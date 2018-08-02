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Автор Любовь Степушова

Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?

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Атака Армении на ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны, сказал "Правде.Ру" армянский политолог Арман Бошян.

Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?. 390366.jpeg

Армения объявила об уголовном преследовании генсека ОДКБ Юрия Хачатурова года и экс — президента Роберта Кочаряна в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 и свержении конституционного строя. Кочяран арестован, Хачатуров выпущен под залог.

Напомним, что 1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестовавшие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. Погибли десять человек, более 250 получили ранения. Хачатуров тогда занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении и командовал разгоном демонстрантов. Кочарян, соответственно, отдавал приказ.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность действиями властей Армении. "Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", — сказал Лавров.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заверил, что проходящие в Армении внутренние процессы не связаны с внешней политикой Еревана. Представитель ведомства подчеркнул, что внешнеполитические приоритеты Еревана направлены на дальнейшее укрепление отношений между Россией и Арменией, в том числе в рамках ЕАЭС и ОДБК.

События комментирует "Правде.Ру" президент Ереванского геополитического Клуба Арман Бошян.

— Насколько это обоснованные обвинения?

— Я не могу говорить, несколько обвинения обоснованы, но если есть вопросы к действующему генеральному секретарю ОДКБ, существует определенная процедура — его нужно отозвать. И только после отзыва провести процедуру заведения уголовного дела, если имеются такие подозрения.

Но заводить уголовное дело на действующего генсекретаря ОДКБ, это равносильно удару по организации, по ее престижу. Вы можете себе представить, чтобы подобным образом дело завели на генсека НАТО? Или на генсека ООН? И получается, что армянские власти, либо целенаправленно, либо по большой глупости, либо по неопытности совершили атаку на ОДКБ. Это отразится на престиже Армении и на ее безопасности. Потому что наша безопасность прямо связана с Россией и с нашим членством в ОДКБ. И тот, кто ставит под удар это членство, действует против национальных интересов.

— Сергей Лавров выразил озабоченность, на это ему ответили, что это внутренние дела Армении, которые не отразятся на ее внешней политике. Так ли это?

— ОДКБ это не внутреннее дело Армении, ОДКБ — это внешний вектор Армении. Вы сейчас пытаетесь фактически обезглавить единственный блок, который является альтернативой НАТО. Я надеюсь, что тенденция исправится, потому что сегодня уже в российской прессе звучат определенные опасения о том, что поставки оружия Армении в связи с этими инцидентами могут сорваться. А это прямой удар по нашей безопасности. Они что, рогатками стрелять собираются? Я надеюсь, что Пашинян будет держать свое слово во внешней политике. Но то, что сейчас произошло — это удар и по Пашиняну тоже.

Если Пашинян возьмет на себя ответственность за конфликт с ОДКБ, то это еще хуже для него. Он попал в очень дурацкую ловушку, которую организовала его же команда. А, может, это ему насоветовали. Но то, что произошло, может иметь самые плачевные последствия. Вы понимаете, Россия-то сможет пережить эту проблему, а Армения находится в очень чувствительной геополитической зоне. Нам противопоказаны подобные конфликты, любые действия, которые ставят под угрозу возможность вооруженного сопротивления.

Заметим, что признание в суде вины Кочаряна рискует поставить под сомнение легитимность властей Армении, начиная с 2008 года, отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО в эфире радио Sputnik.

"Некоторые из наблюдателей в Армении предлагают говорить даже о нелегитимности властей республики, начиная с момента прихода к власти Роберта Кочаряна, то есть с 1998 года. Но если в результате уголовных разбирательств Армения придет к тому, что ею на протяжении 20 лет правили люди, которые не имели на это права, то это поставит под вопрос легитимность всех без исключения решений, принятых за 20 лет. Включая, разумеется, и решения, связанные с внешней политикой страны. Кажется, таких масштабных попыток пересмотра наследия предшественников не предпринимал еще никто на постсоветском пространстве", — сказал эксперт.

Читайте по теме: Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?

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Темы ОДКБ Кочарян Армения
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