Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие

Россия поставила Армении новейшее оружие на 200 миллионов долларов по кредитному договору. Это делается на фоне обвинений в нарушении суверенитета Армении российскими военнослужащими и планов Еревана принять участие в учениях НАТО в Грузии. Негативных фонов все больше, и они контрастируют с успокаивающими заявлениями о том, что "политический диалог с Арменией налажен".

102 военная база Фото: vk. com

"Вооружение, предоставленное по договору, современное, модернизированное, которого нет даже на вооружении РФ", — цитирует министра обороны Армении Давида Тонояна "Арменпресс". Давид Тоноян отметил, что армяно-российские дружественные отношения скреплены многими договорами, однако не исключил возможности пересмотра некоторых положений в случае необходимости. Не настораживает? А ведь тот же Давид Тоноян был представителем Армении в НАТО, правительство полно русофобов, не исключая самого премьера Никола Пашиняна.

К тому же объявленные десять дней назад в Армении совместные армяно-российские учения оказались совсем не совместными. Как сообщает Deutsche Welle, представители российской армии извинились перед правительством Армении после проведения "необъявленных военных учений на северо-западе в районе деревни Паник". "Неожиданные военные учения вызвали протесты со стороны Армении после того, как российские солдаты спустились в армянскую деревню под названием Паник, развернули военные машины и стали стрелять в мишени", — пишет газета.

А вот, согласно данным командира российской 102-й базы в Гюмри, как пишет агентство Regnum, учения были включены в согласованную с армянской стороной программу боевой подготовки на 2018 год, о чем командование базы в соответствующем порядке оповестило компетентные органы Армении. Правда он признал, что "при выборе места проведения учений не были рассмотрены все возможные неудобства для местных жителей", и принес свои извинения.

Комментируя инцидент, Никол Пашинян отметил, что "виновные должны быть наказаны". "Я рассматриваю этот инцидент как провокацию, направленную на армяно-российские отношения, а также провокацию против суверенитета Армении", — сказал премьер.

Армения, заметим, воюющая страна, военные учения — это отработка определенных навыков. Стоит ли выступать с громкими политическими заявлениями, если Россия у Никола Пашиняна "стратегический партнер"? И где он, тот политический диалог, который, согласно Владимиру Путину, "налажен с армянским государством"? Его совершенно не видно. В ином случае президент России обязан был бы не допустить участия Армении — члена ОДКБ и ЕАЭС — в военных учениях НАТО в Грузии с 1 по 15 августа "Достойный партнер". Ведь Кремль всегда заявлял, что все военные учения альянса, которые проводятся в Грузии, направлены против национальной безопасности России.

Кому же нужны непродуманные решения о продаже новейшего оружия недружественному государству, даже если оно оборонного характера? А если на базу в Гюмри будет совершено нападение, как это случилось в 2008 году в Грузии — на наших миротворцев? Ответный удар будет отражен нашим оружием?

Представим себе, в заключение, как повел бы себя конгресс США в отношении поставок оружия Украине, если бы к власти в Киеве пришло пророссийское правительство? По крайней мере, он отложил бы их исполнение. У нашей же Думы сомнений нет, как впрочем и у правительства.

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, "мне не понятно, что России конкретно угрожает". "Что, в Армении развертывается база НАТО, группировка НАТО, базирование ударных средств НАТО? Нет. В этом случае можно говорить об угрозах. А то, что вы говорите, это не угроза — это медиаинформационный фон. То есть чепуха, не стоящая внимания", — отметил журналист в интервью "Правде.Ру".

Со своей стороны, первый проректор по внешним коммуникациям, заведующий кафедрой "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Константин Симонов заметил для "Правды.Ру", что в Ереване не первый раз меняется власть, "но наши отношения с Арменией сохраняются, потому что без России экономика Армении развивается очень грустно". Армения "никуда не убежит" с нашим оружием, отметил политолог в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". Тем более, что есть такая проблема, как Нагорный Карабах, "которая не позволяет Армении вступать в альтернативные военные союзы". Эксперт "Правды.Ру" добавил, что поставки российского вооружения даже "осложняют уход в НАТО".

"Мы знаем, какие сложности сейчас возникают у Турции при покупке российских противоракетных систем С-300 и С-400, это вызывает жесткую критику США, и Турции постоянно приходится оправдываться".

Кроме того, по словам Константина Симонова, Россия таким образом "пытается удержать Армению и Азербайджан от лобового столкновения. Армения получает чуть больше нашего вооружения, чем Азербайджан, и здесь мы пытаемся уравновесить позиции двух стран, исходя из справедливой логики, что если каждая из стран будет понимать, что по другую сторону баррикад есть сильный противник, это будет сдерживать их от агрессивных действий".

Справка

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, РФ должна предоставить армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.

В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023-го по 2037 год) под три процента годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах. Правительство Никола Пашиняна пришло к власти в апреле после государственного переворота. С трибуны парламента он призвал сохранить союз с Москвой, а за год до этого требовал этот союз разорвать.

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