У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?

На всей планете на языке Толстого и Пушкина говорят свыше 260 миллионов человек, но это не устраивает власти некоторых бывших советских республик.

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Судя по сообщениям СМИ и получаемой информации от друзей-знакомых, наиболее сложная ситуация с этим складывается на Украине и странах Прибалтики. Как известно, в СССР русский язык был официальным общегосударственным. Но главная его роль иная — средство межнационального общения. И эту функцию он выполняет по сей день, и, по всей видимости, так будет и впредь.

Молодежь, разумеется, нынче больше увлечена английским или китайским, но среднее и старшее поколение бывшего Союза продолжает общаться на русском. И своим примером пробуждает интерес у внуков. Видимо, именно поэтому, например, в Грузии вновь русский язык является обязательным предметом в школах, начиная с третьего класса. Его исключали из учебной программы во времена царствования Михаила Саакашвили, открывшего на проспекте Руставели так называемый "Музей советской оккупации". А повседневная потребность в республике такова, что растет актуальность знания великого и могучего: в результате туристического бума в Грузию едут все больше граждан России, Белоруссии, Украины и других бывших соседей. И чтобы быть в тренде, необходимо учить русский.

Так что русский язык по-прежнему незаменим в межнациональном общении для жителей бывших советских республик и в этом показателе намного опережает English. Однако в законодательстве подавляющего большинства стран-членов ему не присвоен статус государственного или официального. Кроме того, в отношении него не установлена "система правовых гарантий".

Сейм Латвии принял поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке и в частных вузах и колледжах. С 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен. "Государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, и оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы", — прокомментировали в министерстве образования. Дело осталось за подписью президента.

Около трети студентов частных вузов учатся сейчас на русском языке, который является родным для 40 процентов населения. В республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против этой реформы. Последний митинг прошел в Международный день защиты детей.

"Длительная неспособность министерства культуры и национального совета электронных СМИ предложить решение проблемы привела к тому, что сейчас нужно уже тушить пожар и срочно разрабатывать решения по ограничению растущего влияния пропаганды Кремля", — прокомментировала новый закон председатель комиссии по национальной безопасности Латвии Инесса Либиня-Эгнере.

Ранее одним из пунктов тотальной украинизациии также стал обновленный закон об образовании, согласно которому, с 2018 года предполагалось отменить обучение в школах и даже детсадах на любом языке, кроме государственного. Тем самым должны были быть закрыты не только русскоязычные школы, но и отменялось обучение на венгерском, румынском и других языках нацменьшинств.

Это решение Киева вызвало бурный протест Будапешта и Брюсселя, в меньшей степени — Бухареста и Москвы. Высказала свое фе и Венецианская комиссия. В результате украинское минобразование вынуждено было поставить закон на паузу: начало его действия отсрочено до 2023 года. Видимо, надеются, что через пять лет то ли страсти улягутся, то ли все носители этих языков сами уедут из страны.

За годы после госпереворота на Украине запретили вещание всех российских телеканалов, из кинотеатров исчезли практически все российские фильмы, запрещены к показу и сериалы, попытались закрыть доступ к российским социальным сетям и интернет-ресурсам и т. д. и т. п.

Филолог Геннадий Слышкин поясняет смысл действий властей Латвии и Украины. "На смену советским поколениям придут новые, которые не умеют грамотно изъясняться по-русски и выросли в среде ненависти к России. В дальнейшем статус и значение русского языка на пространстве СНГ будут снижаться. Однако Москве под силу противостоять этой негативной тенденции. Россия недостаточно использует инструменты "мягкой силы". Крайне важно заниматься популяризацией русского языка: помогать зарубежным центрам изучения, кафедрам русистики, организовывать студенческие обмены и совместные научные проекты. Русскоязычные люди во всем мире должны чувствовать поддержку России", — резюмировал эксперт.

Мы попросили жителей постсоветских стран прояснить нынешнюю ситуацию у них с русским языком.

Юрий Щедров (Эстония)

У нас есть чисто русскоязычные детские сады. Там всё по-русски. Есть сады смешанные. В них есть эстонские и русские группы. В одном из таких работает моя жена.

В средней школе идет планомерное вытеснение русского языка из образовательного процесса, однако так как в русских школах большинство учителей по-прежнему русские, то я с трудом себе представляю, как это происходит. Очевидно, только для показушности перед всякими инспекторами, на экзаменах и т. д.

В вузах и прочих училищах, насколько мне известно, русских групп не осталось, и если хочешь учиться, изволь это делать на государственном или английском языке.

Лично я на бытовом уровне не сталкиваюсь с каким-либо национализмом. Впрочем в любом магазине, если захочу, спокойно получу обслуживание на русском языке. А уж на рынках любая эстонская тетушка-продавец из кожи вывернется и обслужит тебя и на русском языке, и с улыбкой, лишь бы ты купил у нее что-то. То же самое касается любого крупного бизнеса и сервиса. Мобильные операторы, банки и т. п. — везде вас обслужат на русском языке и с улыбкой.

Хотя сам я всегда обращаюсь на эстонском, но уверен, проблем в госучреждениях с русским языком не будет. В больницах, у семейного врача я всегда общаюсь на русском. Никакой дискриминации в связи с этим ни разу не почувствовал. В интернете существуют государственные порталы. Такие как таможенный, налоговый, полицейский и т. д. — все они очень подробно и внимательно обслуживают и на русском языке.

Лекарства в аптеках с этого года должны иметь обязательную аннотацию на русском языке. Вот за этот пунктик мы боролись, и до этого года его действительно не было.

Есть русскоязычные телеканалы, там также доступны все государственные новости, общественные дискуссии на русском языке.

Основные новостные порталы Delfi и Postimees доступны на русском языке. Кроме них, еще "Деловые ведомости", ERR и местные выпуски газет "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец".

Татьяна Малахова (Литва)

В прибалтийских странах в национальных школах не изучают русский язык — считают, что он им не нужен. В русских школах с первого класса изучают национальный и один из иностранных языков. Наше телевидение транслирует каналы на своем языке, на русском языке тоже есть несколько каналов. В учреждениях и в прочих госслужбах всё на литовском языке. Также в аэропорту и на вокзалах. Поэтому рассказывают много ляпсусов по поводу прибывающих в Англию литовцев и говорящих только на своем великом литовском языке.

Марина (Латвия)

В Латвии сейчас двуязычное образование в школах. Но власти хотят оставить образование только на государственном языке. Школы нацменьшинств (так называют школы с преподаванием некоторых предметов на русском языке) против этого, да и школьная система еще не подготовлена к такому переходу — нет такого количества учителей. Уровень знаний в русскоговорящих школах намного выше, чем в латышских. И такие предметы, как физика, химия, математика, детьми лучше усваиваются на родном языке. Пытаемся как-то достучаться до правительства для отмены этого решения.

Много местной прессы на русском языке — с этим проблем тут нет. Так как телевидение платное, то есть возможность купить пакет просмотра русских каналов. В торговле и в быту проблем тоже нет. Любой работодатель при приеме на работу отдает предпочтение в первую очередь сотруднику, который владеет двумя языками. Сейчас латыши очень на это обижаются. Но они сами выбрали, чтоб их дети не учили русский язык. За последние годы в Ригу приехали на работу много людей из районных городов, которые русский язык не знают и не понимают. В торговле им очень сложно.

В Риге проблем особых нет. Половина населения русскоговорящая. Попадаются иногда и ярые националисты, но их не так много. Все стараются найти компромисс. Знаю, что в госучреждениях им запрещают по телефону общаться на русском. Но в личном общении многие переходят на русский язык. Бывает, что собеседник говорит по-латышски, а ты ему на русском отвечаешь, и вы друг друга отлично понимаете. Все зависит от людей. Если же он тебя уже ненавидит просто за то, что ты другой национальности, мне такого жаль. Это его проблемы, какие-то страхи на генном уровне. Хорошо, что таких людей все же не так много.

Рахима (Узбекистан)

Русский язык в наше время знали все, а сейчас у нас много тех, кто не знает, мне аж плохо от этого. Есть те, кто знает китайский язык, а русский — нет. Мне было смешно, когда 32-летняя мама 12-летнего мальчика сама, оказывается, не знает русского языка и никогда не читала сыну сказки про Буратино, Красную Шапочку, репку и т. д.

Я всю жизнь проработала в банке главным бухгалтером и когда проводила платежи, все время удаляла те проводки, где в назначении платежа писали так: "за калбасу, фудболки, маянез, суп подрядные работы, афтомобиль, мясаравка, млярд, дувяносто, окумулатор" и т. п. Я думаю, что ни клиенты, ни работники банка не должны допускать в документах ошибки.

Как-то была у нас практикантка из лицея по банковскому делу. Мало того, что она не знает ни одного слова на русском языке (ей 18-20 лет), она не знает, кто такая София Ротару, Алла Пугачева. В ответ на мое удивление она сказала: "Мы дома смотрим только узбекский канал".

Лично я училась в узбекской школе, знаю и узбекскую грамматику на "отлично". Учительница была русской, с пятого класса мы с ней до конца были вместе, помогали ей в школе, даже заполняли аттестаты мы, у меня еще почерк такой красивый. С детства любила читать новости из газет — представляла себя диктором. Старалась читать без ошибок, выразительно и красиво.

Лично мое мнение — надо много читать все на русском языке и побольше общаться. Я еще в школьные годы любила писать письма в разные города, указывала номер школы и класс, и мне приходили ответы из Латвии, с Украины, из Туркмении и т. д. И сейчас у меня много друзей, которые разъехались по миру, — в Дании, Великобритании, Турции, СНГ, Казахстане и т. д.

Дай Бог, чтобы я научила и внуков русскому языку. Очень люблю языки — немного знаю английский, французский, китайский (мой родной дунганский язык схож с китайским), испанский (пока со словарем). Я сама дунганка (смесь арабов и китаянок), и меня поражают узбеки, которые делают грубейшие ошибки на своем родном языке, я сижу и исправляю их — смешно и печально, а ведь сколько среди них руководителей и начальников. Денег много, а грамматики — ноль!

Георг Хачатурян (Армения)

Еще во времена Российской империи, а затем СССР русский стал языком общения совершенно разных народов на огромном евразийском пространстве. Языком местной интеллигенции, науки, газет и журналов. Более 20 лет назад этой политической общности не стало. Что же происходит с общностью культурной? Русский язык по-прежнему остается связующим звеном этого культурного пространства. Но ситуация меняется, и есть очень тревожные симптомы: многим трудовым мигрантам из стран Средней Азии и Южного Кавказа уже приходится преодолевать языковой барьер.

За последние годы в странах СНГ компанией Gallup была проведена серия исследований, посвященных языковым практикам на постсоветском пространстве. Социологи опрашивали жителей бывшего СССР, кроме Туркменистана и Прибалтики. По этим данным, 15 процентов нуждаются в знании русского языка для работы, 19 процентов — для просмотра кино- и телепередач, 95,6 процента хотят, чтобы их дети знали русский, так как владение им может считаться важным преимуществом.

Наихудшая ситуация в Азербайджане, Грузии и Таджикистане. Там меньшинство "владеющих русским" могут свободно на нем говорить и читать. В Азербайджане — 47 процентов от общего числа опрошенных признаются в том, что "очень плохо понимают русскую речь". В Грузии таких более 25 процентов. В Таджикистане число таковых лишь 12 процентов, но еще более 30 процентов признаются, что им "трудно читать" по-русски.

Отмеченная тенденция в Грузии во многом является результатом политики режима Саакашвили по насаждению английского языка и борьбе с использованием русского. В Таджикистане мы видим последствия проблем в системе образования. Но факт остается фактом: из многих стран русский язык начинает уходить.

Значительно лучше картина в Казахстане и Киргизии, где владение русским языком все еще находится на достаточно высоком уровне. Конечно, ситуация несколько хуже, чем в Белоруссии и на Украине, где анкеты на русском языке заполняли более 80 процентов респондентов. Неясной остается ситуация в Армении и Узбекистане, где данные неполны или характеризуют ситуацию противоречивым образом.

Таким образом, мы можем заключить, что в ряде стран изучаемого региона владение русским находится в упадке, что в перспективе угрожает культурным связям с Россией. В других ситуация более стабильна, однако это не отменяет необходимости поддержки изучения русского языка в Средней Азии и на Южном Кавказе. В частности, изменение политической ситуации в Грузии позволяет несколько активизировать работу в этом направлении.

При этом большинство населения СНГ прекрасно осознает полезность знания русского, чему способствует популярность российской массовой культуры на постсоветском пространстве. Гораздо более своевременной является поддержка образовательных учреждений, преподающих русский, поставки русскоязычной литературы, организация поездок студентов в Россию.

Ситуация с почти поголовным незнанием русского языка трудовыми мигрантами, особенно среди молодежи, привела к тому, что с начала 2015 года иностранцам, желающим работать в России, предписано сдавать комплексный экзамен (хотя и несложный) на знание русского языка, истории и законодательства России.

Сохранять потребность в русском языке у жителей СНГ необходимо не только как инструмент выживания для приезжающих в Россию мигрантов. Популяризация и продвижение русского языка — большой плюс в развитии политических и культурных взаимоотношений между странами постсоветского пространства, что стратегически выгодно всем, а не только России.

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