Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению

На днях в ряде грузинских интернет-изданий появилось сенсационное сообщение: Россия готовится закрыть свою военную базу в Армении, но компенсирует эту потерю за свет усиления своего военного присутствия в Абхазии и Южной Осетии.

Ситуация вокруг военной базы в Гюмри обострилась после убийства 57-летней женщины, в котором подозревается российский военнослужащий из 102-й российской базы в Гюмри.

В этой связи армянские СМИ вспомнили, что это не первое преступление, совершенное российскими солдатами в Гюмри за минувшие несколько лет. А интернет-издание ArmenianReport опубликовало комментарий под названием "База смерти". В нем звучит призыв к новому лидеру страны Николу Пашиняну — поставить перед Кремлем вопрос о закрытии российской базы в Армении.

Участившиеся в Ереване призывы закрыть российскую военную базу в Гюмри звучат на фоне усиливающегося соперничества между Россией и странами Запада за влияние в Армении.

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря в прямом эфире на вопросы читателей и корреспондентов "Комсомольской правды", выразил обеспокоенность в связи с работой трех биологических лабораторий США в Армении.

При этом Лавров сделал важное заявление: "С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, и который будет гарантировать то, что все это транспарентно". Однако глава МИД России не уточнил, входят ли число "иностранных военных объектов" российская база в Гюмри.

Между тем Вашингтон усиливает давление на Россию в Армении. В октябре в Ереване побывал советник президента США Джон Болтон, который потребовал, чтобы Армения отказалась от "исторических клише" в своих международных отношениях, имея в виду дружбу с Россией.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 декабря на еженедельном брифинге пригрозила: "Мы не допустим шантажа в отношении России".

И еще один любопытный факт: в посольстве США в Ереване работают 2 тысячи 500 американских дипломатов, в то время как в посольстве России в Ереване — всего 60 дипломатов. Этот факт свидетельствует о том, что Вашингтон придает очень важное значение своим отношениям с Ереваном и не теряет надежды постепенно вывести Армению из-под орбиты влияния Кремля.

Тем временем лидер Белоруссии Александр Лукашенко приоткрыл завесу тайны секретных переговоров между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы и Минска.

В частности, он рассказал об инициативе России и Белоруссии по возвращению под контроль Баку пяти районов вокруг Нагорного Карабаха. Выясняется, что в период президентства Сержа Саргсяна Россия и Белоруссия предложили Еревану освободить пять из семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов Азербайджана, оккупированных армянскими войсками.

Вот с какими словами обратился тогда Лукашенко к Сержу Саргсяну: "Серж, отдай эти пять районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют". На что Саргсян возразил: "Если я возвращаю, азербайджанцы там дорогу перережут и оккупируют Карабах и прочее".

Но белорусский лидер поспешил тогда заверить лидера Армении, что после освобождения пяти районов туда будут введены миротворческие войска России и Белоруссии. А в обмен на возвращение под свой контроль пяти районов Ильхам Алиев дал бы согласие на вступление его страны в ОДКБ, и ЕврАзЭС.

Впрочем, все эти предложения так и остались на бумаге: Ереван в последний момент отверг эту инициативу Лукашенко. А сейчас у власти в Армении не Серж Саргсян, а Никол Пашинян, который пока не собирается обсуждать с Баку условия вывода армянских войск из пяти указанных выше районов.

Вместо этого новый армянский лидер настойчиво требует включить руководство Нагорного Карабаха в переговорный процесс в качестве полноправного участника.

Однако даже если Пашинян согласится освободить пять районов, это не значит, что совместный план Москвы и Минска, озвученный Лукашенко, будет реализован.

Дело в том, что Азербайджан с 2011 года является полноправным участником Движения неприсоединения, и статус страны, свободной от военных блоков и иностранных военных баз, ставит под большой вопрос размещение вокруг Карабаха в так называемой санитарной зоне подразделения российских и белорусских войск, пусть даже в качестве "миротворческих сил".

В частности, целый ряд военных аналитиков в Баку призвали Ильхама Алиева не размещать российские войска на территории республики даже в статусе "голубых касок".

Аргументы звучат такие: в августе 2008 года именно миротворческие силы России, оказав помощь регулярным частям российской армии в Южной Осетии, обрекли на поражение Грузию.

Вспоминают и Приднестровье начала 90-х. В июля 1992 года на Тираспольском аэродроме высадились первые российские миротворческие силы — десантники Псковской и Тульской дивизий, которые вытеснили молдавские войска, заняв Дубоссары и Бендеры.

Таким образом, эксперты в Баку задаются вопросом: а где гарантия того, что миротворческие силы России, которые будут размещены в "санитарной зоне" вокруг Карабаха, сохранят свой нейтралитет в случае вспышки боевых действий между боевыми подразделениями Армении и Азербайджана?

Вот почему можно предположить, что "мирный план Лукашенко" так и не будет реализован, и статус-кво в регионе армяно-азербайджанского конфликта будет сохраняться еще долгое время.

Источник фото: wikipedia.org

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