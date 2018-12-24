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Автор Редакция рубрики "Мир"

Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

С какой целью президент Белоруссии распространяет слухи о том, что Россия готова поглотить Белоруссию, рассказывает эксперт "Правды.Ру" Дмитрий Болкунец.

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25 декабря Александр Лукашенко посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии заявил, что будет обсуждаться компенсация Белоруссии потерь от налогового маневра в нефтяной сфере РФ, а так же цена на покупаемый газ, которую президент хочет уровнять с общероссийской (70 долларов за кубический метр против 127 — сейчас у Белоруссии).

Напомним, что налоговый маневр в РФ предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 году с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Сейчас Россия поставляет нефть в Белоруссию без экспортных пошлин по внутренним ценам. В результате российский бюджет ежегодно теряет около 140 млрд руб. Причем с ростом цен на нефть потери увеличивались, пишет РБК.

Маневр, по мнению Минска, спровоцирует ежегодный рост цен на нефть для республики на 21,3% за тонну, а к 2024-му году цена достигнет мирового уровня. Это приведет к удорожанию розничных цен на нефтепродукты до 6%, соответственно на такую же сумму логистических расходов и так далее — на все товары и услуги. Белоруссия оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти $ 70. В течение шести лет глобальные потери для Белоруссии составят порядка 10 млрд долларов.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации по нефтянке, а затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два "интеграционных сценария", в которых для получения денег Лукашенко придется идти на серьезные уступки. Что же хочет Москва от Минска?

Как сказал "Правде.Ру", политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец, Медведев имеет в виду проекты "Союзного государства" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект "Союзное государство", несмотря на то, что существует 19 лет, так и не был реализован, и к его реализации в полной мере (объединение) не готовы сегодня ни Россия, ни Белоруссия. Поэтому то, о чем говорит Медведев, касается интеграции в рамках ЕАЭС, уверен Дмитрий Болкунец.

Эксперт не считает репрезентативными опросы региональных групп "ВКонтакте" по вопросу объединения с РФ в одно государство (около одной трети белорусов проголосовали за объединение).

"Российская Федерация заинтересована в первую очередь в налаживании отношений с Белоруссией как с суверенным государством, потому что иметь дополнительный голос на международной арене — это было бы очень правильно", — отметил Дмитрий Болкунец. С другой стороны, по его мнению, "любое поглощение Белоруссии может вызвать очень нервную реакцию в мире, которая может иметь и серьезные санкционные последствия для самой Российской Федерации".

По словам политолога, "эти разговоры о том, что Россия давит на белорусский суверенитет идут от самого Лукашенко" через ряд местных изданий. Это делается для того, чтобы попытаться сплотить вокруг президента электорат и номенклатуру, и попытаться дать сигналы Западу, что есть некая мифическая угроза со стороны Москвы.

Лукашенко во время переговоров с Москвой пытается на этой игре независимости выторговать для себя бонусы. "Это не красит белорусского президента. Я замечу, что со стороны Москвы нет никаких посылов о том, что Белоруссии необходимо куда-то вступать и так далее", — резюмировал Дмитрий Болкунец.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил недавно, что  "если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда", а "суверенитет для Белоруссии — это святое".

Отметим, что Москва, вероятно, не может чего-то требовать от Лукашенко в плане ЕАЭС, так как все воросы решаются консенсусом пяти государств-членов, а вот потребовать определиться с Союзным государством — может. Так, предусмотрены, но не приняты общая конституция, единое налоговое пространство, органов управления, в том числе парламента, счетной палаты, комиссии по правам человека, суда и прочего.

Нет единой валюты и единого эмиссионного центра, не реализуется и единство в вопросе внешней политики, которая по договору должна быть согласованной сторонами. Пожалуй, это нервирует Кремль больше всего.  

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Темы ЕАЭС белоруссия нефтяной рынок александр лукашенко союзное государство
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