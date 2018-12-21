Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен

EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.
Однако сотрудничество с этой престижной международной организацией с 90-летней историей началось задолго до этого. Казахстан является членом МБВ, объединяющего сегодня 169 стран, с 1997 года. Роль Бюро заключается в обеспечении качественной организации выставок. А участие в них является одним из факторов формирования позитивного имиджа страны на международной арене.
Такие масштабные экспозиции становятся широкой площадкой для демонстрации научно-технических, экономических, культурных и других достижений не только принимающей страны, но и государств-участниц. Благодаря выставкам мир, например, узнал о таких изобретениях, как телефон, пишущая машинка, лифт, а также получил архитектурные творения в виде Эйфелевой башни и Статуи Свободы.
Впервые флаг Казахстана был поднят на специализированной выставке в Лиссабоне в 1998 году. В качестве активного экспонента республика принимает участие в EXPO с 2005 года.В испанской Сарагосе в 2008 году наш павильон занял третье место среди 104 стран по критериям внешнего и внутреннего оформления, качества экспозиции, связанной с темой«Вода и устойчивое развитие». Тогда же президент Нурсултан Назарбаев обозначил необходимость проведения подобного мероприятия в Астане.
Более полумиллиона человек посетило казахстанский павильон на EXPO-2010 в Шанхае.Также мы были представлены на выставках в Йосу, Милане, Анталии. А в будущем планируем участвовать в EXPO-2020 (Дубай) и EXPO-2023 (Буэнос-Айрес).
Организация и проведение Международной специализированной выставки EXPO-2017 открыло новую главу во взаимоотношениях Казахстана с Международным бюро выставок.
Начало заявочной кампании было озвучено 1 июля 2010 года в Париже. Меньше чем через год Генеральному секретарю МБВ Висенте Гонсалесу Лоссерталесу официально представили заявку Казахстана.
На юбилейной 150-й сессии Генассамблеи МБВ казахстанская делегация выступила в качестве страны-кандидата на проведение EXPO-2017 с темой «Энергия будущего». А на 152-й Генассамблее в ноябре 2012 года Астана, набрав 103 голоса из 157, опередила бельгийский Льеж.
Закон об организации выставки, подписанный президентом Нурсултаном Назарбаевым в декабре 2013 года, стал основой специального Соглашения между Казахстаном и МБВ о льготах и преимуществах, связанных с ее проведением. На встрече с главой государства Висенте Лоссерталес заявил, что поддержка большинства стран-участниц Бюро кандидатуры Астаны говорит о том, что казахстанская заявка была серьезно подготовлена.
«Следует также отметить, что тематика выставки полностью отвечает устремлениям всех участников. Мы готовы и дальше продолжать совместное сотрудничество в этой области и считаем, что такая целенаправленность и активность вашей страны обеспечит успешность проведения выставки, которая привлечет миллионы посетителей», - сказал тогда Висенте Лоссерталес.
Победа Астаны в предвыборной гонке стала большим шагом на пути продвижения Казахстана на международной арене. Но на этом взаимоотношения с МБВ не закончились.
Казахстанская делегация неоднократно принимала участие в заседаниях Исполнительного комитета и Генеральной ассамблеи МБВ в период с 2013 по 2017 годы. Кроме того, в 2016-2017 годах Казахстан был избран членом Исполнительного комитета МБВ, а в ноябре 2017-го - членом Административного и бюджетного комитета Бюро.
В. Лоссерталес высоко оценил программу Казахстана по пост выставочному использованию наследия EXPO-2017. В феврале этого года на встрече с послом РК во Франции Жаном Галиевым он отметил, что такие инициативы Казахстана, как Международный финансовый центр «Астана», Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» и Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов обеспечат долгосрочный эффект от проведения выставки.
В ноябре 2018 года казахстанская делегация под руководством председателя правления АО «НК «Астана EXPO-2017» Ербола Шорманова приняла участие в 164-й сессии Генассамблеи МБВ и поделилась с организаторами будущих выставок в Дубаи и Буэнос-Айресе положительным опытом проведения и пост выставочного использования.
В ходе заседания определился город, где будет проходить Всемирная выставка EXPO-2025. На нее претендовали Баку (Азербайджан), Осака (Япония) и Екатеринбург (Россия). После оглашения результатов голосования казахстанская делегация поздравила японских коллег с победой.
В ходе встречи с В. Лоссерталесом были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Генсек МБВ вновь подчеркнул, что высокий уровень организации EXPO-2017 придал новый импульс в продвижении Бюро и повысил заинтересованность стран в участии и проведении выставок.
Положительную оценку прошедшей в Астане выставке дал президент Генассамблеи МБВ Стин Кристенсен, отметив высокий уровень организации, грамотную логистику и, в целом,успешное воплощение проекта. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко поделился своими впечатлениями от посещения EXPO-2017 и выразил надежду на двустороннее взаимодействие в процессе подготовки выставки в Осаке.
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EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.