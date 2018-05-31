Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену

Парламент Казахстана разрешил ее президенту Нурсултану Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства.

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Закон предоставляет председателю широкий спектр полномочий, включающий надзор за Советом, созыв заседаний и рабочих совещаний, право на одобрение резолюции Совбеза.

Принятие этого закона, по словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, позволит республике признать Совбез в качестве органа национальной безопасности и обороны. Также он призван поддерживать внутреннюю политическую стабильность в стране.

Решение парламента Казахстана ставит много знаков вопроса. В частности, что именно подтолкнуло к его принятию: связано ли оно с потенциальной опасностью, направленной на распад государства посредством деятельности националистов, или речь идет о личной безопасности.

На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил политический аналитик Талгат Мамырайымов (Казахстан).

По словам Талгата Мамырайымова, этот законопроект, скорее всего, связан с приближающимся транзитом власти Назарбаева. "Сейчас мы становимся свидетелями подготовительного этапа. Видимо, это не первый этап, это уже, наверное, второй этап", — отметил в интервью "Правде.Ру" эксперт.

На первом этапе было небольшое распределение полномочий между президентом, правительством и парламентом. По мнению эксперта "Правды.Ру", ожидаются этапы, когда будет еще большее распределение полномочий между правительством и президентом.

"Из-за грядущего ослабления президентской власти Назарбаев полагает, что его преемники не смогут контролировать суперпрезидентскую республику, которая есть сейчас, во главе которой стоит один человек и управляет всем и вся. Он полагает, что его преемники не смогут направлять эту систему", — объяснил корреспонденту "Правды.Ру" аналитик.

Талгат Мамырайымов сказал "Правде.Ру", что Совет безопасности, помимо всего прочего, становится еще одним органом в системе сдержек и противовесов на случай трансформации суперпрезидентской республики. По словам эксперта "Правды.Ру", "тогда этот орган будет конкурировать по своему профилю с правительством и президентской ветвью власти".

На вопрос "Правды.Ру", есть ли у Нурсултана Абишевича преемник, Талгат Мамырайымов ответил, что, скорее всего, речь может идти о коллективном преемнике.

Эксперт "Правды.Ру" уточнил: "Кто-то будет президентом, один из его близких людей, а кто-то — премьер-министром. Но при этом они, вероятно, будут уравновешивать друг друга. Соответственно, по всей видимости, это будет полупрезидентская республика. С другой стороны, президента и премьер-министра будут уравновешивать спикер парламента, спикер сената. И все это будут приближенные к Назарбаеву люди".

При этом эксперт "Правды.Ру" считает, что Назарбаев, видимо, обеспокоен статусом-кво своих политических и экономических интересов: в этот транзитный период какая-то из групп может перехватить инициативу — потянуть одеяло на себя, то есть нанесет ущерб его политическим интересам. Соответственно, Назарбаев усиливает свою позицию в целях безопасности — становится пожизненным председателем Совета безопасности, "чтобы предотвратить внутриэлитные эксцессы, чтобы разные элитные группировки не попытались покуситься на его интересы, выдвинуть альтернативного преемника".

Отвечая на вопрос "Правды.Ру", существует ли сегодня реальная опасность для стабильности в Казахстане, эксперт апеллирует к возрасту Назарбаева: "Никто не вечен, и, опять же, в силу возраста он уже не может контролировать политические процессы в стране, направлять, руководить, то есть уже не хватает внимания, физических возможностей. И поэтому ему уже необходимо перераспределять полномочия, загодя готовиться, чтобы потом не потерпеть фиаско, как было с Каримовым в Узбекистане, когда система Ислама Каримова рухнула в одночасье".

Что касается возможности пожизненного президентства, эксперт "Правды.Ру" считает, что "это касается только Назарбаева". И поясняет: "Эту суперпрезидентскую республику уже никто не сможет контролировать, нет такой фигуры в нашей политической элите, тем более, среди его преемников. И он это понимает". Аналитик уверен, что Назарбаев видит необходимость ослабить эту структуру, "децентрализовать ее, перераспределить полномочия". Ведь очевидно, что никто из преемников Назарбаева не сможет быть суперпрезидентом, контролирующим президентскую республику.

При этом аналитик говорит и о еще одном варианте развития событий: "Назарбаев может при жизни уйти с поста президента и на посту председателя Совбеза, Ассамблеи народа Казахстана, продолжать влиять на казахстанский политический процесс. То есть и такой вариант он, видимо, рассматривает. Он всегда одним решением стремится достичь несколько целей".

Еще одним аспектом в связи с принятием нынешнего решения парламентом Казахстана становится будущее партнерства между Москвой и Астаной. Ведь, по мнению некоторых экспертов, в Казахстане гарантом этого партнерства является только Нурсултан Назарбаев.

Между тем, Талгат Мамырайымов в интервью "Правде.Ру" назвал утверждение о том, что Назарбаев является самым пророссийским политическим лидером Казахстана, заблуждением многих, в том числе и российских коллег.

"Последний прозападный крен, который мы наблюдаем (расширение отношений с Западом, в том числе с США), является свидетельством того, что Назарбаев изначально пытался лавировать между разными странами, между Москвой, Пекином, Вашингтоном, Европейским союзом; пытался с ними заигрывать, в том числе с Москвой.

Евразийский экономический союз экономически выгоден Казахстану, и неслучайно Назарбаев все время отрицал политическую составляющую в ЕАЭС, пытался избежать политического контроля со стороны Москвы, то есть он рассматривал ЕАЭС только как экономическую интеграцию. ЕАЭС выгоден в экономическом плане всем игрокам на постсоветском пространстве.

А что касается других каких-то элитариев, политических элитных группировок, которые националистически настроены, — тоже ничего подобного. Все элитные группировки, которые сейчас задействованы в политическом процессе Казахстана, являются порождением Назарбаева, и большинству из них нужен статус-кво. Они не заинтересованы в том, чтоб Назарбаев и его преемники дальше правили, чтобы сохранялась эта политическая ситуация", — объяснил в интервью "Правде.Ру" Талгат Мамырайымов.

Эксперт "Правды.Ру" уточнил, что внешняя политика Казахстана реализуется на основе многовекторности, которая с начала 90-х годов и отражает всю политическую стратегию Назарбаева, не только на внешней международной арене, но и на внутриполитическом поле. Талгат Мамырайымов считает, что Назарбаев "пытается лавировать между всякими политическими центрами, особенно, конечно, на внешней арене.

И он никогда не рассматривал Москву как какого-то суперстратегического партнера, как старшего брата, как это было в Советском Союзе. Он пытался постепенно дистанцироваться от политической воли Москвы. И сейчас именно такой период, когда разрастается противостояние России и Запада, Кремля и Запада, и Назарбаев понимает, что сейчас Кремлю не до постсоветского пространства, не до диктата своей воли в общей части постсоветского пространства, особенно ближайшим партнерам по СНГ.

Таким образом, Назарбаев пытается воспользоваться этой ситуацией, укрепляя отношения с Западом и Китаем. Это все нацелено на развитие баланса сил геополитических игроков".

Талгат Мамырайымов подчеркнул в интервью "Правде.Ру", что здесь нет никакого шовинизма, это глубокая политическая стратегия, в первую очередь преследующая единоличность своей власти. И уточнил: "Назарбаев боится, чтобы внешние силы пытались диктовать ему, направлять его власть, стремиться как-то препятствовать реализации его политических и экономических интересово. Соответственно, главная основа этой политической стратегии — экономический прагматизм. И то, что Казахстан вступил в ЕАЭС, является свидетельством тому".

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