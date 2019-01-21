Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии

Приднестровская молдавская республика (ПМР) никогда не реинтегрируется с Молдавией. В Тирасполе взяли курс на присоединение к России и работают над этим. Об этом лидер ПМР Вадим Красносельский сказал в интервью "Европейской Правде".

Лидер ПМР пояснил украинскому журналисту, что российский триколор в его кабинете — "это также флаг государства под названием Российская империя, в котором были вместе и Украина, и Россия, и мы". Вадим Красномельский назвал себя "приверженцем ограниченного конституционного монархизма, однако не отвергает и советский герб: "Видите: на гербе серп, молот и звездочка. Что теперь, Приднестровье закрывать от этой символики, или символику менять?".

По мнению политика, если Украина считает Россию "государством-агрессором" — то надо "объявлять ей войну". "Если бы на нас кто-то напал, мы бы, наверное, объявили войну этому государству, как в 1992 году".

Лидер Приднестровья считает, что проблему вывода военных складов в селе Колбасна, которые принадлежат Российской Федерации и ею охраняются, надо решать не с ПМР, а с собственником, "то есть с РФ в международном формате 5+2 (Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС и США)". "Специалисты говорят, что уничтожать эти боеприпасы в открытом грунте нельзя. Там есть бомбы с гексогеном, с радиусом поражения и заражения 50 километров, что захватывает Украину и Молдову, не говоря уже о Приднестровье", - отметил он.

По поводу независимости ПМР Вадим Красносельский отметил, что надо руководствоваться мнением народа, который в 2006 году на референдуме проголосовал за независимость с последующим присоединением к России. "Но ни о каком присоединении речи быть не может, пока нет признания нашей независимости мировым сообществом". Для этого, по мнению политика, "мы должны стать членами ООН и остальных международных институтов.

Глава Республики сознался, что Приднестровье проводит гармонизацию законодательства с законодательством РФ. "Нужны самостоятельные институты власти, денежно-кредитная политика, налоговая политика, правоохранительные структуры, все институты государственности".

По словам политика, реинтеграции с Молдавией Приднестровью препятствует решение парламента Молдавии от 23 июня 1990 года о незаконности создания Молдавской ССР, которая образована путем слияния в 1940 году Бессарабии и Молдавской АССР (которая включала Приднестровье) и отказ от ратификации последующего соглашения 1992 года о создании федерации Молдовы и Приднестровья.

Помощь России ПМР, по словам Красносельского, состоит в доплатах пенсионерам, "по 100 с чем-то приднестровских рублей каждому, независимо от гражданства". И по договоренности, "мы берем газ у РФ на наши внутренние нужды, а денежные средства, которые платят за газ физические или юридические лица — поступают в бюджет республики".

Глава Республики отверг претензии, что долг за газ растет не у ПМР, а у компании "Молдовагаз". "Раз это коммерция, то пусть собственники и разбираются, а когда Приднестровье будет признано, мы возьмем этот долг на свои плечи, как признанное государство".

Политик отметил, что по соглашению об ассоциации между Молдовой и ЕС, у ПМР есть беспошлинная торговля с Евросоюзом. Доля ЕС в экспорте ПМР — это 36%, Молдовы — 30%, Украины — порядка 20%, России — 10%.

На заключительный вопрос украинского журналиста: "Чей Крым"?", Вадим Красносельский ответил: "Задавайте этот вопрос тем, кто отдавал Крым в 2014 году. Думайте о целостности Украины внутри Украины, а не в Приднестровье".

Как сообщала "Правда.Ру" Генассамблея ООН 22 июня 2018 года приняла резолюцию, разработанную Молдавией, Украиной и Румынией, о выводе российских войск из ПМР. Если Молдавия денонсирует договор от 1992 года, руководство Российской Федерации может признать результаты референдума о независимости ПМР и присоединении Приднестровья к России.

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