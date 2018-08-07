Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию

Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".

Стоит оговориться, что напряженность между Грузией и Южной Осетией нарастали с разной интенсивностью с момента распада СССР, а то и раньше. Но в начале нулевых этот процесс удалось повернуть в более или менее спокойное русло, пока к власти в Грузии на волне "революции роз" в 2004 году не пришел Михаил Саакашвили.

Фактически сразу начались политические, а затем и откровенно военные провокации со стороны грузинских властей. В какой-то момент, все в том же 2004-м, в рамках свей избирательной кампании, Саакашвили приехал в Осетию, не согласовав это с местными властями. И публично заявил, что "это был последний год, когда осетины не голосовали на выборах грузинского президента". И это при том, что абсолютное большинство жителей Южной Осетии (примерно 98-99 процентов) на референдумах высказывалось не только за независимость от Грузии, но и за вход в состав РФ!

Россия же с конца 80-х годов пыталась выступать именно в качестве миротворца. Миротворческий контингент наших войск дислоцировался в Южной Осетии. При этом грузинские власти, а особенно пришедшие на волне "революции роз", видели присоединение Осетии только военным путем.

Саакашвили же, по всей видимости, рассчитывал, что военная агрессия в сторону осетин будет не только "не замечена" Западом, США даже поощрят такой шаг. И в случае захвата республики Грузией признают ее уже грузинской территорией невзирая ни на какие жертвы среди российского миротворческого контингента и мирных жителей Осетии.

В 2008-м многим вообще с трудом верилось, что Россия активно вмешается в этот конфликт и защитит и осетин, и свои интересы. Сейчас, по прошествии десяти лет, уже очевидно, что Саакашвили рассчитывал на этакий блицкриг. Напасть и захватить, пока никто не успел опомниться. И в пятнадцать минут первого ночи 8 августа начался артобстрел Цхинвала. Поначалу грузинские войска захватили несколько сел и вошли на окраины столицы республики. Были убиты российские миротворцы, которые до конца исполняли приказ охранять границы Цхинвала и республики от военных посягательств.

В одном из интервью нынешний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказывал об этом так: "К сожалению, на подступах к городу погибли омоновцы. Я им тогда говорил: надо в город отойти. Но они выполняли приказ, и, надо отдать должное этим героическим ребятам, они не отошли от этого приказа ни на секунду, но и сложили головы".

Через несколько долгих часов на территорию республики вошли российские войска. И уже к концу дня 8 августа стало понятно, что грузинский блицкриг не удался. Дальше началось российское контрнаступление. Операция, которая теперь известна как акт "принуждения к миру".

Параллельно группа кораблей Черноморского флота вошла в территориальные воды Грузии, чтобы блокировать грузинский флот. В итоге, уже 11 августа территория ЮО была очищена от грузинских войск. Российская же армия вступила уже на территорию Грузии. Нашей стороной был занят грузинский город Зугдиди. Город Гори был превентивно покинут грузинскими войсками.

В те же дни активно шла информационная кампания, в рамках которой внезапно оказалось, что агрессор — это Россия. И что именно Россия напала на Грузию. Этой линии повествования придерживается до сих пор Михаил Саакашвили, в прошлом грузинский президент, украинский политик, а теперь, судя по всему, блогер на "Эхе Москвы".

Кстати, последняя его колонка как раз посвящена "героическим сражениям" грузинской армии и "российской агрессии", где он записал в "российские добровольцы", кого бы вы думали, — Шамиля Басаева. При этом Саакашвили рассказывает и про свою принципиальность и храбрость и даже говорит о том, что "Россия получила достойный отпор". Ну, что сказать? Кадры, где Михаил Николозович в рамках телефонного разговора от страха жует собственный галстук, лучше всего показывают степень его беспримерного личного героизма.

В итоге все попытки обвинить Россию в агрессии разбились о вердикт специальной Международной комиссии Евросоюза, которая в ходе своего расследования официально постановила, что агрессором выступала Грузия.

Этот вердикт, впрочем, не остановил ни грузинскую сторону, ни США, которые тогда сыпали заявлениями о вероломном нападении на Грузию со стороны РФ. Впрочем для России тогда события 8 августа тоже стали переломным событием в новейшей истории. Потому что тогда вся страна поняла, что мы реально можем защищать свои интересы, а также реально обеспечивать мир не только на своих границах, но и в приграничных к нам регионах и сопредельных государствах. Ощущение, царившее тогда в российском обществе, можно было бы охарактеризовать как радость от "начала возрождения Империи".

И самое главное — было чувство исторической справедливости. Особенно оно усилилось после того, как россияне увидели кадры из разбомбленного Цхинвала с убитыми и ранеными мирными жителями. Грузинская армия ведь вела обстрел именно по мирному населению, нарушив вообще всякие нормы ведения войны.

Сейчас, через десять лет после той войны, Южная Осетия — развивающаяся республика. Большинство осетин все так же хотят в состав Российской Федерации, а президент Республики Анатолий Бибилов говорит, что рано или поздно это случится. Впрочем сейчас ЮО все больше рассчитывает на свои силы, на свою экономику и активно ведет самостоятельную внешнюю политику. Относительно недавно были установлены торговые связи с Сирией, и они будут только развиваться и укрепляться. И самое главное в том, что сейчас Южная Осетия — это мирная земля и таковой, будем надеяться, останется и впредь.

Что же до Саакашвили и прочих грузинских политиков того времени, которые и развязали эту войну, то их путь тоже всем известен. Кто-то сидит в тюрьме, кто-то, как Саакашвили, в самой Грузии объявлен в розыск. Отношения между Грузией и Россией остаются довольно сложными, но и некоторые позитивные подвижки тоже имеют место. По крайней мере, у нынешнего грузинского руководства хватает ума не бряцать оружием и не претендовать на те прилегающие территории, которые исторически никогда не были Грузией и не хотят быть ее частью и впредь.

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