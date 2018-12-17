Будет ли Россия присоединять Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, что под предлогом глубокой интеграции Москва хочет включить его страну в состав РФ.

Как пишет телеграм-канал "Экономика", Лукашенко "ясно понимает все намеки, но считает, что суверенитет для Белоруссии - это святое".

По его словам, постоянно звучат такие "намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны".

Таким образом, считают аналитики паблика "Невротик", Белоруссия уходит в оборону от союзника. По сути, Александр Лукашенко якобы "провёл совещание с высшим руководством Белоруссии, посвященное "российской угрозе". Коллеги из местного издания "Наша Нива" сообщают, что:

1. Решили «до конца стоять за независимость». То есть заполошные подозрения Батьки, что Россия намерена "поглотить Белоруссию", приняты как реальный факт.

2. Сотрудники государственных структур Белоруссии получили поручение «пристальнее следить за информационным полем». Это логично проистекает из п. 1: "следить" - значит конструировать в данном случае; потому что белорусское общество, в отличие от руководства, по поводу перспектив воссоединения испытывает куда менее тревожные чувства.

​3. Издание также приводит реплику "некоторых людей" из правительства, которые считают, что на "налоговый манёвр" [России] нужно отвечать "не совещаниями, а реформами". А вот когда в наших широтах начинают говорить о «реформах» - это и есть самое тревожное. Опыт подсказывает нехорошее".

Касательно самой идеи, эксперты канала "Хвастун и Соня" напомнили, что "на рублях сидит весь СНГ. С 92 года идея была простая и красивая - собрать 300 млн внутреннего рынка и кайфовать. А украинцев всю дорогу куда-то не туда тянуло, а это 40 миллионов между прочим".

"Давали, дают и будут давать и паспорта и представления в театре имени Белоруссии", - подытожили в сети.

Также некий паблик "Белорусский партизан" сообщает, что якобы анонимные опросы в сети показали, что 30% пользователей VK, Viber, WhatsApp и Telegram из Беларуси готовы были бы стать гражданами России при условии значительного улучшения своего материального положения. Отметим, что редакции не удалось найти подобной записи - несмотря на ее широкое цитирование в соцсетяx (возможно, она была удалена).

Как пишет "Белорусский партизан", более 50% чиновников и военнослужащих Беларуси готовы были бы занять должности не ниже имеющихся в реальном союзном государстве с Россией или в случае объединения с Беларусью в единое государство. Неназванные источники отмечают, что такое решение могут поддержать, рассчитывая на рост достатка, широкое применение своих компетенций, работе на новом высоком технологическом уровне и увеличение своего политического влияния.

Тем временем, Беларусь отложила подписание визового соглашения с Россией. Как пишет паблик "Беларусь головного мозга", похоже "Начинается большой торг. Из-за российского налогового маневра Беларусь потеряет от 8 до 12 миллиардов долларов. Лукашенко ругается и не может договориться с Путиным. Власти РФ намекают на более сильную интеграцию (считай присоединение Беларуси). Лукашенко наводит мосты с Германией. А тут и выборы на носу. Что-то будет".

Ну, а пока Минск опроверг сообщения о закрытом совещании у Лукашенко о независимости. Так что очередной спектакль не за горами. Эксперты канала "Кстати" пишут о том, что "Лукашенко отыгрывает карту защитника независимости страны и поглощения суверенитета Беларуси. Начавшийся конфликт на саммите ЕврАзЭС из-за цены на газ перерос аж в противостояние уровня «холодной войны» США и СССР (во всяком случае так пытаются выставить это СМИ).

Суть конфликта в том, что президенту Беларуси активно транслируют «между строк» Путин, Медведев и Козак, что никаких льгот и уникальных предложений не поступит, пока Беларусь не начнёт глубже интегрироваться в экономику России, а Лукашенко продавать суверенитет за бочку нефти не хочет.

"Мы в редакции придерживаемся мнения, что Батька просто поднимает ставки, устраивая публичную истерию для предстоящих переговоров между ним и Путиным 25 декабря, а заодно растёт его электоральный рейтинг перед предстоящими выборами",- заключают они.