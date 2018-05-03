Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир » Бывший СССР
Другие Украина Прибалтика Грузия Белоруссия Молдавия Армения Узбекистан
Автор Редакция рубрики "Мир"

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Мир » Бывший СССР » Новости Армении

Потенциальный премьер Армении — по натуре перебежчик, поэтому, куда он побежит после избрания, предсказать весьма трудно. Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы, считают опрошенные "Правдой.Ру" армянские эксперты.

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?. 386574.jpeg

Парламент Армении предпримет новую попытку выбрать премьер-министра страны 8 мая. Предыдущая потерпела неудачу, так как единственная кандидатура — Никола Пашиняна от блока "Елк" (семь процентов на выборах) — не набрала достаточного количества голосов.

Республиканская партия Армении (49 процентов голосов) заявила, что 8 мая проголосует за того кандидата в премьеры, который будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента, сказал в среду, 2 мая, глава фракции республиканцев Ваграм Багдасарян. Заявление последовало после того, как 2 мая демонстранты по призыву Пашиняна перекрыли магистрали, метро и дорогу к аэропорту Еревана, а также парализовали работу железнодорожного транспорта по всей республике.

Перед неудачной попыткой своего избрания Пашинян выступил перед парламентариями. "Мы будем бороться за международное признание Нагорного Карабаха. В условиях, когда Азербайджан не только не проявляет конструктивного подхода, но и на уровне главы государства говорит о "возвращении Еревана" (Азербайджану. — Ред.), ни о каких уступках не может быть и речи", — заявил кандидат в премьеры.

По новой Конституции страны, если премьер не будет избран и со второй попытки, парламент распускают и в течение сорока дней проводятся внеочередные выборы.

Как сказал "Правде Ру" главный редактор "Карабахского экспресса" Карен Захарян, "республиканцы сопротивлялись до последнего, но потом увидели, что за Николом Пашиняном стоит не толпа, а народ, и уступили". Журналист отметил, что Пашинян более десяти лет в политике, он был сначала сторонником Левона Тер-Петросяна (первый президент Армении. — Ред.), потом его взгляды поменялись на прозападные. Тем не менее Карен Захарян не думает, "что Пашинян от России отойдет". "Этого не будет никогда, хоть десять Николов Пашинянов придут, Армения от России не отойдет никогда, по определению", — сказал "Правде.Ру" Карен Захарян.

Решение же карабахского вопроса, по мнению главного редактора карабахского издания, "зависит не от Никола Пашиняна, и не от Левона Тер-Петросяна, и не от Сержа Саргсяна, а от геополитического расклада сил". "Карабахский вопрос не решается переговорами между Арменией и Азербайджаном", — сказал Карен Захарян "Правде.Ру".

Со своей стороны, президент Ереванского геополитического клуба Арман Бошян заметил в своем комментарии для "Правды.Ру", что власти или оппозиция должны были уступить: "У нас в элитах произошел раскол… или договорились, но полиция практически исчезла с улиц, недалеко было до катастрофы". С избранием Пашиняна, по словам политолога, в парламенте формируется некий баланс сил, когда большинство сохраняется за правящей партией, а во главе правительства становится оппозиционный депутат. "Но думаю, что этот баланс ненадолго, потому что если будут повторные выборы, не известно, каким будет распределение сил после этого", — сказал "Правде.Ру" Арман Бошян.

Эксперт "Правды.Ру" согласился с мнением, что Пашинян многократно менял взгляды, что "это вечный оппозиционер и перебежчик". Карабахский вопрос, по мнению Армана Бошяна, будет решаться исходя из удержания статуса-кво: "Это вопрос влияния внутренних и внешних сил, это вопрос сложившейся геополитической ситуации".

Политолог затруднился ответить на вопрос "Правды.Ру" о том, какую политику Пашинян будет вести в отношении России "ввиду переменчивости его взглядов". "Он договорился с (Гагиком) Царукяном (это главный олигарх страны), поэтому заявления Пашиняна о том, что он выступает против олигархов, вызывают очень большие сомнения", — продолжил эксперт "Правды.Ру".

"В Армении присутствует эйфория, потому что ненависть к правящей партии зашкаливала. Люди надеются на позитивные перемены, но реальная политика — дело сложное. Ситуация настолько запутанная, что я даже боюсь давать прогнозы… Я могу сказать, чего нам удалось избежать. Нам удалось избежать кровопролития и войны с Азербайджаном, так как Баку мог воспользоваться ситуацией", — сделал вывод Арман Бошян в интервью "Правде.Ру".

Справка. Состояние Гагика Царукяна оценивается в сумму от 500 миллионов до одного миллиарда долларов США. С 2003 года он является депутатом парламента Армении от созданной им партии "Процветающая Армения". Партия пошла в нынешний парламент, набрав проходные семь процентов голосов. С предыдущим правительством у него были напряженные отношения. Вхож в кабинет посла США. Так, 10 октября 2012 года, как отметило агентство Regnum, он был на встрече с Джоном Хефферном, "в ходе которой собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов внешней и внутренней политики страны, экономической ситуации в Армении".

Читайте по теме:

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Началось: Армения пошла по пути Украины

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Армения и Азербайджан: Нагорный Карабах оставят в покое?
Темы Армения революция Арман Бошян Азербайджан Никол Пашинян Карен Захарян Нагорный Карабах
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Криптобиржи
Huobi создала фонд для поддержки отечественного бизнеса
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Читательский топ
В ООН по-тихому убирают русский язык
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
"Россия даже более Запад, чем Америка"
Пять причин, почему Запад умирает
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Астролог: рожденные 29.04 энергичны
Формула небес
Астролог: рожденные 29.04 энергичны
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Новости Все >
Ветеранам Великой Отечественной войны раздадут по $150
Офицер ВМС раскрыл слабые места американского флота
Безопасность Крымского моста смогут обеспечить лишь в 2019 году
Пока идет революция: в Армении началась стрельба в банке
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Общая доля евроформата на рынке жилья Москвы достигла 15 %
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Мир
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
"Россия даже более Запад, чем Америка"
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Маккейн попросил позаботиться о дочери
Общество
Маккейн попросил позаботиться о дочери
Общество
В Израиль направят секретные группы
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"

Американский экономист Пол Крейг Робертс считает, что США уверенно ведут мир к Третьей мировой войне, а у России нет иного выбора, кроме как защищаться.

Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Мир
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Мир
Жители Лондона вышли на улицы с портретами Сталина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 03.05 красноречивы Соломон Соловьев Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс Игорь Буккер Георгий Шпагин - отец оружия Победы Игорь Буккер
Комментарии
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Пять причин, почему Запад умирает
Пять причин, почему Запад умирает
Пять причин, почему Запад умирает
Офицер ВМС раскрыл слабые места американского флота
В Израиль направят секретные группы
Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30"
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30"
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30"
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался