Бунт в Армении: вот он был, и всё?..

В результате апрельских событий в Армении (одни называют это бархатной революцией, другие — государственным переворотом) в стране сменилась власть. 8 мая парламент республики в результате организованного мощного давления площади (чем не майдан?) назначил премьером страны главного возмутителя спокойствия — Никола Пашиняна.

Фото: wikimedia commons

И после того всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Новый премьер напомнил о себе дважды — участием в саммитах СНГ и НАТО. Но в самой стране жизнь бурлит! "Революционеры" неустанно вслух и в соцсетях показывают любовь к новой власти и доказывают правильность ее действия или бездействия. Как и на Украине, начались нападки на каноническую церковь и ее главу — Католикоса всех армян Гарегина II. Хотя сторонники Пашиняна воспринимают как личное и национальное оскорбление любое сравнение ереванской и киевской революций. Видимо, ими получена такая разнарядка.

Я решил дать слово самим армянам — пусть выскажутся и "революционер", и сторонний (насколько это возможно) наблюдатель, и противник новой власти.

Георг Хачатурян, журналист-аналитик, жил в Санкт-Петербурге, сейчас находится в Ереване.

"Что касается обещанных реформ, то несмотря на провозглашенные "временным правительством" реформы и курс на кардинальные структурные изменения в стране Никол Пашинян оказался сильно ограничен в своих действиях и его политика уже выглядит далекой от демократических идеалов.

У самого премьера большой опыт политической деятельности за плечами и опыт перипетий на этом политическом пути. Это в определенной степени компенсирует отсутствие у него опыта управления. Впрочем, долгая оппозиционная деятельность оказала ему и плохую службу: слишком любит красиво говорить. Но, во-первых, слова не подменяют дела. Во-вторых, не всегда получается контролировать поток сознания. Оттого и киксы: то после его прихода к власти снизилось напряжение на линии соприкосновения, то оно повысилось, то он отказывается от помощи ЕС, то считает ее недостаточной. Ну а команда берет с него пример и тоже говорит много, но не так красиво.

А обещанных реформ пока нет. И обещанных внеочередных парламентских выборов придется ждать, как минимум, до следующего лета. Новым властям все недосуг. В них так много детской непосредственности, свежести, силы, нахальства. "Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их наша задача", — говорил известный селекционер Иван Мичурин. Вот они и берут. И, прежде всего, Никол Пашинян — главный символ всесокрушающей энергии новой власти. Разрушая в соответствии с песней старый мир насилья и даже уже национальные институты, а затем… Затем уже неважно. Поверьте, совсем-совсем неважно. Главное, что на обломках их имена обязательно напишут".

Артуш Мкртчян, молодой горячий сторонник новой власти и лично премьера. Был в Москве спортивным журналистом, но нынче полностью увлекся политикой. Считает своим жизненным долгом строить вместе с Пашиняном новую Армению. Ради этого собирается получить армянское гражданство и переехать в Ереван. Чтобы не быть "испорченным телефоном", приведу его прямую речь из публикаций в Facebook. Где его слова, где премьерские — разобрать можно. Но зачем, если у них одна точка зрения на двоих?

"Об экономике. Искоренение коррупции, независимая судебная система и увеличение количества субъектов, активно участвующих в экономической деятельности и формирующих общий "пирог". Пашинян объяснил, почему его команда еще не представила свою экономическую программу: "Раковому больному нельзя назначить аспирин. Окончательный диагноз мы еще не поставили. Масштабы коррупции и воровства таковы, что даже я, будучи журналистом и оппозиционным депутатом, не мог представить. Я в шоке и порой не верю глазам своим. Я понимаю, что у этих людей большие ресурсы и много фейков, через которые они пытаются подорвать доверие народа к новому правительству. Но пускай не надеются. Ни один из них не проскочит. Мы не остановимся".

Об Арцахе. О каких уступках можно говорить, когда Азербайджан не согласен ни на какие уступки? И потом — не будет такого решения арцахской проблемы, которое не устроит армянский народ. Потому что иначе быть не может. У России есть все рычаги, чтобы не допустить войну в Арцахе. И я не верю, что при желании наш стратегический союзник и братская страна не сможет этого сделать. Это может поменяться только при изменении геополитических интересов. У нас с Россией не должно быть темных сторон в наших отношениях. С нашей стороны нет никаких недоговоренностей.

Урезание полномочий премьера. Да, я обещал, и это будет сделано. Но, скорее, после выборов. Пусть никто не сомневается. Полномочия премьера будут урезаны в пользу парламента. (А кто же будет управлять государством, если и президент, и премьер будут без власти? Опять площадь будет определять жизнь всей страны? Или радикалы, как на Украине? — Авт.)

О 102-й российской военной базе в Гюмри. Зачем она нужна России, Пашинян и Путин это прекрасно понимают. Она находится в Армении, поскольку исходит из военных, политических, геополитических интересов России. В противном случае ее бы там не было. Без союза с Арменией Россия полностью лишится присутствия на Южном Кавказе, а как следствие будет иметь большие проблемы на своем Северном Кавказе. В политике и геополитике не существует просто дружбы и всяких сантиментов. Есть только интересы. В данном случае интересы сторон полностью совпадают.

Об ошибках. Конечно, мы можем ошибаться. Но намеренных ошибок не будет (а намеренная ошибка — это как? — Авт.). И я не представляю ошибок, на которые мы не отреагируем и не сделаем все для их исправления.

О президенте Армене Саркисяне и оппозиции. Президент хочет вести собственную политику? Так вот, ребятки, этого не будет. Не мечтайте. Если хотите вместе с президентом участвовать в политической борьбе, есть цивильный ход. Пусть он подает в отставку, создает партию и вперед вместе с вами, пустозвонами с крайней степенью нарциссизма, участвует в выборах. Иначе даже не рискуйте, отпор будет такой, что мало вам не покажется. Думаю, во главе с Пашиняном мы делаем первые шаги, чтобы из позорной феодально-клептократической территории превратиться в государство.

О критике. Я думаю, что до выборов критиковать Пашиняна и новых назначенцев нужно исключительно по делу, а не исходя из личных симпатий. Я глубоко убежден, что на данном этапе любой другой вариант, кроме Никола, — это или возвращение в болото, или прямой путь в бездну.

О главном. Премьер абсолютно убежден и понимает, что выстраивать долго и упорно придется именно политическую систему. Эта Конституция будет изменена и полномочия главы государства будут урезаны. Пашинян — настоящий political animal в классическом хорошем смысле этого слова (животное в хорошем смысле — это что? — Авт.). Он сейчас не повторяет тех ошибок, которые сделал Саакашвили. Для того чтобы иметь стратегический долгосрочный эффект, политика должна ставиться на первое место, а экономика вытекать из нее. Иначе получается плохо пахнущий вульгарный марксизм.

О выборах. Не проводить выборов прямо сейчас, что выгодно ему, но неправильно с точки зрения политического поля. Экономическое видение и программа будут сформированы к новым выборам. (А как страна будет жить целый год без какой-либо стратегии? — Авт.) Потому что в жутком двухмесячном цейтноте никакой целостной программы написать невозможно. И, естественно, до выборов (и после тоже) будет идти становление его политический силы. Политическое поле Армении только начинает формироваться. И премьер пока никаких серьезных ошибок не допускает".

Вот такое слепое обожание и сотворение идола, абсолютное доверие, никакого сомнения или элементарного логического осмысления. Четыре года назад на майдане были такие же настроения и Порошенко тоже вознесли на трон — натуральный и моральный. Сейчас он со свистом слетает с него. Но да, никакого сравнения ереванских и киевских событий ведь быть не может. Иначе возникнут неудобные вопросы, на которые нет ответов. Например, как Николу в одиночку (пусть даже с горсткой единомышленников) удалось организовать такой почти всенародный бунт? Каковы были финансовые источники организации протестов? Почему спустя 2,5 месяца нет ни хотя бы основополагающих шагов действия кабмина, ни даже примерной даты новых выборов, ради которых якобы и совершалась революция?

Мина Хачатрян, москвичка, блогер, член совета Российской гильдии маркетологов.

"Борьба с коррупцией" — универсальный лозунг, под вдохновляющим воздействием которого в свое время советский народ под предводительством Михаила Сергеевича развалил некогда могучую страну. Позже уже, оседлав танк и путч, Борис Николаевич и Ко под тем же лозунгом махнулся не глядя ресурсами страны на стройные "ножки Буша". Этот же лозунг прекрасно отработал и при свержении Милошевича блогером Джинджичем, и во время "революции роз" в Грузии, организованной американским "садовником" Михаилом Саакашвили. Магический лозунг блестяще отработал и украинский майдан, а теперь показал свою волшебную силу в государственном перевороте в Армении.

Все цветные революции управляются одинаково, но каждая из них реализуется по-своему. На мой взгляд, к "бархатной революции" в Армении кукловоды подошли особенно тщательно, блестяще отработав все технологические звенья. Революционный десант готовился многие годы: гранты, фонды, проплаченные западом 67 официальных и 250 неофициальных религиозных организаций, львиная доля которых — секты с охватом в 350 тысяч человек, ЛГБТ-движение, ежегодное обучение с выездом в США нескольких десятков молодых людей. Семена разрушения (они же клыки революционного дракона) последователи Киссинджера и Бжезинского разбросали по всей Армении среди лидеров многих оппозиционных групп и партий ("Сасна Црер" или "Еркир Цирани"), но плодоносить начал только Никол Пашинян, умудрившийся движение "Кайл ара, мержи Сержин" ("Сделай шаг, откажи Сержу") ловким движением и на одном дыхании духов трансформировать в собственное назначение премьером.

И сегодня, вооружившись все тем же лозунгом, он последовательно воплощает в жизнь завещание спонсора. Никол Воваевич не копирует Петра Алексеевича, он просто действует по заранее предписанному сценарию своих заказчиков. Абсолютно убеждена, что Пашинян далеко не самостоятельная фигура. В сценарии ему отведена роль, с которой он справляется блестяще. Сценаристы великолепно просчитали специфику армянского характера: падкость на лесть и бесконечное доверие к тем, кто мягко стелет и гладит им харизму.

Именно этим и занимается блогер Пашинян, который заливая наивное армянское ухо сказками про чудесное будущее, по сути, выжигает политическое поле, убирая противников и готовя удобную площадку для будущих выборов, спустив с поводка сектантов, находящихся в авангарде протестного движения против армянской Церкви и непокорного новым властям Гарегина II, уничтожая свободу слова руками своих сторонников, создавая иллюзию сверхпопулярности премьера благодаря тысячам фейковых аккаунтов в соцсетях. Его фанаты готовы порвать глотку любому, кто посмеет выступить против любимого идола, и плодят огромное количество ложных сообщений и новостей.

Конечно же, за ним стоят технологии конфабуляции и срабатывает эффект каскадной информации, под давлением которой народ готов поверить, что черное — это белое. Пашинян — великолепная фигура: патологическая себяшка, человек, всю жизнь стремящийся к власти, он готов продать любую Родину, пусть даже если это будет Арцах, за любую возможность войти в историю. И он в нее уже вошел (или вляпался). А вынесут ли его оттуда на крыльях народной любви или ногами вперед, покажет только время".

В заключение мнение нейтрального наблюдателя. "Нынче в Армении сложно открыто протащить откровенно русофобскую идеологию. Слишком многое связывает народы двух стран, слишком беспочвенны могут быть сейчас обвинения России во всех смертных грехах Армении. В случае с Украиной формирование образа России как врага занимало годы, требовало миллиардов долларов, и все равно полностью не достигло ожидаемых целей. Но организаторы майданов умеют играть вдолгую. Особенно если игра стоит свеч. А маленькая Армения имеет непропорционально большой, относительно ее географических размеров, политический вес на карте мира", — комментирует политолог Александр Дудчак.

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