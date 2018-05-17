Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть

В Тбилиси в ночь на 14 мая произошли столкновения между двумя Грузиями: "вестернизированной" и традиционной. Православным и консервативным грузинам надоела европейская толерантность, и они были готовы на решительные действия. Но власти не поддержали большинство, попросив у "либерастов" прощения. О ситуации в Грузии рассказывает "Правде.Ру" Владимир Хомерики.

Представители первой Грузии сидели на площади Руставели с 12 мая и протестовали против "жесткого" рейда полиции по ночным клубам столицы по изъятию наркотических средств. Представители второй говорят о себе в соцсетях как о "гражданской гвардии", уважающей грузинские традиции и ценности.

Как пишет Димитри Авалиани в статье "Комментарий: Грузия — война миров", "у конфликта присутствует четкое геополитическое измерение — вестернизированный грузинский средний класс даже представить себе не может, как возможно иметь какие-либо отношения с Россией. С другой стороны, не имеющие образования, нереализованные молодые люди легко становятся добычей "консервативных" пропагандистов, агитирующих их за возвращение в объятия "единоверного старшего брата".

Ситуацию подогрело заявление опального политика Михаила Саакашвили о том, что протесты связаны с "глубокими разрушительными процессами, возникшими благодаря неформальному правлению миллиардера Бидзины Иванишвили", и что он сам, Саакашвили, намерен исправить ситуацию, вернувшись в Грузию.

"Правда.Ру" попросила прокомментировать события президента Фонда единения русского и грузинского народов, политолога, доктора экономических наук Владимира Хомерики.

— Что происходит в Грузии?

— Это не Бидзина Иванишвили правит Грузией, в стране есть ответственные люди. Это один из шагов многоходовки, которую начал агент ЦРУ Михаил Саакашвили — враг и предатель Грузии. Его выдворили с Украины, и он опять настроился на Грузию, так как ему деваться больше некуда. Его партия "Единое национальное движение" разделилась на несколько частей и продолжает борьбу против народа Грузии, против нынешней грузинской власти.

Это его люди организовали провокацию через наркоманов двух ночных клубов, с которыми якобы жестоко обращались полицейские. Это часть "золотой молодежи", которая по ночам тратит родительские деньги, это не прогрессивная грузинская молодежь. Правительство хотело прищучить наркобаронов, которые процветали при Михаиле Саакашвили, но эта триада из геев, наркоманов и членов партии Михаила Саакашвили, которых я считаю врагами, а некоторых и отбросами общества, занялась разрушительной работой, пытаясь дестабилизировать ситуацию в Грузии.

— В чьих интересах?

— В интересах американцев, которые и сегодня правят Грузией из посольства в Тбилиси. Они держат власти на крючке, пугая их Михаилом Саакашвили и его партией. Это они диктуют, чтобы новые власти даже не взглянули в сторону России. Я рад, что в Грузии нашлись здоровые силы, которые противостоят этой триаде и требуют от властей принять самые серьезные меры к провокаторам. Власти Грузии, конечно, должны быть устойчивей и жестче. Я не понимаю, почему грузинский министр (министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. — Ред.) извинился перед ними, за что?

— Да, это странно выглядит…

— Если ты пытаешься в Грузии восстановить порядок и ведешь борьбу против наркомафии, то это благородное дело и здесь извиняться не за что. Закон есть закон, а идти на поводу у улицы, которую подогревают деньгами олигархов и ажиотажем, — это непристойно. Эту слабинку улица видит и будет усиливать свои акции. Мы знаем печальные примеры уличных переворотов, в Армении недавно таким путем свергли легитимную власть, на Украине это было, в Грузии ранее. Ни к чему хорошему это не приводит.

— Какова вероятность, что Грузия вступит в НАТО?

— Это утопия, это желание, которое много лет преследовал Михаил Саакашвили, ну и нынешние власти находятся под прессингом США и той части общества, которую Михаил Саакашвили оставил им по наследству. Реально Грузии не светит членство в НАТО, государства с неподтвержденными границами не принимают в альянс. Грузия будет исполнять волю НАТО, участвовать в горячих точках, жертвовать своей молодежью в агрессивных целях блока и т. д.

Я думаю, что власти манипулируют статистикой, говоря, что 70 процентов грузин за вступление в НАТО. Народ Грузии абсолютно не надеется на НАТО и понимает, что, кроме дестабилизации, это ему ничего не принесет.

Грузии не светит также вступление в действительные члены Европейского союза. Грузинскому народу сейчас надо сконцентрироваться на стабилизации ситуации, на развитии экономики и на развитии своих дружественных связей как с Россией, так и со странами Евразийского экономического союза.

— Как изменилась Грузия за десять лет после 2008 года? В каком состоянии экономика? Есть чем похвастаться?

— Нечем похвастаться. В Грузии разрушена вся промышленность. Помимо продажи марганца, сегодня Грузия в основном зарабатывает на традиционных субтропических культурах, туризме.

После Михаила Саакашвили ситуация начала улучшаться, государство начало давать кредиты, в основном на развитие сельского хозяйства. Но связанные с США долги и другие держат Грузию в оковах и не дают ее экономике дальше развиваться.

— Что может Грузия предложить Абхазии и Южной Осетии в плане реинтеграции?

— Это тоже очень болевая точка. К сожалению, грузинские власти не проявляют гибкую позицию для начала диалога с абхазским руководством, с абхазским народом. Сегодня де-факто эти две территории признаны независимыми государствами рядом других стран, и поэтому надо начинать разговор, надо налаживать доверительные отношения, если мы хотим прийти к чему-то единому.

Я знаю, что народы Абхазии и Южной Осетии тоже готовы к такому диалогу, и я думаю, что грузинским властям надо откинуть предварительные условия, эти красные линии о территориальной целостности, и начать говорить о новом совместном государстве, федерации, или конфедерации, или каких-то других формах взаимодействия.

Говорить надо и с Российской Федерацией. Я давно призываю и буду приветствовать любую встречу на высшем уровне руководителей российского и грузинского государств. Народ Грузии любит российский народ, вы все это прекрасно знаете, поэтому растет российский туризм в Грузию. Только внешнее вмешательство не дает, в том числе и грузинским властям, охладить эту ситуацию и вернуть дружбу, братские отношения, которые были между нашими народами.

Справка

Сейчас у власти в Грузии находится партия "Грузинская мечта", выигравшая выборы в 2012-м и 2016-м годах. Ее основатель Бидзина Иванишвили сделал заявление о возвращении в политику. Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Представители партии власти назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не за счет территориальной целостности Грузии.

Но дипломатические отношения до сих пор не налажены. Они осуществляются в рамках регулярных встреч в Праге спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

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