Дмитрий Абзалов.

28 ноября в Грузии сотоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала независимый кандидат, которого поддержала правящая партия "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили. Она набрала почти 60 % голосов. Член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и представитель объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе набрал 40 % голосов. Он является сторонником бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

В первом туре Зурабишвили смогла опередить оппозиционного кандидата лишь на 0,9%. Явка во втором туре выборов составила 56%.

Итоги выборов комментирует для "Правды.Ру" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

— Как вы объясните убедительную победу Зурабишвили во втором туре?

— Первый тур проходил в выходной день. В результате значительную часть роста дополнительно пришедшего электората составляла диаспора. То есть это люди которые голосовали за территорией Грузии. Перенос второго дня голосования на будний день обеспечил снижение явки этого электората, которому сложно было добраться до избирательных участков. Это стало важным фактором победы Зурабишвили. Как это ни парадоксально, президента в Грузии выбрало именно население Грузии.

— Это был референдум для власти и она чуть-чуть не проиграла. Почему часть населения хочет возвращения Саакашвили?

— Позиция президента в Грузии сейчас очень незначительная. После проведения реформы фактически все вопросы решаются на уровне парламента и формируемого на его базе правительства. Тем не менее это был вопрос возвращения Саакашвили, вопрос его будущей политической судьбы, поэтому он за эти выборы держался руками и ногами. Поэтому он их не признал. Дело в том, что Вашадзе был как таран, который должен был обеспечить возвращение в политическое поле Саакашвили, которого выгнали с Украины.

Можно сказать, что граждане в Грузии проголосовали фактически против этого возвращения. Но внутриполитическая борьба на этом поле продолжится с прицелом на будущие парламентские выборы.

Президент занимается внешнеполитическими вопросами, поэтому жители Грузии показали, что оценивают, в большинстве своем, события 2008 года как авантюру и потерю, а не как агрессию России. Это очень важный фактор. Высокий процент голосов за оппонента показывает, что есть недовольство социально-экономическим развитием. Грузия восстановила отношения с Российской Федерацией и получает колоссальный туристический трафик. Но при этом не может конвертировать доходы от него в рост доходов населения.

— Какие у России позиции в Грузии?

- Грузия собирается вступать в НАТО и, судя по тому, что говорит Зурабишвили, она это не изменит. Завтра нам никто не скажет, что Грузия признает Абхазию и Южную Осетию. Этого не будет. Но в рамках тех пространств, которые остались для маневрирования, Грузия будет более активна и готова к сотрудничеству и взаимодействию в экономической сфере, социальной сфере. Меньше напряженности будет в региональной составляющей.

То есть враждебных действий: размещения баз НАТО у границ, провокаций по их периметру — это нас в ближайший период, скорее всего, не ждет. Нас не ждет и политический кризис в Грузии. Если пришел бы Вашадзе, то было бы противостояние президент-парламент, президент-правительство. И Саакашвили был бы в этом заинтересован.

В итоге мы получаем партнера, который может быть последователен. То есть, если президент принимает решения, то эти решения реализуются на уровне парламента и правительства. Эта прогнозируемость позиций Тбилиси Российской Федерации более выгодна и безотносительно антироссийскости нынешнего президента. Это открывает возможности для кооперации в различных направлениях и исключает провокационных односторонних индивидуальных действий, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в Закавказье.

Фото:Wikimedia

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