Евгений Федоров: СССР жив по закону

Война в Донбассе продолжается. Ситуация снова обостряется. В последнее время Украина предприняла насколько попыток наступления, участились обстрелы жилого сектора и увеличилась гибель мирного населения. Запад под командованием США сеет вражду и поощряет войны по всему миру, решая свои проблемы.

Когда кончится гражданская война в СССР? Поддержат ли народы бывшей советской страны объединение? Как приблизить это время? На эти и другие вопросы в видеостудии побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгения Федоров.

— О лжеубийстве Бабченко кричали по всему миру. Тем не менее в Донбассе Украина до сих пор ведет войну, обстреливает города и села, убивает мирных жителей. И тишина… Но может быть, хотя бы эта жуткая фальсификация хоть как-то подраскроет глаза мировой общественности? Или и дальше все будут делать вид, что все нормально?

— На войне всякие вещи бывают. Ну, сделали очередной косяк. Поругают США каких-то украинских полковников, генералов на Украине — и то просто на публику. И все. Это же война. Вообще, на войне побеждают либо проигрывают. Все. Там нет нюансов, каких-то полутонов. Там четко — проигрыш или поражение.

В истории с Украиной мы уже четыре года, откровенно говоря, валяем дурака. Сколько еще будет эта история с Украиной? Сколько еще будет продолжаться наша невнятная позиция с Украиной? И если мы четко все не обозначим, то ситуация будет и дальше все время обостряться.

— Так же, как в Приднестровье и Нагорном Карабахе…

— Пока там не будет все решено по закону, война будет продолжаться. Война заканчивается только победой. Победа — это восстановление закона. Это восстановление единой государственности с Украиной.

— По какому закону? И чьей победой?

— Международное право — это закон государственных отношений. По международному праву, первый и главный приоритет, который важнее всех других, — это территориальная целостность.

Территориальная целостность может быть нарушена только в законном порядке. Украину, как и другие бывшие республики Советского Союза, выгнали в законном порядке. Решениями тройки, а затем — Горбачева. И границы государств, по международному праву, определяются Ялтинским, а затем Потсдамским совещанием.

Я присягу давал Советскому Союзу. И все мы живем в этой присяге. Это было всего лишь четверть века назад. А главное — это было незаконно. И раз это было сделано незаконно, значит, это противоречие международному праву. Все просто.

— Получается, что про Крым на международной арене и разговора быть не может.

— Да, Крым был передан вообще внутри единого государства. Это было внутреннее перемещение. Поэтому, с точки зрения международного права, восстановление Крыма в составе России — тоже просто внутреннее обратное перемещение.

Но сама территория Украины незаконно находится не в одном государстве с Россией. Это не значит, что ее надо обязательно брать обратно. Но это наше дело с украинским народом, безо всяких западных советчиков-указчиков, НАТО и т. д.

Так же, кстати, как и с Прибалтикой. Нахождение в Прибалтике НАТО с военными базами незаконно, с точки зрения международного права. Эти вопросы надо поднимать в наших судах, для того чтобы реализовать это требование международного законодательства.

Пока эта технология не будет в России, в российских судах, запущена, будет продолжаться война и будут случаться обострения, поэтому будут и постоянные жертвы.

Но надо решить главный вопрос — отменить незаконное решение Горбачева о ликвидации территориальной целостности государства по итогам Второй мировой. Эту проблему также можно решать в суде — отменить, поскольку все это было сделано незаконно.

— Но сейчас уже масса республик. Как их вернуть в единое государство — новый СССР?

— Само по себе решение вопроса по закону не означает его реализацию. Вот реализация должна быть уже с согласия наций — населения. По закону, мы должны решить проблему территориальной целостности, а дальше вступить в переговоры. Вот с Крымом мы вступили в переговоры, он проголосовал на референдуме.

А в Киеве же просто никто же не ставил этот вопрос на голосование. Я вас уверяю, что если из Киева убрать НАТО и поставить такой вопрос на референдум, там до 90 процентов проголосует за единое государство с Россией.

— Надо было тогда же, как минимум, и Донбасс брать в состав России…

— А теперь будем воевать до тех пор, пока простая мысль о том, что Отечество надо защищать, не станет понятна большинству. Всем нашим предкам в 60 поколениях это было понятно, а сейчас это многие не понимают. Вот когда это понятие Отечества вернется в головы, тогда все получится.

Мы победим и в этой войне тоже. Причем без единого выстрела. Загонять ситуацию в безвыходность американцы тоже не хотят. Поэтому они в целом наступают, но иногда дают небольшую слабину совершенно сознательно.

Но им же Украину не жалко. Для них жители Украины — такие же враги, как и жители России. Это же геополитика, мировая конкуренция наций. Просто активно используются технологии стравливания народов, для того чтобы решить свои проблемы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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