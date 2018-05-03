Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Потенциальный премьер Армении — по натуре перебежчик, поэтому, куда он побежит после избрания, предсказать весьма трудно. Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы, считают опрошенные "Правдой.Ру" армянские эксперты.

Парламент Армении предпримет новую попытку выбрать премьер-министра страны 8 мая. Предыдущая потерпела неудачу, так как единственная кандидатура — Никола Пашиняна от блока "Елк" (семь процентов на выборах) — не набрала достаточного количества голосов.

Республиканская партия Армении (49 процентов голосов) заявила, что 8 мая проголосует за того кандидата в премьеры, который будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента, сказал в среду, 2 мая, глава фракции республиканцев Ваграм Багдасарян. Заявление последовало после того, как 2 мая демонстранты по призыву Пашиняна перекрыли магистрали, метро и дорогу к аэропорту Еревана, а также парализовали работу железнодорожного транспорта по всей республике.

Перед неудачной попыткой своего избрания Пашинян выступил перед парламентариями. "Мы будем бороться за международное признание Нагорного Карабаха. В условиях, когда Азербайджан не только не проявляет конструктивного подхода, но и на уровне главы государства говорит о "возвращении Еревана" (Азербайджану. — Ред.), ни о каких уступках не может быть и речи", — заявил кандидат в премьеры.

По новой Конституции страны, если премьер не будет избран и со второй попытки, парламент распускают и в течение сорока дней проводятся внеочередные выборы.

Как сказал "Правде Ру" главный редактор "Карабахского экспресса" Карен Захарян, "республиканцы сопротивлялись до последнего, но потом увидели, что за Николом Пашиняном стоит не толпа, а народ, и уступили". Журналист отметил, что Пашинян более десяти лет в политике, он был сначала сторонником Левона Тер-Петросяна (первый президент Армении. — Ред.), потом его взгляды поменялись на прозападные. Тем не менее Карен Захарян не думает, "что Пашинян от России отойдет". "Этого не будет никогда, хоть десять Николов Пашинянов придут, Армения от России не отойдет никогда, по определению", — сказал "Правде.Ру" Карен Захарян.

Решение же карабахского вопроса, по мнению главного редактора карабахского издания, "зависит не от Никола Пашиняна, и не от Левона Тер-Петросяна, и не от Сержа Саргсяна, а от геополитического расклада сил". "Карабахский вопрос не решается переговорами между Арменией и Азербайджаном", — сказал Карен Захарян "Правде.Ру".

Со своей стороны, президент Ереванского геополитического клуба Арман Бошян заметил в своем комментарии для "Правды.Ру", что власти или оппозиция должны были уступить: "У нас в элитах произошел раскол… или договорились, но полиция практически исчезла с улиц, недалеко было до катастрофы". С избранием Пашиняна, по словам политолога, в парламенте формируется некий баланс сил, когда большинство сохраняется за правящей партией, а во главе правительства становится оппозиционный депутат. "Но думаю, что этот баланс ненадолго, потому что если будут повторные выборы, не известно, каким будет распределение сил после этого", — сказал "Правде.Ру" Арман Бошян.

Эксперт "Правды.Ру" согласился с мнением, что Пашинян многократно менял взгляды, что "это вечный оппозиционер и перебежчик". Карабахский вопрос, по мнению Армана Бошяна, будет решаться исходя из удержания статуса-кво: "Это вопрос влияния внутренних и внешних сил, это вопрос сложившейся геополитической ситуации".

Политолог затруднился ответить на вопрос "Правды.Ру" о том, какую политику Пашинян будет вести в отношении России "ввиду переменчивости его взглядов". "Он договорился с (Гагиком) Царукяном (это главный олигарх страны), поэтому заявления Пашиняна о том, что он выступает против олигархов, вызывают очень большие сомнения", — продолжил эксперт "Правды.Ру".

"В Армении присутствует эйфория, потому что ненависть к правящей партии зашкаливала. Люди надеются на позитивные перемены, но реальная политика — дело сложное. Ситуация настолько запутанная, что я даже боюсь давать прогнозы… Я могу сказать, чего нам удалось избежать. Нам удалось избежать кровопролития и войны с Азербайджаном, так как Баку мог воспользоваться ситуацией", — сделал вывод Арман Бошян в интервью "Правде.Ру".

Справка. Состояние Гагика Царукяна оценивается в сумму от 500 миллионов до одного миллиарда долларов США. С 2003 года он является депутатом парламента Армении от созданной им партии "Процветающая Армения". Партия пошла в нынешний парламент, набрав проходные семь процентов голосов. С предыдущим правительством у него были напряженные отношения. Вхож в кабинет посла США. Так, 10 октября 2012 года, как отметило агентство Regnum, он был на встрече с Джоном Хефферном, "в ходе которой собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов внешней и внутренней политики страны, экономической ситуации в Армении".

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